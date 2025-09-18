fechar
Champions League |

Transmissão Manchester City x Napoli ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Manchester City e Napoli se enfrentam na primeira rodada da Champions: City busca recuperação, enquanto o Napoli tenta estender seu sucesso europeu.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/09/2025 às 14:20
Savinho e Matheus Nunes, jogadores do Manchester City
Savinho e Matheus Nunes, jogadores do Manchester City - Manchester City/Divulgação

Manchester City x Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo acontece no Etihad Stadium, em Manchester.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O jogo entre Manchester City e Napoli, válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, será transmitido ao vivo em uma plataforma de streaming paga:

  • Streaming: HBO Max

Infelizmente, não há opções oficiais e gratuitas para assistir a essa partida ao vivo.

Passo a passo para assistir ao jogo

HBO Max:

  1. Acesse www.hbomax.com
  2. ou abra o aplicativo HBO Max em seu dispositivo.
  3. Faça login com sua conta ou assine o serviço.
  4. Pesquise por "PSG x Atalanta" ou "Champions League" na barra de busca.
  5. Clique na transmissão ao vivo do jogo para assistir.

Ficha de jogo

  • Data: 18/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: Etihad Stadium, Manchester
  • Onde assistir: HBO Max

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Manchester City

Donnarumma, O’Reilly, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Reijnders, Nico, Savinho, Bernardo Silva e Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.

Napoli

Meret, Spinazzola, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay, Kevin De Bruyne e Politano; Höjlund. Técnico: Antonio Conte.

Leia também

Transmissão Newscastle x Barcelona ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Champions League

Transmissão Newscastle x Barcelona ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Jogos de hoje (17) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta quarta-feira
Liga dos Campeões

Jogos de hoje (17) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta quarta-feira

Compartilhe

Tags