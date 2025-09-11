fechar
Futebol |

Chaveamento da Copa do Brasil 2025: Veja quem enfrenta quem e datas dos jogos da semifinal

Cruzeiro x Atlético-MG e Botafogo x Vasco são os confrontos que definem os adversários de Corinthians e Fluminense na semifinal da Copa do Brasil

Por Victor Peixoto Publicado em 11/09/2025 às 19:26
Chaveamento da Copa do Brasil 2025
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Chegou a hora de definir os últimos semifinalistas da Copa do Brasil 2025!

Nesta quinta-feira (11), Corinthians e Fluminense, em lados opostos do chaveamento, conhecerão seus adversários na última etapa antes da grande decisão.

Às 19h30, Cruzeiro Atlético-MG se enfrentam no Mineirão. Na partida de ida, a Raposa venceu por 2 x 0 e tem vantagem, podendo perder até por um gol de diferença para ficar com a vaga.

Quem avançar deste confronto, enfrenta o Corinthians!

Já às 21h30, outro clássico, desta vez carioca, decide o adversário do Fluminense, com quem também fará um clássico estadual. Após empatem em 1 x 1 em São Januário, Botafogo Vasco se enfrentam no Nilton Santos.

Semifinal da Copa do Brasil 2025: Mandos de campo, data dos jogos e premiação

Chaveamento

  • Cruzeiro ou Atlético-MG Corinthians
  • Botafogo ou Vasco Fluminense

Victor Peixoto / Blog do Torcedor
Chaveamento da Copa do Brasil 2025 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

Mandos de campo

Os mandos de campo serão definidos por sorteio, com data ainda a ser definida pela CBF.

Data dos jogos da semifinal

A tabela detalhada com data e horários exatos das partidas ainda será definida pela CBF, mas as datas base já estão definidas e serão disputadas daqui a três meses, confira:

  • Jogos de ida: 10 de dezembro
  • Jogos da volta: 14 de dezembro

Premiação

Os times classificados à semifinal da Copa do Brasil 2025 garantem R$ 9.922.500,00.

Na Final, os valores serão os seguintes:

  • Campeão: R$ 77.175.000,00
  • Vice-campeão: R$ 33.075.000,00

