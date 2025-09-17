Potes da Copa do Brasil 2026: Como seria provável divisão com cenário de hoje
Copa do Brasil do ano que vem pode ter mudanças no regulamento para facilitar a organização do calendário da Confederação Brasileira de Futebol
A Copa do Brasil 2025 nem acabou, mas já tem gente de olho na competição do ano que vem, principalmente quem garantiu a vaga via estadual. Isso porque o mata-mata nacional garante uma premiação milionária para as equipes participantes. O campeão, por exemplo, pode receber mais de R$ 77 milhões.
Se tomarmos o regulamento do ano passado, 92 equipes irão disputar a Copa do Brasil, sendo 80 na primeira fase e 12 na terceira fase em diante. Dessa quantidade, 76 times já garantiram vaga.
As outras vagas em aberto serão definidas após o fim do Brasileirão, da própria Copa do Brasil deste ano e o desfecho das Libertadores e Sul-Americana. Isso porque os times que jogarão a Libertadores no ano que vem, entram na terceira fase do mata-mata automaticamente. Sempre lembrando que tomando como base o regulamento de 2025.
As 80 equipes que sobram, jogam a primeira e segunda fase. Os confrontos são definidos por sorteio, onde os 80 times são divididos em 10 potes com 10 times cada, seguindo o critério do ranking da CBF.
Como há ainda vagas em aberto, é impossível cravar todos os potes. Mas tomando o atual cenário e os times classificados, é possível fazer uma projeção. Isso tomando a atual classificação da Série A e da Série B (essa última dá ao campeão uma vaga direta na terceira fase da Copa do Brasil).
Sendo assim, teríamos na terceira fase: Paysandu (campeão da Copa Verde), Confiança (vice-campeão da Copa do Nordeste), Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Bahia e Mirassol. As outras três vagas aguardariam a definição da Libertadores, Sul-Americana e Copa do Brasil.
Já os potes da primeira fase seriam assim, ressaltando que trata-se de uma projeção que pode mudar a medida que os times forem sendo confirmados.
Projeção de potes da Copa do Brasil 2026
Ao lado, o ranking da CBF de cada time.
Pote A
- Corinthians — 2
- Atlético-MG — 4
- São Paulo — 5
- Fluminense — 7
- Athletico-PR — 9
- Vasco — 11
- Grêmio — 12
- Fortaleza — 13
- Internacional — 14
- Santos — 16
Pote B
- Juventude — 17
- Atlético-GO — 18
- América-MG — 19
- Ceará — 20
- Vitória — 21
- Cuiabá — 22
- Sport — 25
- CRB — 27
- Vila Nova — 29
- Operário-PR — 30
Pote C
- Avaí — 32
- Chapecoense — 33
- CSA — 37
- Remo — 38
- Amazonas — 40
- Tombense — 42
- Volta Redonda — 43
- ABC — 46
- Londrina — 48
- Retrô — 49
Pote D
- Ypiranga-RS - 50
- Athletic-MG — 51
- Botafogo-PB — 52
- Maringá — 56
- São Bernardo - 57
- Caxias — 58
- América-RN — 62
- Manaus — 64
- Águia de Marabá — 67
- Anápolis — 69
Pote E
- Sousa — 70
- ASA — 74
- Gazin Porto Velho — 75
- Trem — 80
- Itabaiana — 84
- Maranhão — 85
- Tuna Luso — 86
- Santa Cruz — 90
- Operário-MS — 93
- Jacuipense — 94
Pote F
- Capital-DF — 95
- Fluminense-PI — 97
- Rio Branco-ES — 112
- GAS-RR — 114
- União-TO — 117
- Mixto — 119
- Independente-AC — 134
- Imperatriz — 144
- Porto Vitória — 167
- Nacional-AM — 185
Pote G
- Oratório — 201
- Gama — 219
- Galvez — 221
- Primavera-MT — ND
- Ivinhema — ND
- Piauí — ND
- Araguaína — ND
- Guaporé-RO — ND
- Monte Roraima — ND
- Sampaio Corrêa-RJ — ND
O pote H não foi feito uma vez que não há todos os classificados.
Mudança na Copa do Brasil 2026
Segundo o jornalismo Marcel Rizzo, do Estadão, a CBF estuda colocar a Copa do Brasil com jogos únicos em todas as fases. Hoje isso ocorre apenas nas duas primeiras fases. Se a mudança de fato ocorrer, apenas a final seria em ida e volta. A proposta visa dar alívio ao calendário do ano que vem que ainda terá a pausa da Copa do Mundo 2026.