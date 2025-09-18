fechar
Classificação Série B 2025 atualizada: veja a tabela completa

A equipe do Coxa lidera a Série B com 47 pontos, seguido por Goiás (45). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 43 e 41 pontos.

Por João Victor Tavares Publicado em 18/09/2025 às 16:14
- Cruzeiro EC

A Série B 2025 segue em ritmo intenso após a 26ª rodada, que trouxe mudanças importantes na tabela de classificação e manteve o equilíbrio tanto na briga pelo acesso quanto na luta contra o rebaixamento.

O Coritiba lidera a competição com 47 pontos. Logo atrás está o Goiás, que empatou o último confronto contra o atual primeiro colocado e se mantém perto do topo com 45 pontos.

Na terceira colocação aparece o Criciúma, com 43 pontos, seguido pela Chapecoense, que ocupa a quarta posição com 41 pontos.

Classificação da Série B 2025

Atualizada até 18 de setembro de 2025 — 26ª rodada

Campeonato Brasileiro — Série B 2025 (atualizado até 18/09/2025 — 26ª rodada)
Pos Clube Pontos Jogos Vitórias Empates Derrotas Gols Pró Gols Contra Saldo
Coritiba 47 26 13 8 5 28 16 +12
Goiás 45 26 13 6 7 32 25 +7
Criciúma 43 26 12 7 7 33 21 +12
Chapecoense 41 26 12 5 9 38 27 +11
Novorizontino 40 26 10 10 6 29 25 +4
Athletico-PR 39 26 10 9 7 33 30 +3
Remo 38 26 9 11 6 27 22 +5
CRB 36 26 10 6 10 26 24 +2
Vila Nova 35 26 10 5 11 25 25 0
10º Avaí 34 26 9 7 10 31 27 +4
11º Atlético-GO 33 26 8 9 9 29 28 +1
12º Operário-PR 32 26 9 5 12 27 30 -3
13º Ferroviária 31 26 7 10 9 28 32 -4
14º Botafogo-SP 30 26 8 6 12 24 35 -11
15º América-MG 28 26 7 7 12 26 34 -8
16º Volta Redonda 27 26 6 9 11 18 29 -11
17º Amazonas 25 26 5 10 11 26 37 -11
18º Paysandu 21 26 4 9 13 21 32 -11

Próxima rodada da Série B

Confrontos e Datas – 27ª Rodada da Série B 2025

Quinta-feira, 18 de setembro

  • 19h00 – Botafogo-SP x Operário-PR

Sexta-feira, 19 de setembro

  • 19h00 – Novorizontino x Athletic-MG

Sábado, 20 de setembro

  • 16h00 – Goiás x Paysandu
  • 18h30 – Avaí x Ferroviária
  • 18h30 – Amazonas x Volta Redonda
  • 20h30 – Remo x Atlético-GO

Domingo, 21 de setembro

  • 16h00 – Criciúma x CRB
  • 16h00 – América-MG x Coritiba
  • 19h00 – Athletico-PR x Vila Nova
  • 20h30 – Cuiabá x Chapecoense

