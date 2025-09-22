Decepção? Vini Jr tem posição divulgada na lista da Bola de Ouro

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Segundo colocado na última edição da premiação, em decisão considerada polêmica, atacante do Real Madrid está fora do top-10 na edição atual

O atacante Vini Jr teve sua posição divulgada na lista de candidatos à Bola de Ouro, que será entregue nesta segunda-feira (22). Atual segundo colocado na premiação, o jogador do Real Madrid ficou longe de receber o prêmio.

Posição de Vini Jr na lista da Bola de Ouro

Vini Jr ficou em 16º lugar na lista de indicados ao prêmio concedido pela revista France Football, 14 posições a menos em relação à sua colocação na temporada passada.

O prêmio leva em consideração os números dos atletas entre 1 de agosto de 2024 e 2 de agosto de 2025. Durante o período, Vini Jr disputou 66 partidas por Real Madrid e Seleção Brasileira, com 24 gols marcados e 16 assistências.

Por que Vini Jr ficou longe do título da Bola de Ouro?

Um dos motivos para que Vini Jr ficasse longe do título da Bola de Ouro é a falta de títulos importantes na última temporada, pelo Real Madrid, o atleta conquistou a Supercopa da UEFA e a Copa Intercontinental durante o período.

Outro destaque do Real Madrid que ficou longe da premiação é o meia Bellingham, que ficou apenas na 23ª colocação. Na temporada anterior, o jogador foi o terceiro colocado.

O vencedor de 2025 será anunciado em cerimônia realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris. A Bola de Ouro é organizada pela revista France Football e pelo jornal francês L'Équipe.