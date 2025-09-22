fechar
Selecao brasileira | Notícia

Decepção? Vini Jr tem posição divulgada na lista da Bola de Ouro

Segundo colocado na última edição da premiação, em decisão considerada polêmica, atacante do Real Madrid está fora do top-10 na edição atual

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 22/09/2025 às 14:45 | Atualizado em 22/09/2025 às 16:50
Vinicius Júnior beija o escudo do Real Madrid
Vinicius Júnior beija o escudo do Real Madrid - Instagram/Real Madrid

O atacante Vini Jr teve sua posição divulgada na lista de candidatos à Bola de Ouro, que será entregue nesta segunda-feira (22). Atual segundo colocado na premiação, o jogador do Real Madrid ficou longe de receber o prêmio.

Posição de Vini Jr na lista da Bola de Ouro

Vini Jr ficou em 16º lugar na lista de indicados ao prêmio concedido pela revista France Football, 14 posições a menos em relação à sua colocação na temporada passada.

O prêmio leva em consideração os números dos atletas entre 1 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Durante o período, Vini Jr disputou 66 partidas por Real Madrid e Seleção Brasileira, com 24 gols marcados e 16 assistências.

Por que Vini Jr ficou longe do título da Bola de Ouro?

Um dos motivos para que Vini Jr ficasse longe do título da Bola de Ouro é a falta de títulos importantes na última temporada, pelo Real Madrid, o atleta conquistou a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental durante o período.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Outro destaque do Real Madrid que ficou longe da premiação é o meia Bellingham, que ficou apenas na 23ª colocação. Na temporada anterior, o jogador foi o terceiro colocado.

O vencedor de 2025 será anunciado em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football e pelo jornal francês L'Équipe.

Leia também

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
Ballon d'or

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. posam juntas e animam fãs das celebridades
Celebridades

Mães de Virginia Fonseca e Vini Jr. posam juntas e animam fãs das celebridades

Compartilhe

Tags