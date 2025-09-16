Transmissão Chapecoense x Athletico-PR ao vivo online: confira onde assistir
Furacão vem de eliminação nas quartas da Copa do Brasil e busca vitória diante da Chape, que foi derrotada na rodada anterior, diante do Criciúma
Chapecoense e Athletico-PR irão se enfrentar nesta terça-feira (16), às 21h30 (Horário de Brasília). O confronto será disputado na Arena Condá, em Chapecó, pela 26ª rodada da Série B.
Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- RedeTV! (TV aberta)
- SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
- Desimpedidos (Youtube)
Desimpedidos, RedeTV! e SportyNet irão disponibilizar transmissões gratuitas da competição em suas plataformas digitais. Não será necessária nenhuma inscrição.
Como chegam as equipes
A Chapecoense chega pressionada após derrota em duelo contra a equipe do Criciúma, pelo placar de 2 a 0. A equipe aposta na força do mando de campo para buscar os três pontos no duelo contra o Furacão.
Já o Athletico-PR, mesmo vivendo altos e baixos na Série B, mira uma vitória fora de casa para seguir brigando pelas primeiras posições e manter vivo o sonho do acesso.
Em seu último jogo, o time paranaense foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, nas quartas de final da Copa do Brasil, em resultado que custou a eliminação do time.
Ficha técnica
- Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 18h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 25
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos
Prováveis Escalações
Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo.
Athletico-PR: Santos; Benavídez, Lucas Belezi, Aguirre e Esquivel; Patrick, Dudu e Leozinho; Stiven Mendoza, Zapelli e Viveros. Técnico: Odair Hellmann