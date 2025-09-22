Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Com 100% de aproveitamento na temporada, Merengues buscam nova vitória para seguirem na liderança. Time de Valência goleou o Girona na última rodada
Levante e Real Madrid se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 16h30 (horário de Brasília), no Ciutat de Valencia, em confronto válido pela 6ª rodada de La Liga.
Como chegam as equipes
O Levante está de volta à elite após três anos fora e teve um início de campeonato difícil, com derrotas nas três primeiras rodadas. Depois disso, o time de Valência ensaiou recuperação com uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Girona, o que elevou a moral da equipe.
O Real Madrid chega sólido e dominante. Líder isolado da competição, 100% de aproveitamento até aqui em La Liga, com cinco vitórias em cinco jogos. Na rodada anterior, o time venceu o Espanyol, por 2 a 0.
Onde assistir Levante x Real Madrid ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 22/09 (segunda-feira) - 16h30 (horário de Brasília)
- Competição: La Liga - Rodada 6
- Local: Ciutat de Valencia, Valência (França)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
Levante: Ryan; Victor García, Elgezabal, Matias Moreno e Diego Pampín; Pablo Martínez, Oriol Rey, Carlos Alvarez e Jon Ander Olasagasti; Eyong e Iván Romero. Técnico: Julián Calero
Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Arda Guler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso