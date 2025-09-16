fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Chapecoense x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir

Furacão vem de eliminação nas quartas da Copa do Brasil e busca vitória diante da Chape, que foi derrotada na rodada anterior, diante do Criciúma

Por Luiz Antônio Soterom Publicado em 16/09/2025 às 19:00
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B
Jogadores da Chapecoense comemoram gol na Série B - Reprodução/ Chapecoense

Chapecoense e Athletico-PR irão se enfrentar nesta terça-feira (16), às 21h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Condá, em Chapecó, pela 26ª rodada da Série B.

Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Desimpedidos, RedeTV! e SportyNet irão disponibilizar transmissões gratuitas da competição em suas plataformas digitais. Não será necessária nenhuma inscrição.

Como chegam as equipes

A Chapecoense chega pressionada após derrota em duelo contra a equipe do Criciúma, pelo placar de 2 a 0. A equipe aposta na força do mando de campo para buscar os três pontos no duelo contra o Furacão.

Já o Athletico-PR, mesmo vivendo altos e baixos na Série B, mira uma vitória fora de casa para seguir brigando pelas primeiras posições e manter vivo o sonho do acesso.

Em seu último jogo, o time paranaense foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, nas quartas de final da Copa do Brasil, em resultado que custou a eliminação do time.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 18h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 25
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Lucas Belezi, Aguirre e Esquivel; Patrick, Dudu e Leozinho; Stiven Mendoza, Zapelli e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Leia também

CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags