Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time

Após vitória sobre a Chapecoense, Athletico-PR se aproxima do G-4 e dobra chances de subida. Rival Coritiba também está próximo do acesso

A Série B do Campeonato Brasileiro segue emocionante e imprevisível. A principal divisão de acesso do futebol nacional vive seus momentos decisivos e diversos clubes seguem na disputa.

Líder da competição, o Coritiba é o time que possui a maior chance de subir para a Série A. A equipe paranaense possui 92,37% de probabilidades de conquistar o acesso.

Os outros clubes que possuem as maiores possibilidades de acesso são Goiás, com 74,55% de chances, além do Criciúma, com 70,95%.

Por outro lado, Paysandu, Amazonas e Volta Redonda possuem chances elevadas de serem rebaixados ao final da Série B.

Confira as chances de acesso dos times da Série B

Coritiba – 88,6% Goiás – 71,4% Criciúma – 67,9% Chapecoense – 45,7% Athletico-PR – 31,9% Novorizontino – 25,5% Cuiabá – 15,9% CRB – 15,1% Remo – 13,9% Vila Nova – 7,6% Avaí – 6,0% Operário-PR – 4,6% Atlético-GO – 4,0% Athletic-MG – 1,4% Ferroviária-SP – 0,42% Botafogo-SP – 0,11% América-MG – 0,047% Volta Redonda – 0,012% Amazonas – 0,002% Paysandu – 0,000%

Confira as chances de rebaixamento dos times da Série B