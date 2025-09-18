Transmissão Newscastle x Barcelona ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Newcastle e Barcelona se enfrentam na estreia da Champions: inglês busca título inédito, espanhol quer começar rumo ao sexto troféu.
Newcastle x Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no St. James Park, em Newcastle upon Tyne.
Transmissão ao vivo, online e grátis
O jogo entre Newcastle e Barcelona, válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, será transmitido ao vivo em dois canais pagos:
- TV por assinatura: TNT
- Streaming: HBO Max
Infelizmente, não há opções oficiais e gratuitas para assistir a essa partida ao vivo.
Passo a passo para assistir ao jogo
HBO Max:
- Acesse www.hbomax.com
- ou abra o aplicativo HBO Max em seu dispositivo.
- Faça login com sua conta ou assine o serviço.
- Pesquise por "PSG x Atalanta" ou "Champions League" na barra de busca.
- Clique na transmissão ao vivo do jogo para assistir.
TNT Sports (TV por assinatura):
- Sintonize o canal da TNT em sua TV.
- Verifique o horário da transmissão na grade de programação.
Ficha de jogo
- Data: 18/09/2025
- Horário: 16h (de Brasília)
- Local: St. James Park (Newcastle upon Tyne)
- Onde assistir: TNT Sports e HBO Max
Prováveis escalações
Newcastle
Pope, Livramento, Schär, Burn, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Woltemade. Técnico: Eddie Howe
Barcelona
Joan Garcia, Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri, Rashford, Raphinha, Olmo; Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick