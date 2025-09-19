Flamengo x Vasco da Gama: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O Mengão lidera o Brasileirão com 50 pontos após quatro vitórias em cinco jogos, enquanto o Vasco tenta se recuperar na 15ª posição.

Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (21/09), a partir das 17h30 (de Brasília), em um dos clássicos que marcam a 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Clássico dos Milhões será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Como chegam as equipes?

O Mais Querido, que conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela competição, é o líder com 50 pontos.

Já o Gigante da Colina ainda vive um momento irregular e está na 15ª colocação com 23 pontos, após tropeço em casa contra o Ceará.

Onde assistir ao vivo?

Válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, o Clássico dos Milhões deste domingo (21/09) entre Flamengo x Vasco terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (Pay-per-view) e da ge TV (YouTube). A bola rola no Maracanã a partir das 17h30 (de Brasília).

Ficha de jogo

Data: domingo, 21 de setembro de 2025

domingo, 21 de setembro de 2025 Competição: Brasileirão Série A – 24ª rodada

Brasileirão Série A – 24ª rodada Local: Maracanã, Rio de Janeiro

Maracanã, Rio de Janeiro Horário: 17h30 (de Brasília)

17h30 (de Brasília) Transmissão: Globo, Premiere e GE TV

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).