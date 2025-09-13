fechar
Onde assistir | Notícia

Transmissão Paysandu x América-MG ao vivo online: confira onde assistir

Papão da Curuzu ocupa a lanterna da Série B, com apenas 21 pontos, e não vence há oito rodadas. Coelho, por outro lado, também está no Z-4

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/09/2025 às 14:00
Imagem de jogadores do Paysandu comemorando gol
Imagem de jogadores do Paysandu comemorando gol - PAYSANDU.S.C

Neste sábado (13/09), às 16h00 (horário de Brasília), Paysandu e América-MG se enfrentam no Mangueirão. A partida é válida pela 26ª rodada da Série B.

Onde assistir Paysandu x América-MG ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • RedeTV! (TV aberta)
  • Desimpedidos (Youtube)
  • ESPN (TV por assinatura)
  • SportyNet (streaming)
  • Disney+ (streaming)

As partidas serão transmitidas gratuitamente por RedeTV! e Desimpedidos, em suas respectivas plataformas digitais.

Como chegam as equipes

O Paysandu vai para o jogo como lanterna da competição, com apenas 21 pontos, pressionado por resultados negativos nos últimos jogos. A equipe paraense não vence há oito partidas.

O América-MG, por sua vez, está ligeiramente à frente, em 17º lugar, mas também vive momentos de instabilidade e precisa pontuar fora para se afastar da zona de queda.

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 13/09 (sábado) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 26
  • Local: Mangueirão, Belém (PA)
  • Onde Assistir: RedeTV!, Desimpedidos, Sportynet, ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Paysandu: Gabriel Mesquita; Brayan Borges, Thalisson, Thiago Heleno e Reverson; Anderson Leite, Leandro Vilela e Edinho; Marlon, Maurício Garcez e Diogo Oliveira. Técnico: Claudinei Oliveira

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

América-MG: Gustavo; Júlio, Ricardo Silva, Lucão e Paulinho; Stênio, Kauã Diniz, Felipe Amaral e Fer Elizari; Arthur Sousa e William Bigode. Técnico: Alberto Valentim

Leia também

Transmissão Volta Redonda x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir
Série B

Transmissão Volta Redonda x Criciúma ao vivo online: confira onde assistir
Paysandu x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Paysandu x América-MG: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags