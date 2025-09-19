Remo x Atlético-GO: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Equipe paraense vem de empate em duelo contra o Vila Nova e busca a vitória para entrar no G-4. Dragão venceu o Avaí na rodada anterior
O Remo recebe o Atlético-GO neste sábado, (20/09), às 20h30 (horário de Brasília), no lendário Estádio Baenão, em Belém, pela 27ª rodada da Série B.
Como chegam as equipes
O Remo está em 7º lugar com 39 pontos conquistados e busca a vitória para entrar no G-4. A equipe vem de empate por 1 a 1, fora de casa, contra o Vila Nova e espera conquistar um resultado positivo diante da torcida.
O Atlético-GO está em 13º, com 35 pontos. O Dragão vem de vitória sobre o Avaí por 2 a 1, o que elevou o astral do time, mas busca encerrar um jejum de três meses sem vitória fora de casa.
Onde assistir Remo x Atlético-GO ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 20/09 (sábado) - 20h30 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 27
- Local: Baenão, Belém (PA)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Remo: Marcelo Rangel; Nathan Santos, Klaus, Reynaldo e Sávio; Luan Martins, Jaderson e Diego Hernández; Nico Ferreira, Pedro Rocha e João Pedro. Técnico: António Oliveira.
Atlético-GO: Paulo Vítor; Dudu, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Luizão, Ronald, Robert Santos e Yuri; Federico Martínez e Lelê. Técnico: Rafael Lacerda.