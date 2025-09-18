Transmissão Manchester City x Napoli ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Manchester City e Napoli se enfrentam na primeira rodada da Champions: City busca recuperação, enquanto o Napoli tenta estender seu sucesso europeu.
Manchester City x Napoli se enfrentam nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. O jogo acontece no Etihad Stadium, em Manchester.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O jogo entre Manchester City e Napoli, válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, será transmitido ao vivo em uma plataforma de streaming paga:
- Streaming: HBO Max
Infelizmente, não há opções oficiais e gratuitas para assistir a essa partida ao vivo.
Passo a passo para assistir ao jogo
HBO Max:
- Acesse www.hbomax.com
- ou abra o aplicativo HBO Max em seu dispositivo.
- Faça login com sua conta ou assine o serviço.
- Pesquise por "Champions League" na barra de busca.
- Clique na transmissão ao vivo do jogo para assistir.
Ficha de jogo
- Data: 18/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: Etihad Stadium, Manchester
- Onde assistir: HBO Max
Prováveis escalações
Manchester City
Donnarumma, O’Reilly, Rúben Dias, Gvardiol e Lewis; Reijnders, Nico, Savinho, Bernardo Silva e Bobb; Haaland. Técnico: Pep Guardiola.
Napoli
Meret, Spinazzola, Buongiorno, Beukema e Di Lorenzo; Lobotka, Anguissa, McTominay, Kevin De Bruyne e Politano; Höjlund. Técnico: Antonio Conte.