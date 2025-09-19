fechar
Onde assistir | Notícia

Flamengo x Vasco da Gama: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Mengão lidera o Brasileirão com 50 pontos após quatro vitórias em cinco jogos, enquanto o Vasco tenta se recuperar na 15ª posição.

Por João Victor Tavares Publicado em 19/09/2025 às 15:39
Luiz Araújo e Pedro, jogadores do Flamengo, abraçados
Luiz Araújo e Pedro, jogadores do Flamengo, abraçados - Instagram/Flamengo

Flamengo e Vasco da Gama se enfrentam neste domingo (21/09), a partir das 17h30 (de Brasília), em um dos clássicos que marcam a 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025.

O Clássico dos Milhões será disputado no Maracanã, no Rio de Janeiro.

Como chegam as equipes?

O Mais Querido, que conquistou quatro vitórias nos últimos cinco jogos pela competição, é o líder com 50 pontos.

Já o Gigante da Colina ainda vive um momento irregular e está na 15ª colocação com 23 pontos, após tropeço em casa contra o Ceará.

Onde assistir ao vivo?

Válido pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, o Clássico dos Milhões deste domingo (21/09) entre Flamengo x Vasco terá transmissão da Globo (TV aberta), Premiere (Pay-per-view) e da ge TV (YouTube). A bola rola no Maracanã a partir das 17h30 (de Brasília).

Ficha de jogo

  • Data: domingo, 21 de setembro de 2025
  • Competição: Brasileirão Série A – 24ª rodada
  • Local: Maracanã, Rio de Janeiro
  • Horário: 17h30 (de Brasília)
  • Transmissão: Globo, Premiere e GE TV

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Prováveis escalações

Flamengo

Rossi; Varela (Emerson Royal), Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas (Alex Sandro); De la Cruz (Jorginho), Saúl e Arrascaeta; Plata, Samuel Lino e Pedro (Bruno Henrique).

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Robert Renan, Carlos Cuesta e Puma Rodríguez; Hugo Moura, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Rayan e Vegetti (Andrés Gómez).

Leia também

Transmissão Flamengo x Estudiantes ao vivo online pela Libertadores: veja onde assistir e resultado em tempo real
Quartas de final

Transmissão Flamengo x Estudiantes ao vivo online pela Libertadores: veja onde assistir e resultado em tempo real
Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão
Campeonato Brasileiro 2025

Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão

Compartilhe

Tags