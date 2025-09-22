Bola de Ouro 2025: Veja números dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo
Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Mohamed Salah aparecem como favoritos para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo
A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris e terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça no YouTube, e também do serviço de streaming HBO Max.
O tradicional evento da revista francesa France Football premia não apenas o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo, como também os melhores treinadores, melhores goleiros, melhores jogadores sub-21 e os "Times do Ano".
Os brasileiros que concorrem à premiação são:
- Raphinha (Barcelona) - Melhor jogador do mundo
- Vinicius Júnior (Real Madrid) - Melhor jogador do mundo
- Alisson (Liverpool) - Melhor goleiro do mundo (Prêmio Yashin)
- Estêvão (Palmeiras / Chelsea) - Melhor jogador sub-21 do mundo (Prêmio Kopa)
- Amanda Gutierrez (Palmeiras) - Melhor jogadora do mundo
- Arthur Elias (Seleção Brasileira) - Melhor treinador do mundo do futebol feminino
- Botafogo - Melhor time do ano
E quais os favoritos?
Conheça os favoritos ao prêmio da Bola de Ouro 2025
A disputa no futebol masculino vem forte e ao menos quatro jogadores aparecem como fortes candidatos ao prêmio, sendo eles o brasileiro Raphinha e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, o francês Ousmane Dembélé, do PSG e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.
Todos foram campeões dos seus campeonatos nacionais e tiveram números individuais impressionantes.
Considerando que vencer a Champions League costumeiramente vem sendo um forte "critério" para eleger o vencedor, Dembélé larga na frente pois ter conquistado a orelhuda, além da Copa da França e o Campeonato Francês.
Em termos de números individuais somente, a vantagem é de Mohamed Salah, enquanto que Raphinha e Lamine Yamal aparecem com excelentes números e, principalmente o espanhol, uma forte comoção.
Veja os números de cada um, lembrando que o período que será avaliado entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, que corresponde à temporada europeia 2024/25 mais a Copa do Mundo de Clubes.
Raphinha
- Jogos: 64
- Gols: 38
- Assistências: 26
- Total de participações diretas: 64 (média de 1,00 por jogo)
- Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)
Lamine Yamal
- Jogos: 62
- Gols: 21
- Assistências: 26
- Total de participações diretas: 47 (média de 0,75 por jogo)
- Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)
Ousmane Dembélé
- Jogos: 62
- Gols: 37
- Assistências: 16
- Total de participações diretas: 53 (média de 0,85 por jogo)
- Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)
Mohamed Salah
- Jogos: 57
- Gols: 37
- Assistências: 24
- Total de participações diretas: 61 (média de 1,07)
- Títulos: Premier League (1 título)
Todos os indicados da Bola de Ouro 2025
Melhor jogador do mundo
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Gianluigi Donnaruma (PSG)
- Ousmane Dembélé (PSG)
- Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
- Denzel Dumfries (Inter de Milão)
- Désiré Doué (PSG)
- Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (PSG)
- Harry Kane (Bayern de Munique)
- Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
- Robert Lewandowski (Barcelona)
- Alexis Mac Allister (Liverpool)
- Lautaro Martinez (Inter de Milão)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Scot McTominay (Napoli)
- Nuno Mendes (PSG)
- João Neves (PSG)
- Michael Olise (Bayern de Munique)
- Cole Palmer (Chelsea)
- Pedri (Barcelona)
- Raphinha (Barcelona)
- Declan Rice (Arsenal)
- Fabian Ruiz (PSG)
- Mohamed Salah (Liverpool)
- Virgil van Dijk (Liverpool)
- Vinicius Júnior (Real Madrid)
- Vitinha (PSG)
- Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
- Lamine Yamal (Barcelona)
Troféu Kopa de melhor jogador sub-21
- Ayyoub Bouaddi (Lille)
- Pau Cubarsi (Barcelona)
- Désiré Doué (PSG)
- Estevão (Palmeiras)
- Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
- Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
- Rodrigo Mora (Porto)
- João Neves (PSG)
- Lamine Yamal (Barcelona)
- Kenan Yildiz (Juventus)
Melhor jogadora sub-21
- Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
- Linda Caicedo (Real Madrid)
- Wieke Kaptein (Chelsea)
- Vicky Lopez (Barcelona)
- Claudia Martinez Ovando (Olimpia)
Troféu Yashin de melhor goleiro
- Alisson (Liverpool)
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Lucas Chevalier (Lille)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
- Emiliano Martínez (Aston Villa)
- Jan Oblak (Atlético de Madrid)
- David Raya (Arsenal)
- Matz Sels (Nottingham Forest)
- Yann Sommer (Inter de Milão)
Prêmio de melhor goleira
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (Barcelona)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
- Daphne van Domselaar (Arsenal)
Prêmio de melhor técnico do futebol masculino
- Antonio Conte (Napoli)
- Luis Enrique (PSG)
- Hansi Flick (Barcelona)
- Enzo Maresca (Chelsea)
- Arne Slot (Liverpool)
Prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino
- Sonia Bompastor (Chelsea)
- Arthur Elias (Seleção Brasileira)
- Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
- Renée Slegers (Arsenal)
- Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)
Melhor clube masculino
- Barcelona
- Botafogo
- Chelsea
- Liverpool
- PSG
Melhor clube feminino
- Arsenal
- Barcelona
- Chelsea
- Lyon
- Orlando Pride
Melhor jogadora do mundo
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Sandy Baltimore (Chelsea)
- Aitana Bonmati (Barcelona)
- Lucy Bronze (Chelsea)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Klara Bühl (Bayern de Munique)
- Steph Catley (Arsenal)
- Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
- Melchie Dumornay (Lyon)
- Temwa Chawinga (Kansas City Current)
- Esther Gonzalez (Gotham FC)
- Caroline Graham Hansen (Barcelona)
- Patri Guijarro (Barcelona)
- Amanda Gutierres (Palmeiras)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Pernille Harder (Bayern de Munique)
- Lindsey Heaps (Lyon)
- Chloe Keblly (Manchester City/Arsenal)
- Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
- Marta (Orlando Pride)
- Clara Mateo (Paris FC)
- Ewa Pajor (Barcelona)
- Claudia Pina (Barcelona)
- Alexia Putellas (Barcelona)
- Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Caroline Weir (Real Madrid)
- Leah Williamson (Arsenal)