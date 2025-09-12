Vasco e Cruzeiro avançam às semifinais da Copa do Brasil 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Gigante da Colina e a Raposa avançaram para a próximo fase do torneio e se juntam ao Fluminense e Corinthians, que também estão classificados

Em uma noite de muita emoção, o Vasco venceu o Botafogo nos pênaltis e garantiu sua vaga nas semifinais da Copa do Brasil. Após um empate por 1x1 no tempo normal, o Cruzmaltino mostrou 100% de aproveitamento nas cobranças e venceu por 5x3, na noite desta quinta-feira (11).

A vitória não só colocou o Vasco na briga pelo título, mas também garantiu uma premiação de R$ 9.922.500. A equipe de São Januário chega à semifinal da competição pelo segundo ano consecutivo, sonhando em levantar um troféu nacional, algo que não acontece desde 2011. O adversário será o rival Fluminense, que passou pelo Bahia, na quarta-feira.

Já o Botafogo se despede da Copa do Brasil e agora foca apenas no Campeonato Brasileiro. O time, que teve um ano mágico em 2024, já havia sido eliminado da Libertadores nas oitavas de final.

Vitória do Cruzeiro

Maior campeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro segue vivo na busca do seu sétimo título. Depois de vencer por 2 a 0 na ida, o time azul de Minas Gerais voltou a vencer o clássico mineiro diante do Atlético-MG, repetindo o placar de 2 a 0, no Mineirão, para carimbar sua classificação para as semifinais do mata-mata, e carimbar a estreia de Jorge Sampaoli no rival.

Kaio Jorge, duas vezes, foi o herói do confronto, com três gols marcados no agregado. Será a 12ª semifinal do Cruzeiro em sua história, em busca de um título que não vence desde 2018, quando levantou a taça contra o Corinthians, curiosamente, o adversário na próxima fase. Além disso, o Cruzeiro ainda embolsou mais R$ 9.922.500 em premiação.

As datas e ordem dos mandos das semifinais ainda serão definidos pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).