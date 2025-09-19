fechar
Champions League | Notícia

Tabela da Champions League 2025/26: veja jogos da 2ª rodada, datas e horários

Barcelona x Paris Saint-Germain e Chelsea x Benfica são dois dos grandes confrontos reservados pelo sorteio da UEFA na Fase de Liga da competição

Por Robert Sarmento Publicado em 19/09/2025 às 9:34 | Atualizado em 19/09/2025 às 9:36
Primeiros colocados após 1ª rodada da Champions League 2025/26
Primeiros colocados após 1ª rodada da Champions League 2025/26 - Instagram/UEFA

A Champions League 2025/26 começou com duelos empolgantes como a vitória do Liverpool nos acréscimos sobre o Atlético de Madrid em Anfiled e o 4 a 4 entre Juventus e Borussia Dortmund.

Com um formato totalmente novo, desde a temporada anterior, a 2ª rodada da Fase de Liga também promete partidas eletrizantes para os fãs do futebol. O torneio tem transmissão da TV Jornal/SBT.

Leia mais: veja todos os jogos da Fase de Liga da Champions League

Por exemplo, o atual campeão Paris Saint-Germain (PSG) enfrenta o Barcelona, na Espanha, em 01 de outubro. Ambos obtiveram três pontos na estreia contra Atalante e Newcastles, respectivamente.

Leia Também

Os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final. As equipes que ficarem entre a 9ª e 24ª posição disputam os playoffs, um fase de mata-mata extra que garante mais emoção.

Tabela da Champions League 2025/26

A grande final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, no dia em 30 de maio,  que já foi palco da final da Europa League em 2023. Para quem você está torcendo na competição?

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

2ª rodada - Fase de liga

Terça-feira, 30 de setembro

  • 13h45: Atalanta x Club Brugge
  • 13h45: Kairat Almaty x Real Madrid
  • 16h: Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt
  • 16h: Chelsea x Benfica
  • 16h: Inter de Milão x Slavia Praga
  • 16h: Bodø/Glimt x Tottenham
  • 16h: Galatasaray x Liverpool
  • 16h: Olympique de Marseille x Ajax
  • 16h: Pafos x Bayern de Munique

Quarta-feira, 01 de outubro

  • 13h45: Qaraba x Copenhague
  • 13h45: Union SG x Newcastle
  • 16h: Arsenal x Olympiacos
  • 16h: Monaco x Manchester City
  • 16h: Bayern Leverkusen x PSV
  • 16h: Borussia Dortmund x Athletic
  • 16h: Barcelona x Paris Saint-Germain
  • 16h: Napoli x Sporting
  • 16h: Villarreal x Juventus

Leia também

Classificação da Champions League 2025/26: veja a posição dos 36 clubes após a 1ª rodada da Fase de Liga
Liga dos Campeões

Classificação da Champions League 2025/26: veja a posição dos 36 clubes após a 1ª rodada da Fase de Liga
Jogos de hoje (17) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta quarta-feira
Liga dos Campeões

Jogos de hoje (17) da Champions League: confira os horários e onde assistir nesta quarta-feira

Compartilhe

Tags