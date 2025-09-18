Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Coxa lidera a Série B com 47 pontos, seguido por Goiás (45). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 43 e 41 pontos.

A Série B 2025 segue em ritmo intenso após a 26ª rodada, que trouxe mudanças importantes na tabela de classificação e manteve o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.

O Coritiba lidera a competição com 47 pontos. Logo atrás está o Goiás, que empatou o último confronto contra o atual primeiro colocado e se mantém perto do topo com 45 pontos.

Na terceira colocação aparece o Criciúma, com 43 pontos, seguido pela Chapecoense, que ocupa a quarta posição com 41 pontos.

Classificação da Série B 2025

Atualizada até 18 de setembro de 2025 — 26ª rodada

Campeonato Brasileiro — Série B 2025 (atualizado até 18/09/2025 — 26ª rodada) Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo 1º Coritiba 47 26 13 8 5 28 16 +12 2º Goiás 45 26 13 6 7 32 25 +7 3º Criciúma 43 26 12 7 7 33 21 +12 4º Chapecoense 41 26 12 5 9 38 27 +11 5º Novorizontino 40 26 10 10 6 29 25 +4 6º Athletico-PR 39 26 10 9 7 33 30 +3 7º Remo 38 26 9 11 6 27 22 +5 8º CRB 36 26 10 6 10 26 24 +2 9º Vila Nova 35 26 10 5 11 25 25 0 10º Avaí 34 26 9 7 10 31 27 +4 11º Atlético-GO 33 26 8 9 9 29 28 +1 12º Operário-PR 32 26 9 5 12 27 30 -3 13º Ferroviária 31 26 7 10 9 28 32 -4 14º Botafogo-SP 30 26 8 6 12 24 35 -11 15º América-MG 28 26 7 7 12 26 34 -8 16º Volta Redonda 27 26 6 9 11 18 29 -11 17º Amazonas 25 26 5 10 11 26 37 -11 18º Paysandu 21 26 4 9 13 21 32 -11

Próxima rodada da Série B

Confrontos e Datas – 27ª Rodada da Série B 2025

Quinta-feira, 18 de setembro

19h00 – Botafogo-SP x Operário-PR

Sexta-feira, 19 de setembro

19h00 – Novorizontino x Athletic-MG

Sábado, 20 de setembro

16h00 – Goiás x Paysandu

18h30 – Avaí x Ferroviária

18h30 – Amazonas x Volta Redonda

20h30 – Remo x Atlético-GO

Domingo, 21 de setembro