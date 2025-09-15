fechar
Onde assistir | Notícia

Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotada em duelo estadual contra o Criciúma, Chape busca a vitória em casa diante do Furacão, que vem de eliminação nas quartas da Copa do Brasil

Por Luiz Antônio Soterom Publicado em 15/09/2025 às 17:08
Jogadores do Athletico-PR
Jogadores do Athletico-PR - Reprodução/ Athletico-PR

A terça-feira (16) será de jogo decisivo na Arena Condá. Chapecoense e Athletico-PR se enfrentam pela Série B em confronto direto. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

A Chapecoense chega pressionada após derrota em duelo contra a equipe do Criciúma, pelo placar de 2 a 0. A equipe aposta na força da Arena Condá para buscar os três pontos contra o Furacão.

Já o Athletico-PR, mesmo vivendo altos e baixos na Série B, mira uma vitória fora de casa para seguir brigando pelas primeiras posições e manter vivo o sonho do acesso. Em seu último jogo, o time paranaense foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • SportyNet (TV por assinatura e Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)
  • Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 18h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 25
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Lucas Belezi, Aguirre e Esquivel; Patrick, Dudu e Leozinho; Stiven Mendoza, Zapelli e Viveros. Técnico: Odair Hellmann

Leia também

CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Transmissão Paysandu x América-MG ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Paysandu x América-MG ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags