Classificação da Champions League: Resultados e pontuação da 1ª rodada da Fase de Liga
Ao todo, 18 jogos movimenta a rodada de abertura da competição; acompanhe os resultados e saiba horários dos jogos da terça e quarta-feira
E chega ao fim a 1ª rodada da Fase de Liga da Uefa Champions League 2025/26! Ao todo, seis jogos movimentaram o dia de abertura da nova temporada da maior competição de clubes do Velho Continente.
Destaques para a vitória do Real Madrid, de virada, sobre o Olympique de Marseille, no Santiago Bernabéu com dois gols de pênaltis, um deles polêmico, de Mbappé, para o jogaço de oito gols entre Juventus e Borussia Dortmund e a virada heroica do Qarabag pra cima do Benfica em pleno Estádio da Luz.
A rodada terá ainda mais 12 jogos, sendo seis na quarta-feira (17) e outros seis na quinta (18).
Classificação da Fase de Liga da Champions League 2025/26
|Pos
|Equipe
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|1
|Union St. Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|+3
|3
|2
|Arsenal
|1
|1
|0
|0
|2
|0
|+2
|3
|3
|Qarabag
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|4
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|5
|Real Madrid
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|6
|Borussia Dortmund
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|7
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|8
|Ajax
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|9
|Atalanta
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|10
|Atlético de Madrid
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|11
|12
|Bayer Leverkusen
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|13
|Bayern de Munique
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|14
|Bodo/Glimt
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|15
|Chelsea
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|16
|Brugge
|1
|1
|0
|0
|1
|0
|+1
|3
|17
|Eintracht Frankfurt
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|18
|Copenhagen
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|19
|Galatasaray
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|20
|Inter de Milão
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|21
|Kairat
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|22
|Liverpool
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|23
|Manchester City
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|24
|Monaco
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|0
|1
|25
|Napoli
|1
|0
|0
|1
|0
|1
|-1
|0
|26
|Newcastle
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|27
|Olympiacos
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|28
|PSG
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|29
|Pafos
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|30
|Slavia Praga
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|31
|Sporting
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|32
|Benfica
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|33
|Olympique de Marseille
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|34
|Villarreal
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|35
|PSV
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|36
|Athletic Bilbao
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
Resultados e onde assistir os jogos da 1ª rodada
Encerrados
- Athletic Bilbao 0 x 2 Arsenal
- PSV 1 x 3 Union St. Gilloise
- Benfica 2 x 3 Qarabag
- Juventus 4 x 4 Borussia Dortmund
- Real Madrid 2 x 1 Olympique de Marseille
- Tottenham 1 x 0 Villarreal
Jogos da quarta-feira (17)
- 13h45 - Olympiacos x Pafos
- 13h45 - Slavia Praga x Bodo/Glimt
- 16h - Bayern de Munique x Chelsea
- 16h - PSG x Atalanta
- 16h - Ajax x Inter de Milão
- 16h - Liverpool x Atlético de Madrid
Jogos da quinta-feira (18)
- 13h45 - Copenhague x Bayer Leverkusen
- 13h45 - Club Brugge x Monaco
- 16h - Eintracht Frankfurt x Galatasaray
- 16h - Sporting x Kairat
- 16h - Newcastle x Napoli
- 16h - Manchester City x Napoli
Como funciona a Fase de Liga da Champions? Relembre novo formato
Em vigor desde a temporada passada, a chamada "Fase de Liga" substitui a antiga fase de grupos e dispõe todas as 36 equipes participantes em uma única tabela de classificação nos mesmos moldes dos ponto corridos.
Acontece que cada time tem uma tabela própria onde nem todos se enfrentam e, tampouco, os times que se enfrentam terão os mesmos adversários, se tratando de um formato "híbrido" entre grupos e pontos corridos.
Cada time disputa oito jogos, sendo quatro como mandante e outros quatro como visitante. São dois jogos contra dois times de cada pote do sorteio já realizado, sendo proibido duelos entre times de um mesmo país.
Ao fim das oito rodadas, somente em 2026, os oito primeiros se classificam diretamente às oitavas-de-final, enquanto que do 9° ao 24° disputarão os Play-offs para definir os oito adversários dos oito melhores classificados.