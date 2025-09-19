fechar
Onde assistir | Notícia

Remo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Equipe paraense vem de empate em duelo contra o Vila Nova e busca a vitória para entrar no G-4. Dragão venceu o Avaí na rodada anterior

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/09/2025 às 15:50
Jogadores do Remo comemoram gol
Jogadores do Remo comemoram gol - Reprodução/ Remo

O Remo recebe o Atlético-GO neste sábado, (20/09), às 20h30 (horário de Brasília), no lendário Estádio Baenão, em Belém, pela 27ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Remo está em 7º lugar com 39 pontos conquistados e busca a vitória para entrar no G-4. A equipe vem de empate por 1 a 1, fora de casa, contra o Vila Nova e espera conquistar um resultado positivo diante da torcida.

O Atlético-GO está em 13º, com 35 pontos. O Dragão vem de vitória sobre o Avaí por 2 a 1, o que elevou o astral do time, mas busca encerrar um jejum de três meses sem vitória fora de casa.

Onde assistir Remo x Atlético-GO ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 20/09 (sábado) - 20h30 (horário de Brasília)
  • Competição: Série B - Rodada 27
  • Local: Baenão, Belém (PA)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Diego Hernández; Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Pedro. Técnico: António Oliveira.

Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Robert Santos e Yuri; Federico Martínez e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.

Leia também

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Série B

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
Série B

Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Compartilhe

Tags