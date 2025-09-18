Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Após vitória sobre a Chapecoense, Athletico-PR se aproxima do G-4 e dobra chances de subida. Rival Coritiba também está próximo do acesso
A Série B do Campeonato Brasileiro segue emocionante e imprevisível. A principal divisão de acesso do futebol nacional vive seus momentos decisivos e diversos clubes seguem na disputa.
Líder da competição, o Coritiba é o time que possui a maior chance de subir para a Série A. A equipe paranaense possui 92,37% de probabilidades de conquistar o acesso.
Os outros clubes que possuem as maiores possibilidades de acesso são Goiás, com 74,55% de chances, além do Criciúma, com 70,95%.
Por outro lado, Paysandu, Amazonas e Volta Redonda possuem chances elevadas de serem rebaixados ao final da Série B.
Confira as chances de acesso dos times da Série B
-
Coritiba – 88,6%
-
Goiás – 71,4%
-
Criciúma – 67,9%
-
Chapecoense – 45,7%
-
Athletico-PR – 31,9%
-
Novorizontino – 25,5%
-
Cuiabá – 15,9%
-
CRB – 15,1%
-
Remo – 13,9%
-
Vila Nova – 7,6%
-
Avaí – 6,0%
-
Operário-PR – 4,6%
-
Atlético-GO – 4,0%
-
Athletic-MG – 1,4%
-
Ferroviária-SP – 0,42%
-
Botafogo-SP – 0,11%
-
América-MG – 0,047%
-
Volta Redonda – 0,012%
-
Amazonas – 0,002%
-
Paysandu – 0,000%
Confira as chances de rebaixamento dos times da Série B
- Paysandu – 92,0%
- Amazonas – 85,2%
- Volta Redonda – 67,5%
- América-MG – 57,0%
- Botafogo-SP – 48,4%
- Ferroviária-SP – 26,1%
- Athletic-MG – 11,7%
- Atlético-GO – 3,4%
- Operário-PR – 2,9%
- Avaí – 2,6%
- Vila Nova – 1,4%
- CRB – 0,93%
- Cuiabá – 0,33%
- Remo – 0,25%
- Athletico-PR – 0,10%
- Novorizontino – 0,10%
- Chapecoense – 0,023%
- Criciúma – 0,001%
- Goiás – 0,000%
- Coritiba – 0,000%