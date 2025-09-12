Por que as semifinais da Copa do Brasil 2025 serão em dezembro? Entenda mudança da CBF nas datas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Os jogos entre Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense estão previstos para dezembro, ou seja, cerca de três meses depois das quartas de final

A Copa do Brasil de 2025 está reta final! Isso porque chegou na fase de semifinal, que é a última antes de conhecermos o campeão. Portanto, quatro times disputam duas vagas na decisão.

De acordo com o chaveamento, os confrontos serão Corinthians x Cruzeiro e Vasco x Fluminense. Mas uma peculiaridade chama a atenção: a definição dos finalistas será em dezembro.

Ida: Semana de 10 de dezembro .

. Volta: Semana de 14 de dezembro .

Pela tabela base, divulgado no inicio da temporada, seria em outubro. Afinal, o que motivou a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a alterar o calendário? Entenda a situação.

O que ainda não está certo é a ordem das partidas. Esse cenário que vai ser sorteado. Todos os clubes classificados para a etapa atual do torneio garantiram R$ 9.922.500 em premiação.

Quartas de final: R$ 4.740.750



Semifinal: R$ 9.922.500



Vice-Campeão: R$ 33.075.000



Campeão: R$ 77.175.000

Confrontos das semifinais da Copa do Brasil 2025 - Instagram/CBF

Copa do Brasil 2025: Por que as semifinais em dezembro?

A principal razão informada pela CBF para a alteração do calendário é o ajuste de datas de modo que acomode as competições internacionais as outras etapas do calendário nacional.

A entidade alega que o ano foi atípico, principalmente por causa da realização do Mundial de Clubes da FIFA entre junho e julho, no qual contou com a presença de quatro equipes brasileiras.

Leia Também Copa do Brasil 2026: veja todos os times classificados para o torneio

Diante dessa situação, resolveu reestruturar a competição para evitar o acúmulo de partidas e garantir que os clubes pudessem ter o tempo de descanso e preparação adequados para os jogos.

Resultados das quartas de final da Copa do Brasil 2025:

Jogo 01

Ida: Atlético-MG 0 x 2 Cruzeiro.

Volta: Cruzeiro 2 x 0 Atlético-MG.

Classificado: Cruzeiro.

Jogo 02

Ida: Athletico-PR 0 x 1 Corinthians.



Volta: Corinthians 2 x 0 Athletico-PR.



Classificado: Corinthians.

Jogo 03

Ida: Vasco 1 x 1 Botafogo.

Volta: Botafogo 1 (3) x (5) 1 Vasco.



Classificado: Vasco da Gama.

Jogo 04