Champions League |

Transmissão Newscastle x Barcelona ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Newcastle e Barcelona se enfrentam na estreia da Champions: inglês busca título inédito, espanhol quer começar rumo ao sexto troféu.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/09/2025 às 14:20
Pedri, meia do Barcelona
Pedri, meia do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

Newcastle x Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no St. James Park, em Newcastle upon Tyne.

Transmissão ao vivo, online e grátis

O jogo entre Newcastle e Barcelona, válido pela fase de grupos da UEFA Champions League, será transmitido ao vivo em dois canais pagos:

  • TV por assinatura: TNT
  • Streaming: HBO Max

Infelizmente, não há opções oficiais e gratuitas para assistir a essa partida ao vivo.

Passo a passo para assistir ao jogo

HBO Max:

  1. Acesse www.hbomax.com
  2. ou abra o aplicativo HBO Max em seu dispositivo.
  3. Faça login com sua conta ou assine o serviço.
  4. Pesquise por "PSG x Atalanta" ou "Champions League" na barra de busca.
  5. Clique na transmissão ao vivo do jogo para assistir.

TNT Sports (TV por assinatura):

  1. Sintonize o canal da TNT em sua TV.
  2. Verifique o horário da transmissão na grade de programação.

Ficha de jogo

  • Data: 18/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: St. James Park (Newcastle upon Tyne)
  • Onde assistir: TNT Sports e HBO Max

Prováveis escalações

Newcastle

Pope, Livramento, Schär, Burn, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Woltemade. Técnico: Eddie Howe

Barcelona

Joan Garcia, Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri, Rashford, Raphinha, Olmo; Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick

