fechar
Onde assistir | Notícia

Levante x Real Madrid: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Com 100% de aproveitamento na temporada, Merengues buscam nova vitória para seguirem na liderança. Time de Valência goleou o Girona na última rodada

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/09/2025 às 16:57
Jogadores do Real Madrid abraçam Vinicius Júnior
Jogadores do Real Madrid abraçam Vinicius Júnior - Pedro Castillo/Real Madrid

LevanteReal Madrid se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 16h30 (horário de Brasília), no Ciutat de Valencia, em confronto válido pela 6ª rodada de La Liga.

Como chegam as equipes

O Levante está de volta à elite após três anos fora e teve um início de campeonato difícil, com derrotas nas três primeiras rodadas. Depois disso, o time de Valência ensaiou recuperação com uma vitória expressiva por 4 a 0 sobre o Girona, o que elevou a moral da equipe.

O Real Madrid chega sólido e dominante. Líder isolado da competição, 100% de aproveitamento até aqui em La Liga, com cinco vitórias em cinco jogos. Na rodada anterior, o time venceu o Espanyol, por 2 a 0.

Onde assistir Levante x Real Madrid ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Ficha técnica

  • Data e Horário: 22/09 (segunda-feira) - 16h30 (horário de Brasília)
  • Competição: La Liga - Rodada 6
  • Local: Ciutat de Valencia, Valência (França)
  • Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Levante: Ryan; Victor García, Elgezabal, Matias Moreno e Diego Pampín; Pablo Martínez, Oriol Rey, Carlos Alvarez e Jon Ander Olasagasti; Eyong e Iván Romero. Técnico: Julián Calero

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen e Fran García; Tchouaméni, Valverde e Arda Guler; Brahim Díaz, Mbappé e Vinícius Júnior. Técnico: Xabi Alonso

Leia também

Decepção? Vini Jr tem posição divulgada na lista da Bola de Ouro
Bola de Ouro

Decepção? Vini Jr tem posição divulgada na lista da Bola de Ouro
Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo, horário e escalações
La Liga

Real Madrid x Espanyol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags