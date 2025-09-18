Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa
A equipe do Coxa lidera a Série B com 47 pontos, seguido por Goiás (45). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 43 e 41 pontos.
A Série B 2025 segue em ritmo intenso após a 26ª rodada, que trouxe mudanças importantes na tabela de classificação e manteve o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.
O Coritiba lidera a competição com 47 pontos. Logo atrás está o Goiás, que empatou o último confronto contra o atual primeiro colocado e se mantém perto do topo com 45 pontos.
Na terceira colocação aparece o Criciúma, com 43 pontos, seguido pela Chapecoense, que ocupa a quarta posição com 41 pontos.
Classificação da Série B 2025
Atualizada até 18 de setembro de 2025 — 26ª rodada
|Pos
|Clube
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Empates
|Derrotas
|Gols Pró
|Gols Contra
|Saldo
|1º
|Coritiba
|47
|26
|13
|8
|5
|28
|16
|+12
|2º
|Goiás
|45
|26
|13
|6
|7
|32
|25
|+7
|3º
|Criciúma
|43
|26
|12
|7
|7
|33
|21
|+12
|4º
|Chapecoense
|41
|26
|12
|5
|9
|38
|27
|+11
|5º
|Novorizontino
|40
|26
|10
|10
|6
|29
|25
|+4
|6º
|Athletico-PR
|39
|26
|10
|9
|7
|33
|30
|+3
|7º
|Remo
|38
|26
|9
|11
|6
|27
|22
|+5
|8º
|CRB
|36
|26
|10
|6
|10
|26
|24
|+2
|9º
|Vila Nova
|35
|26
|10
|5
|11
|25
|25
|0
|10º
|Avaí
|34
|26
|9
|7
|10
|31
|27
|+4
|11º
|Atlético-GO
|33
|26
|8
|9
|9
|29
|28
|+1
|12º
|Operário-PR
|32
|26
|9
|5
|12
|27
|30
|-3
|13º
|Ferroviária
|31
|26
|7
|10
|9
|28
|32
|-4
|14º
|Botafogo-SP
|30
|26
|8
|6
|12
|24
|35
|-11
|15º
|América-MG
|28
|26
|7
|7
|12
|26
|34
|-8
|16º
|Volta Redonda
|27
|26
|6
|9
|11
|18
|29
|-11
|17º
|Amazonas
|25
|26
|5
|10
|11
|26
|37
|-11
|18º
|Paysandu
|21
|26
|4
|9
|13
|21
|32
|-11
Próxima rodada da Série B
Confrontos e Datas – 27ª Rodada da Série B 2025
Quinta-feira, 18 de setembro
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
- 19h00 – Botafogo-SP x Operário-PR
Sexta-feira, 19 de setembro
- 19h00 – Novorizontino x Athletic-MG
Sábado, 20 de setembro
- 16h00 – Goiás x Paysandu
- 18h30 – Avaí x Ferroviária
- 18h30 – Amazonas x Volta Redonda
- 20h30 – Remo x Atlético-GO
Domingo, 21 de setembro
- 16h00 – Criciúma x CRB
- 16h00 – América-MG x Coritiba
- 19h00 – Athletico-PR x Vila Nova
- 20h30 – Cuiabá x Chapecoense