fechar
Onde assistir | Notícia

Manchester United x Chelsea: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Pressionado pelo pior início em 33 anos, a equipe do United recebe o Chelsea, que busca reação após tropeços na Premier League e Champions.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/09/2025 às 12:47
Jogadores do Chelsea comemorando vitória sobre o Benfica
Jogadores do Chelsea comemorando vitória sobre o Benfica - Instagram/Chelsea

Neste sábado, 20 de setembro, Manchester United e Chelsea jogam no Old Trafford, em Manchester, na Inglaterra, pela quinta rodada da Premier League. Os dois times se enfrentam às 13h30 (horário de Brasília)

Rúben Amorim vive pressão no Manchester United após o pior início de Premier League em 33 anos. No modesto 14º lugar com quatro pontos, os Red Devils precisam de um bom resultado em Old Trafford.

Já o Chelsea, quinto colocado com oito pontos, busca se recuperar após empatar com o Brentford e perder para o Bayern na Champions, tornando a vitória ainda mais importante.

Onde assistir ao vivo?

  • TV: sem transmissão
  • Streaming e Internet: Disney+

Ficha de jogo

  • Data: sábado, 20 de setembro de 2025
  • Competição: Premier League – 5ª rodada
  • Local: Old Trafford, Manchester (ING)
  • Horário: 13h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Disney+

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Manchester United

Altay Bayindir; Leny Yoro, De Ligt e Luke Shaw; Noussair Mazraoui, Casemiro, Bruno Fernandes e Patrick Dorgu; Bryan Mbeumo, Amad Diallo e Benjamin Sesko. Técnico: Ruben Amorim.

Chelsea

Robert Sánchez; Recce James, Trevoh Chalobah, Tosin Adarabioyo e Marc Cucurella; Moisés Caicedo e Enzo Fernández; Pedro Neto, Cole Palmer e Alejandro Garnacho (Estêvão); João Pedro. Técnico: Enzo Maresca.

Leia também

Transmissão Manchester City x Napoli ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Champions League

Transmissão Manchester City x Napoli ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Transmissão Newscastle x Barcelona ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
Champions League

Transmissão Newscastle x Barcelona ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

Compartilhe

Tags