Champions League | Notícia

Newscastle x Barcelona: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Newcastle e Barcelona se enfrentam na estreia da Champions: inglês busca título inédito, espanhol quer começar rumo ao sexto troféu.

Por João Victor Tavares Publicado em 17/09/2025 às 14:57
Raphinha, atacante do Barcelona
Raphinha, atacante do Barcelona - Reprodução/ Barcelona

Newcastle x Barcelona entram em campo nesta quinta-feira (18), às 16h (de Brasília), pela primeira rodada da fase de liga da Champions League. A partida será realizada no St. James Park, em Newcastle upon Tyne.

Como chegam as equipes?

Newcastle

Estreia na Champions disposto a buscar um título inédito. Classificou-se ao terminar a última Premier League em 5º lugar e enfrenta o Barcelona, contra quem venceu apenas uma vez em quatro confrontos.

Barcelona

Quer começar a Champions com vitória. Classificado como campeão da última La Liga, encara o Newcastle, clube que venceu três dos quatro jogos anteriores, em busca do seu sexto título da competição.

Onde assistir a Newcastle x Barcelona?

Newcastle x Barcelona terá transmissão da TNT Sports (canal fechado) e do HBO Max (Streaming).

Ficha de jogo

  • Data: 18/09/2025
  • Horário: 16h (de Brasília)
  • Local: St. James Park (Newcastle upon Tyne)
  • Onde assistir: TNT Sports e HBO Max

Prováveis escalações

Newcastle

Pope, Livramento, Schär, Burn, Hall; Bruno Guimarães, Tonali, Willock; Elanga, Gordon, Woltemade. Técnico: Eddie Howe

Barcelona

Joan Garcia, Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri, Rashford, Raphinha, Olmo; Torres. Técnico: Hans-Dieter Flick

