Bola de Ouro 2025: Veja números dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo

Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Mohamed Salah aparecem como favoritos para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris e terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça no YouTube, e também do serviço de streaming HBO Max.

O tradicional evento da revista francesa France Football premia não apenas o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo, como também os melhores treinadores, melhores goleiros, melhores jogadores sub-21 e os "Times do Ano".

Os brasileiros que concorrem à premiação são:

Raphinha (Barcelona) - Melhor jogador do mundo

Melhor jogador do mundo Vinicius Júnior (Real Madrid) - Melhor jogador do mundo

Melhor jogador do mundo Alisson (Liverpool) - Melhor goleiro do mundo (Prêmio Yashin)

Melhor goleiro do mundo (Prêmio Yashin) Estêvão (Palmeiras / Chelsea) - Melhor jogador sub-21 do mundo (Prêmio Kopa)

Melhor jogador sub-21 do mundo (Prêmio Kopa) Amanda Gutierrez (Palmeiras) - Melhor jogadora do mundo

Melhor jogadora do mundo Arthur Elias (Seleção Brasileira) - Melhor treinador do mundo do futebol feminino

Melhor treinador do mundo do futebol feminino Botafogo - Melhor time do ano

E quais os favoritos?

Conheça os favoritos ao prêmio da Bola de Ouro 2025

A disputa no futebol masculino vem forte e ao menos quatro jogadores aparecem como fortes candidatos ao prêmio, sendo eles o brasileiro Raphinha e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, o francês Ousmane Dembélé, do PSG e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

Todos foram campeões dos seus campeonatos nacionais e tiveram números individuais impressionantes.

Considerando que vencer a Champions League costumeiramente vem sendo um forte "critério" para eleger o vencedor, Dembélé larga na frente pois ter conquistado a orelhuda, além da Copa da França e o Campeonato Francês.

Em termos de números individuais somente, a vantagem é de Mohamed Salah, enquanto que Raphinha e Lamine Yamal aparecem com excelentes números e, principalmente o espanhol, uma forte comoção.

Veja os números de cada um, lembrando que o período que será avaliado entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, que corresponde à temporada europeia 2024/25 mais a Copa do Mundo de Clubes.

Raphinha

Jogos: 64

64 Gols: 38

38 Assistências: 26

26 Total de participações diretas: 64 (média de 1,00 por jogo)

64 (média de 1,00 por jogo) Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)

Lamine Yamal

Jogos: 62

62 Gols: 21

21 Assistências: 26

26 Total de participações diretas: 47 (média de 0,75 por jogo)

47 (média de 0,75 por jogo) Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)

Ousmane Dembélé

Jogos: 62



62 Gols: 37



37 Assistências: 16



16 Total de participações diretas: 53 (média de 0,85 por jogo)



53 (média de 0,85 por jogo) Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)

Mohamed Salah

Jogos: 57

57 Gols: 37

37 Assistências: 24

24 Total de participações diretas: 61 (média de 1,07)

61 (média de 1,07) Títulos: Premier League (1 título)

Todos os indicados da Bola de Ouro 2025

Melhor jogador do mundo

Jude Bellingham (Real Madrid)



(Real Madrid) Gianluigi Donnaruma (PSG)



(PSG) Ousmane Dembélé (PSG)



(PSG) Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)



(Borussia Dortmund) Denzel Dumfries (Inter de Milão)



(Inter de Milão) Désiré Doué (PSG)



(PSG) Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)



(Sporting/Arsenal) Erling Haaland (Manchester City)



(Manchester City) Achraf Hakimi (PSG)



(PSG) Harry Kane (Bayern de Munique)



(Bayern de Munique) Khvicha Kvaratskhelia (PSG)



(PSG) Robert Lewandowski (Barcelona)



(Barcelona) Alexis Mac Allister (Liverpool)



(Liverpool) Lautaro Martinez (Inter de Milão)



(Inter de Milão) Kylian Mbappé (Real Madrid)



(Real Madrid) Scot McTominay (Napoli)



(Napoli) Nuno Mendes (PSG)



(PSG) João Neves (PSG)



(PSG) Michael Olise (Bayern de Munique)



(Bayern de Munique) Cole Palmer (Chelsea)



(Chelsea) Pedri (Barcelona)



(Barcelona) Raphinha (Barcelona)



Declan Rice (Arsenal)



(Arsenal) Fabian Ruiz (PSG)



(PSG) Mohamed Salah (Liverpool)

(Liverpool) Virgil van Dijk (Liverpool)

(Liverpool) Vinicius Júnior (Real Madrid)



(Real Madrid) Vitinha (PSG)



(PSG) Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)



(Bayer Leverkusen/Liverpool) Lamine Yamal (Barcelona)

Troféu Kopa de melhor jogador sub-21

Ayyoub Bouaddi (Lille)



(Lille) Pau Cubarsi (Barcelona)



(Barcelona) Désiré Doué (PSG)



(PSG) Estevão (Palmeiras)



Dean H u ijsen (Bournemouth/Real Madrid)



H ijsen (Bournemouth/Real Madrid) Myles Lewis-Skelly (Arsenal)



(Arsenal) Rodrigo Mora (Porto)



(Porto) João Neves (PSG)



(PSG) Lamine Yamal (Barcelona)



(Barcelona) Kenan Yildiz (Juventus)

Melhor jogadora sub-21

Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)



(Brighton/Arsenal) Linda Caicedo (Real Madrid)



(Real Madrid) Wieke Kaptein (Chelsea)



(Chelsea) Vicky Lopez (Barcelona)



(Barcelona) Claudia Martinez Ovando (Olimpia)

Troféu Yashin de melhor goleiro

Alisson (Liverpool)



Yassine Bounou (Al-Hilal)



(Al-Hilal) Lucas Chevalier (Lille)



(Lille) Thibaut Courtois (Real Madrid)



(Real Madrid) Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)



(PSG/Manchester City) Emiliano Martínez (Aston Villa)



(Aston Villa) Jan Oblak (Atlético de Madrid)



(Atlético de Madrid) David Raya (Arsenal)



(Arsenal) Matz Sels (Nottingham Forest)



(Nottingham Forest) Yann Sommer (Inter de Milão)

Prêmio de melhor goleira

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)



(Gotham FC) Cata Coll (Barcelona)



(Barcelona) Hannah Hampton (Chelsea)



(Chelsea) Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)



(Paris FC/Brighton) Daphne van Domselaar (Arsenal)

Prêmio de melhor técnico do futebol masculino



Antonio Conte (Napoli)



(Napoli) Luis Enrique (PSG)



(PSG) Hansi Flick (Barcelona)



(Barcelona) Enzo Maresca (Chelsea)



(Chelsea) Arne Slot (Liverpool)

Prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino

Sonia Bompastor (Chelsea)



(Chelsea) Arthur Elias (Seleção Brasileira)



Justine Madugu (Seleção da Nigéria)



(Seleção da Nigéria) Renée Slegers (Arsenal)



(Arsenal) Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

Melhor clube masculino

Barcelona



Botafogo



Chelsea



Liverpool

PSG

Melhor clube feminino

Arsenal



Barcelona



Chelsea



Lyon



Orlando Pride

Melhor jogadora do mundo