Classificação da Champions League: Resultados e pontuação da 1ª rodada da Fase de Liga

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Ao todo, 18 jogos movimenta a rodada de abertura da competição; acompanhe os resultados e saiba horários dos jogos da terça e quarta-feira

E chega ao fim a 1ª rodada da Fase de Liga da Uefa Champions League 2025/26! Ao todo, seis jogos movimentaram o dia de abertura da nova temporada da maior competição de clubes do Velho Continente.

Destaques para a vitória do Real Madrid, de virada, sobre o Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu com dois gols de pênaltis, um deles polêmico, de Mbappé, para o jogaço de oito gols entre Juventus e Borussia Dortmund e a virada heroica do Qarabag pra cima do Benfica em pleno Estádio da Luz.

A rodada terá ainda mais 12 jogos, sendo seis na quarta-feira (17) e outros seis na quinta (18).

Classificação da Fase de Liga da Champions League 2025/26

Pos Equipe J V E D GP GC SG P 1 Union St. Gilloise 1 1 0 0 3 0 +3 3 2 Arsenal 1 1 0 0 2 0 +2 3 3 Qarabag 1 1 0 0 2 1 +1 3 4 Barcelona 1 1 0 0 2 1 +1 3 5 Real Madrid 1 1 0 0 2 1 +1 3 6 Borussia Dortmund 1 1 0 0 1 0 +1 3 7 Juventus 1 1 0 0 1 0 +1 3 8 Ajax 1 1 0 0 1 0 +1 3 9 Atalanta 1 1 0 0 1 0 +1 3 10 Atlético de Madrid 1 1 0 0 1 0 +1 3 11 Barcelona 1 1 0 0 1 0 +1 3 12 Bayer Leverkusen 1 1 0 0 2 1 +1 3 13 Bayern de Munique 1 1 0 0 2 1 +1 3 14 Bodo/Glimt 1 1 0 0 2 1 +1 3 15 Chelsea 1 1 0 0 1 0 +1 3 16 Brugge 1 1 0 0 1 0 +1 3 17 Eintracht Frankfurt 1 0 1 0 1 1 0 1 18 Copenhagen 1 0 1 0 1 1 0 1 19 Galatasaray 1 0 1 0 1 1 0 1 20 Inter de Milão 1 0 1 0 1 1 0 1 21 Kairat 1 0 1 0 1 1 0 1 22 Liverpool 1 0 1 0 1 1 0 1 23 Manchester City 1 0 1 0 1 1 0 1 24 Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1 25 Napoli 1 0 0 1 0 1 -1 0 26 Newcastle 1 0 0 1 0 2 -2 0 27 Olympiacos 1 0 0 1 0 2 -2 0 28 PSG 1 0 0 1 0 2 -2 0 29 Pafos 1 0 0 1 0 2 -2 0 30 Slavia Praga 1 0 0 1 0 2 -2 0 31 Sporting 1 0 0 1 0 2 -2 0 32 Benfica 1 0 0 1 0 2 -2 0 33 Olympique de Marseille 1 0 0 1 0 2 -2 0 34 Villarreal 1 0 0 1 0 2 -2 0 35 PSV 1 0 0 1 0 2 -2 0 36 Athletic Bilbao 1 0 0 1 0 2 -2 0

Resultados e onde assistir os jogos da 1ª rodada

Encerrados



Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal

PSV 1 x 3 Union St. Gilloise

Benfica 2 x 3 Qarabag

Juventus 4 x 4 Borussia Dortmund

Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marseille

Tottenham 1 x 0 Villarreal

Jogos da quarta-feira (17)

13h45 - Olympiacos x Pafos

13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt

16h - Bayern de Munique x Chelsea

16h - PSG x Atalanta

16h - Ajax x Inter de Milão

16h - Liverpool x Atlético de Madrid

Jogos da quinta-feira (18)



13h45 - Copenhague x Bayer Leverkusen

13h45 - Club Brugge x Monaco

16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray

16h - Sporting x Kairat

16h - Newcastle x Napoli

16h - Manchester City x Napoli

Como funciona a Fase de Liga da Champions? Relembre novo formato

Em vigor desde a temporada passada, a chamada "Fase de Liga" substitui a antiga fase de grupos e dispõe todas as 36 equipes participantes em uma única tabela de classificação nos mesmos moldes dos ponto corridos.

Acontece que cada time tem uma tabela própria onde nem todos se enfrentam e, tampouco, os times que se enfrentam terão os mesmos adversários, se tratando de um formato "híbrido" entre grupos e pontos corridos.

Cada time disputa oito jogos, sendo quatro como mandante e outros quatro como visitante. São dois jogos contra dois times de cada pote do sorteio já realizado, sendo proibido duelos entre times de um mesmo país.

Ao fim das oito rodadas, somente em 2026, os oito primeiros se classificam diretamente às oitavas-de-final, enquanto que do 9° ao 24° disputarão os Play-offs para definir os oito adversários dos oito melhores classificados.