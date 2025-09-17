fechar
Futebol | Notícia

Potes da Copa do Brasil 2026: Como seria provável divisão com cenário de hoje

Copa do Brasil do ano que vem pode ter mudanças no regulamento para facilitar a organização do calendário da Confederação Brasileira de Futebol

Por Thiago Wagner Publicado em 17/09/2025 às 14:28 | Atualizado em 17/09/2025 às 15:05
A CBF estuda diminuir a quantidade de partidas na temporada que vem. Com isso, a Copa do Brasil deve sofrer alterações.
A CBF estuda diminuir a quantidade de partidas na temporada que vem. Com isso, a Copa do Brasil deve sofrer alterações. - (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Copa do Brasil 2025 nem acabou, mas já tem gente de olho na competição do ano que vem, principalmente quem garantiu a vaga via estadual. Isso porque o mata-mata nacional garante uma premiação milionária para as equipes participantes. O campeão, por exemplo, pode receber mais de R$ 77 milhões.

Se tomarmos o regulamento do ano passado, 92 equipes irão disputar a Copa do Brasil, sendo 80 na primeira fase e 12 na terceira fase em diante. Dessa quantidade, 76 times já garantiram vaga.

As outras vagas em aberto serão definidas após o fim do Brasileirão, da própria Copa do Brasil deste ano e o desfecho das Libertadores e Sul-Americana. Isso porque os times que jogarão a Libertadores no ano que vem, entram na terceira fase do mata-mata automaticamente. Sempre lembrando que tomando como base o regulamento de 2025.

Leia Também

As 80 equipes que sobram, jogam a primeira e segunda fase. Os confrontos são definidos por sorteio, onde os 80 times são divididos em 10 potes com 10 times cada, seguindo o critério do ranking da CBF.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Como há ainda vagas em aberto, é impossível cravar todos os potes. Mas tomando o atual cenário e os times classificados, é possível fazer uma projeção. Isso tomando a atual classificação da Série A e da Série B (essa última dá ao campeão uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil).

Sendo assim, teríamos na terceira fase: Paysandu (campeão da Copa Verde), Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste), Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Mirassol. As outras três vagas aguardariam a definição da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil. 

Já os potes da primeira fase seriam assim, ressaltando que trata-se de uma projeção que pode mudar a medida que os times forem sendo confirmados.

Projeção de potes da Copa do Brasil 2026

Ao lado, o ranking da CBF de cada time.

Pote A

  • Corinthians — 2
  • Atlético-MG — 4
  • São Paulo — 5
  • Fluminense — 7
  • Athletico-PR — 9
  • Vasco — 11
  • Grêmio — 12
  • Fortaleza — 13
  • Internacional — 14
  • Santos — 16

Pote B

  • Juventude — 17
  • Atlético-GO — 18
  • América-MG — 19
  • Ceará — 20
  • Vitória — 21
  • Cuiabá — 22
  • Sport — 25
  • CRB — 27
  • Vila Nova — 29
  • Operário-PR — 30

Pote C

  • Avaí — 32
  • Chapecoense — 33
  • CSA — 37
  • Remo — 38
  • Amazonas — 40
  • Tombense — 42
  • Volta Redonda — 43
  • ABC — 46
  • Londrina — 48
  • Retrô — 49

Pote D

  • Ypiranga-RS - 50
  • Athletic-MG — 51
  • Botafogo-PB — 52
  • Maringá — 56
  • São Bernardo - 57
  • Caxias — 58
  • América-RN — 62
  • Manaus — 64
  • Águia de Marabá — 67
  • Anápolis — 69

Pote E

  • Sousa — 70
  • ASA — 74
  • Gazin Porto Velho — 75
  • Trem — 80
  • Itabaiana — 84
  • Maranhão — 85
  • Tuna Luso — 86
  • Santa Cruz — 90
  • Operário-MS — 93
  • Jacuipense — 94

Pote F

  • Capital-DF — 95
  • Fluminense-PI — 97
  • Rio Branco-ES — 112
  • GAS-RR — 114
  • União-TO — 117
  • Mixto — 119
  • Independente-AC — 134
  • Imperatriz — 144
  • Porto Vitória — 167
  • Nacional-AM — 185

Pote G

  • Oratório — 201
  • Gama — 219
  • Galvez — 221
  • Primavera-MT — ND
  • Ivinhema — ND
  • Piauí — ND
  • Araguaína — ND
  • Guaporé-RO — ND
  • Monte Roraima — ND
  • Sampaio Corrêa-RJ — ND

O pote H não foi feito uma vez que não há todos os classificados.

Mudança na Copa do Brasil 2026

Segundo o jornalismo Marcel Rizzo, do Estadão, a CBF estuda colocar a Copa do Brasil com jogos únicos em todas as fases. Hoje isso ocorre apenas nas duas primeiras fases. Se a mudança de fato ocorrer, apenas a final seria em ida e volta. A proposta visa dar alívio ao calendário do ano que vem que ainda terá a pausa da Copa do Mundo 2026.

Leia também

Possíveis potes da Copa do Brasil 2026: posições de Santa Cruz e Sport atualizadas
Copa do Brasil 2026

Possíveis potes da Copa do Brasil 2026: posições de Santa Cruz e Sport atualizadas
Vasco e Cruzeiro avançam às semifinais da Copa do Brasil 2025
Classificados

Vasco e Cruzeiro avançam às semifinais da Copa do Brasil 2025

Compartilhe

Tags