Chapecoense x Athletico-PR: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotada em duelo estadual contra o Criciúma, Chape busca a vitória em casa diante do Furacão, que vem de eliminação nas quartas da Copa do Brasil

A terça-feira (16) será de jogo decisivo na Arena Condá. Chapecoense e Athletico-PR se enfrentam pela Série B em confronto direto. A bola rola às 21h30 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

A Chapecoense chega pressionada após derrota em duelo contra a equipe do Criciúma, pelo placar de 2 a 0. A equipe aposta na força da Arena Condá para buscar os três pontos contra o Furacão.

Já o Athletico-PR, mesmo vivendo altos e baixos na Série B, mira uma vitória fora de casa para seguir brigando pelas primeiras posições e manter vivo o sonho do acesso. Em seu último jogo, o time paranaense foi derrotado pelo Corinthians, por 2 a 0, nas quartas de final da Copa do Brasil.

Onde assistir Chapecoense x Athletico-PR ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

RedeTV! (TV aberta)

SportyNet (TV por assinatura e Youtube)

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Desimpedidos (Youtube)

Ficha técnica

Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 18h30 (horário de Brasília)

16/09 (terça-feira) - 18h30 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 25

Série B - Rodada 25 Local: Arena Condá, Chapecó (SC)

Arena Condá, Chapecó (SC) Onde Assistir: RedeTV!, Sportynet, ESPN, Disney+ e Desimpedidos

Prováveis Escalações

Chapecoense: Léo Vieira; Eduardo Doma, Bressan e João Paulo; Everton, Bruno Matias, Rafael Carvalheira e Walter Clar; Giovanni Augusto; Marcinho e Neto Pessoa. Técnico: Gilmar dal Pozzo.

Athletico-PR: Santos; Benavídez, Lucas Belezi, Aguirre e Esquivel; Patrick, Dudu e Leozinho; Stiven Mendoza, Zapelli e Viveros. Técnico: Odair Hellmann