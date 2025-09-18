fechar
Serie B | Notícia

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time

Após vitória sobre a Chapecoense, Athletico-PR se aproxima do G-4 e dobra chances de subida. Rival Coritiba também está próximo do acesso

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/09/2025 às 13:09
Taça da Série B
Taça da Série B - Reprodução/ CBF

A Série B do Campeonato Brasileiro segue emocionante e imprevisível. A principal divisão de acesso do futebol nacional vive seus momentos decisivos e diversos clubes seguem na disputa.

Líder da competição, o Coritiba é o time que possui a maior chance de subir para a Série A. A equipe paranaense possui 92,37% de probabilidades de conquistar o acesso.

Os outros clubes que possuem as maiores possibilidades de acesso são Goiás, com 74,55% de chances, além do Criciúma, com 70,95%.

Por outro lado, Paysandu, Amazonas e Volta Redonda possuem chances elevadas de serem rebaixados ao final da Série B.

Confira as chances de acesso dos times da Série B

  1. Coritiba – 88,6%

  2. Goiás – 71,4%

  3. Criciúma – 67,9%

  4. Chapecoense – 45,7%

  5. Athletico-PR – 31,9%

  6. Novorizontino – 25,5%

  7. Cuiabá – 15,9%

  8. CRB – 15,1%

  9. Remo – 13,9%

  10. Vila Nova – 7,6%

  11. Avaí – 6,0%

  12. Operário-PR – 4,6%

  13. Atlético-GO – 4,0%

  14. Athletic-MG – 1,4%

  15. Ferroviária-SP – 0,42%

  16. Botafogo-SP – 0,11%

  17. América-MG – 0,047%

  18. Volta Redonda – 0,012%

  19. Amazonas – 0,002%

  20. Paysandu – 0,000%

Confira as chances de rebaixamento dos times da Série B

  1. Paysandu – 92,0%
  2. Amazonas – 85,2%
  3. Volta Redonda – 67,5%
  4. América-MG – 57,0%
  5. Botafogo-SP – 48,4%
  6. Ferroviária-SP – 26,1%
  7. Athletic-MG – 11,7%
  8. Atlético-GO – 3,4%
  9. Operário-PR – 2,9%
  10. Avaí – 2,6%
  11. Vila Nova – 1,4%
  12. CRB – 0,93%
  13. Cuiabá – 0,33%
  14. Remo – 0,25%
  15. Athletico-PR – 0,10%
  16. Novorizontino – 0,10%
  17. Chapecoense – 0,023%
  18. Criciúma – 0,001%
  19. Goiás – 0,000%
  20. Coritiba – 0,000%

