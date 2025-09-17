Newscastle x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Newcastle e Barcelona se enfrentam na estreia da Champions: inglês busca título inédito, espanhol quer começar rumo ao sexto troféu.

Newcastle x Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no St. James Park, em Newcastle upon Tyne.

Como chegam as equipes?

Newcastle

Estreia na Champions disposto a buscar um título inédito. Classificou-se ao terminar a última Premier League em 5º lugar e enfrenta o Barcelona, contra quem venceu apenas uma vez em quatro confrontos.

Barcelona

Quer começar a Champions com vitória. Classificado como campeão da última La Liga, encara o Newcastle, clube que venceu três dos quatro jogos anteriores, em busca do seu sexto título da competição.

Onde assistir a Newcastle x Barcelona?

Newcastle x Barcelona terá transmissão da TNT Sports (canal fechado) e do HBO Max (Streaming).

Ficha de jogo

Data: 18/09/2025

18/09/2025 Horário: 16h (de Brasília)

16h (de Brasília) Local: St. James Park (Newcastle upon Tyne)

St. James Park (Newcastle upon Tyne) Onde assistir: TNT Sports e HBO Max

Prováveis escalações

Newcastle

Pope, Livramento, Schär, Burn, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Woltemade. Técnico: Eddie Howe

Barcelona

Joan Garcia, Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri, Rashford, Raphinha, Olmo; Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick