Por que as semifinais da Copa do Brasil 2025 serão em dezembro? Entenda mudança da CBF nas datas

Os jogos entre Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense estão previstos para dezembro, ou seja, cerca de três meses depois das quartas de final

Por Robert Sarmento Publicado em 12/09/2025 às 10:10 | Atualizado em 12/09/2025 às 11:59
Taça da Copa do Brasil entregue pela CBF
Taça da Copa do Brasil entregue pela CBF - Instagram/Copa do Brasil

A Copa do Brasil de 2025 está reta final! Isso porque chegou na fase de semifinal, que é a última antes de conhecermos o campeão. Portanto, quatro times disputam duas vagas na decisão.

De acordo com o chaveamento, os confrontos serão Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense. Mas uma peculiaridade chama a atenção: a definição dos finalistas será em dezembro.

  • Ida: Semana de 10 de dezembro.
  • Volta: Semana de 14 de dezembro.

Pela tabela base, divulgado no inicio da temporada, seria em outubro. Afinal, o que motivou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alterar o calendário? Entenda a situação.

O que ainda não está certo é a ordem das partidas. Esse cenário que vai ser sorteado. Todos os clubes classificados para a etapa atual do torneio garantiram R$ 9.922.500 em premiação.

  • Quartas de final: R$ 4.740.750
  • Semifinal: R$ 9.922.500
  • Vice-Campeão: R$ 33.075.000
  • Campeão: R$ 77.175.000

Instagram/CBF
Confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2025 - Instagram/CBF

Copa do Brasil 2025: Por que as semifinais em dezembro?

A principal razão informada pela CBF para a alteração do calendário é o ajuste de datas de modo que  acomode as competições internacionais as outras etapas do calendário nacional.

A entidade alega que o ano foi atípico, principalmente por causa da realização do Mundial de Clubes da FIFA entre junho e julho, no qual contou com a presença de quatro equipes brasileiras.

Diante dessa situação, resolveu reestruturar a competição para evitar o acúmulo de partidas e garantir que os clubes pudessem ter o tempo de descanso e preparação adequados para os jogos.

Resultados das quartas de final da Copa do Brasil 2025:

Jogo 01

  • Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro.
  • Volta: Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG.
  • Classificado: Cruzeiro.

Jogo 02

  • Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians.
  • Volta: Corinthians 2 x 0 Athletico-PR.
  • Classificado: Corinthians.

Jogo 03

  • Ida: Vasco 1 x 1 Botafogo.
  • Volta: Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco.
  • Classificado: Vasco da Gama.

Jogo 04 

  • Ida: Bahia 1 x 0 Fluminense.
  • Volta: Fluminense 2 x 0 Bahia.
  • Classificado: Fluminense.

