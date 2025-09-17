Potes da Copa do Brasil 2026: Como seria provável divisão com cenário de hoje

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Copa do Brasil do ano que vem pode ter mudanças no regulamento para facilitar a organização do calendário da Confederação Brasileira de Futebol

A Copa do Brasil 2025 nem acabou, mas já tem gente de olho na competição do ano que vem, principalmente quem garantiu a vaga via estadual. Isso porque o mata-mata nacional garante uma premiação milionária para as equipes participantes. O campeão, por exemplo, pode receber mais de R$ 77 milhões.

Se tomarmos o regulamento do ano passado, 92 equipes irão disputar a Copa do Brasil, sendo 80 na primeira fase e 12 na terceira fase em diante. Dessa quantidade, 76 times já garantiram vaga.

As outras vagas em aberto serão definidas após o fim do Brasileirão, da própria Copa do Brasil deste ano e o desfecho das Libertadores e Sul-Americana. Isso porque os times que jogarão a Libertadores no ano que vem, entram na terceira fase do mata-mata automaticamente. Sempre lembrando que tomando como base o regulamento de 2025.

As 80 equipes que sobram, jogam a primeira e segunda fase. Os confrontos são definidos por sorteio, onde os 80 times são divididos em 10 potes com 10 times cada, seguindo o critério do ranking da CBF.

Como há ainda vagas em aberto, é impossível cravar todos os potes. Mas tomando o atual cenário e os times classificados, é possível fazer uma projeção. Isso tomando a atual classificação da Série A e da Série B (essa última dá ao campeão uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil).

Sendo assim, teríamos na terceira fase: Paysandu (campeão da Copa Verde), Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste), Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Mirassol. As outras três vagas aguardariam a definição da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.

Já os potes da primeira fase seriam assim, ressaltando que trata-se de uma projeção que pode mudar a medida que os times forem sendo confirmados.

Projeção de potes da Copa do Brasil 2026

Ao lado, o ranking da CBF de cada time.

Pote A



Corinthians — 2

Atlético-MG — 4

São Paulo — 5

Fluminense — 7

Athletico-PR — 9

Vasco — 11

Grêmio — 12

Fortaleza — 13

Internacional — 14

Santos — 16

Pote B

Juventude — 17

Atlético-GO — 18

América-MG — 19

Ceará — 20

Vitória — 21

Cuiabá — 22



Sport — 25

CRB — 27

Vila Nova — 29

Operário-PR — 30

Pote C

Avaí — 32

Chapecoense — 33



CSA — 37

Remo — 38

Amazonas — 40

Tombense — 42

Volta Redonda — 43

ABC — 46

Londrina — 48

Retrô — 49

Pote D

Ypiranga-RS - 50

Athletic-MG — 51

Botafogo-PB — 52

Maringá — 56

São Bernardo - 57

Caxias — 58

América-RN — 62

Manaus — 64

Águia de Marabá — 67

Anápolis — 69



Pote E



Sousa — 70

ASA — 74

Gazin Porto Velho — 75



Trem — 80

Itabaiana — 84

Maranhão — 85

Tuna Luso — 86

Santa Cruz — 90

Operário-MS — 93

Jacuipense — 94

Pote F



Capital-DF — 95

Fluminense-PI — 97

Rio Branco-ES — 112

GAS-RR — 114

União-TO — 117

Mixto — 119

Independente-AC — 134

Imperatriz — 144

Porto Vitória — 167

Nacional-AM — 185

Pote G



Oratório — 201

Gama — 219

Galvez — 221

Primavera-MT — ND

Ivinhema — ND

Piauí — ND

Araguaína — ND

Guaporé-RO — ND

Monte Roraima — ND

Sampaio Corrêa-RJ — ND

O pote H não foi feito uma vez que não há todos os classificados.

Mudança na Copa do Brasil 2026

Segundo o jornalismo Marcel Rizzo, do Estadão, a CBF estuda colocar a Copa do Brasil com jogos únicos em todas as fases. Hoje isso ocorre apenas nas duas primeiras fases. Se a mudança de fato ocorrer, apenas a final seria em ida e volta. A proposta visa dar alívio ao calendário do ano que vem que ainda terá a pausa da Copa do Mundo 2026.