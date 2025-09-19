Manchester United x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Pressionado pelo pior início em 33 anos, a equipe do United recebe o Chelsea, que busca reação após tropeços na Premier League e Champions.
Neste sábado, 20 de setembro, Manchester United e Chelsea jogam no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela quinta rodada da Premier League. Os dois times se enfrentam às 13h30 (horário de Brasília)
Rúben Amorim vive pressão no Manchester United após o pior início de Premier League em 33 anos. No modesto 14º lugar com quatro pontos, os Red Devils precisam de um bom resultado em Old Trafford.
Já o Chelsea, quinto colocado com oito pontos, busca se recuperar após empatar com o Brentford e perder para o Bayern na Champions, tornando a vitória ainda mais importante.
Onde assistir ao vivo?
- TV: sem transmissão
- Streaming e Internet: Disney+
Ficha de jogo
- Data: sábado, 20 de setembro de 2025
- Competição: Premier League – 5ª rodada
- Local: Old Trafford, Manchester (ING)
- Horário: 13h30 (de Brasília)
- Transmissão: Disney+
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Prováveis escalações
Manchester United
Altay Bayindir; Leny Yoro, De Ligt e Luke Shaw; Noussair Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Benjamin Sesko. Técnico: Ruben Amorim.
Chelsea
Robert Sánchez; Recce James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho (Estêvão); João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.