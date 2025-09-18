Transmissão Manchester City x Napoli ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Manchester City e Napoli se enfrentam na primeira rodada da Champions: City busca recuperação, enquanto o Napoli tenta estender seu sucesso europeu.

Manchester City x Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo acontece no Etihad Stadium, em Manchester.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O jogo entre Manchester City e Napoli, válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, será transmitido ao vivo em uma plataforma de streaming paga:

Streaming: HBO Max

Infelizmente, não há opções oficiais e gratuitas para assistir a essa partida ao vivo.

Passo a passo para assistir ao jogo

HBO Max:

Acesse www.hbomax.com ou abra o aplicativo HBO Max em seu dispositivo. Faça login com sua conta ou assine o serviço. Pesquise por "PSG x Atalanta" ou "Champions League" na barra de busca. Clique na transmissão ao vivo do jogo para assistir.

Ficha de jogo

Data: 18/09/2025

18/09/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: Etihad Stadium, Manchester

Etihad Stadium, Manchester Onde assistir: HBO Max

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma, O’Reilly, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Reijnders, Nico, Savinho, Bernardo Silva e Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Napoli

Meret, Spinazzola, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay, Kevin De Bruyne e Politano; Höjlund. Técnico: Antonio Conte.