+SBT AO VIVO: Saiba como assistir a Champions League de graça e com imagens pelo streaming
Serviço de streaming do SBT transmite partidas da competição totalmente online e grátis; saiba como assistir Real Madrid x Marseille nesta terça (16)
Hoje é dia de Champions League e a única casa que oferece transmissão gratuita da maior competição de clubes do mundo é o SBT!
A partir das 15h45, horário de Brasília, Real Madrid e Olympique de Marseille se enfrentam, no Santiago Bernabéu, em Madri, pela 1ª rodada da Fase de Liga.
Além da transmissão pela tv aberta, o SBT também oferece duas opções de transmissão online e GRÁTIS para todo o Brasil.
O serviço de streaming do SBT oferece uma série de conteúdos gratuitos, como novelas originais da emissora, programas de tv antigos/clássicos e atuais, além de filmes, série e animações, todos gratuitos.
Além disso, oferece a programação completa da emissora na tv aberta para todo o público e, diferente dos produtos citados acima, sem necessidade de cadastro.
Portanto, basta baixar o app do +SBT na sua loja de aplicativos favorita ou acessar o site pelo seu navegador de preferência e aproveitar todas as emoções do jogo da Champions League ao vivo!
Links para assistir Real Madrid x Olympique de Marseille
- +SBT: Clique aqui para assistir
- Site do SBT: Clique aqui para assistir