Tabela da Champions League 2025/26: veja jogos da 2ª rodada, datas e horários

Barcelona x Paris Saint-Germain e Chelsea x Benfica são dois dos grandes confrontos reservados pelo sorteio da UEFA na Fase de Liga da competição

A Champions League 2025/26 começou com duelos empolgantes como a vitória do Liverpool nos acréscimos sobre o Atlético de Madrid em Anfiled e o 4 a 4 entre Juventus e Borussia Dortmund.

Com um formato totalmente novo, desde a temporada anterior, a 2ª rodada da Fase de Liga também promete partidas eletrizantes para os fãs do futebol. O torneio tem transmissão da TV Jornal/SBT.

Por exemplo, o atual campeão Paris Saint-Germain (PSG) enfrenta o Barcelona, na Espanha, em 01 de outubro. Ambos obtiveram três pontos na estreia contra Atalante e Newcastles, respectivamente.

Os oito primeiros colocados avançam diretamente para as oitavas de final. As equipes que ficarem entre a 9ª e 24ª posição disputam os playoffs, um fase de mata-mata extra que garante mais emoção.

Tabela da Champions League 2025/26

A grande final será disputada na Arena Puskás, em Budapeste, na Hungria, no dia em 30 de maio, que já foi palco da final da Europa League em 2023. Para quem você está torcendo na competição?

2ª rodada - Fase de liga

Terça-feira, 30 de setembro

13h45: Atalanta x Club Brugge

13h45: Kairat Almaty x Real Madrid



16h: Atlético de Madrid x Eintracht Frankfurt



16h: Chelsea x Benfica



16h: Inter de Milão x Slavia Praga



16h: Bodø/Glimt x Tottenham



16h: Galatasaray x Liverpool



16h: Olympique de Marseille x Ajax



16h: Pafos x Bayern de Munique



Quarta-feira, 01 de outubro