CRB x Amazonas: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Derrotado na rodada anterior, Galo da Pajuçara busca reação em casa para se aproximar do G-4. Time manauara luta contra o rebaixamento

Pela 26ª rodada da Série B, CRB e Amazonas se enfrentam nesta segunda-feira (15/09) no Estádio Rei Pelé, em Maceió. O confronto terá início às 21h30 (horário de Brasília).

Como chegam as equipes

O CRB chega motivado para o confronto, buscando recuperar os pontos perdidos após derrota para o Cuiabá na última rodada. A equipe ocupa a 12ª posição na tabela, com 34 pontos.

Já o Amazonas vive situação complicada, ocupando o 19º lugar, com 24 pontos, vindo de duas derrotas consecutivas e precisando urgentemente de uma reação para evitar o rebaixamento.

Onde assistir CRB x Amazonas ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pelos seguintes canais:

SportyNet (streaming e Youtube)

Disney+ (streaming)



Ficha técnica

Data e Horário: 15/09 (domingo) - 21h30 (horário de Brasília)

15/09 (domingo) - 21h30 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 26

Série B - Rodada 26 Local: Rei Pelé, Maceió (AL)

Rei Pelé, Maceió (AL) Onde Assistir: SportyNet e Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Weverton, Henri, Fábio Alemão e Matheus Ribeiro; Higor Meritão, Crystopher e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael (Facundo Barceló). Técnico: Eduardo Barroca

Amazonas: Renan; Castrillón, Léo Coelho, Ivan Alvariño e Rafael Monteiro; Larry Vásquez; Gabriel Domingos, Rafael Tavares e Joaquín Torres; Kevin e Henrique Almeida. Técnico: Márcio Zanardi