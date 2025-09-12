Por que as semifinais da Copa do Brasil 2025 serão em dezembro? Entenda mudança da CBF nas datas
Os jogos entre Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense estão previstos para dezembro, ou seja, cerca de três meses depois das quartas de final
A Copa do Brasil de 2025 está reta final! Isso porque chegou na fase de semifinal, que é a última antes de conhecermos o campeão. Portanto, quatro times disputam duas vagas na decisão.
De acordo com o chaveamento, os confrontos serão Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense. Mas uma peculiaridade chama a atenção: a definição dos finalistas será em dezembro.
- Ida: Semana de 10 de dezembro.
- Volta: Semana de 14 de dezembro.
Pela tabela base, divulgado no inicio da temporada, seria em outubro. Afinal, o que motivou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alterar o calendário? Entenda a situação.
O que ainda não está certo é a ordem das partidas. Esse cenário que vai ser sorteado. Todos os clubes classificados para a etapa atual do torneio garantiram R$ 9.922.500 em premiação.
- Quartas de final: R$ 4.740.750
- Semifinal: R$ 9.922.500
- Vice-Campeão: R$ 33.075.000
- Campeão: R$ 77.175.000
Copa do Brasil 2025: Por que as semifinais em dezembro?
A principal razão informada pela CBF para a alteração do calendário é o ajuste de datas de modo que acomode as competições internacionais as outras etapas do calendário nacional.
A entidade alega que o ano foi atípico, principalmente por causa da realização do Mundial de Clubes da FIFA entre junho e julho, no qual contou com a presença de quatro equipes brasileiras.
Diante dessa situação, resolveu reestruturar a competição para evitar o acúmulo de partidas e garantir que os clubes pudessem ter o tempo de descanso e preparação adequados para os jogos.
Resultados das quartas de final da Copa do Brasil 2025:
Jogo 01
- Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro.
- Volta: Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG.
- Classificado: Cruzeiro.
Jogo 02
- Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians.
- Volta: Corinthians 2 x 0 Athletico-PR.
- Classificado: Corinthians.
Jogo 03
- Ida: Vasco 1 x 1 Botafogo.
- Volta: Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco.
- Classificado: Vasco da Gama.
Jogo 04
- Ida: Bahia 1 x 0 Fluminense.
- Volta: Fluminense 2 x 0 Bahia.
- Classificado: Fluminense.