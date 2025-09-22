fechar
Futebol | Notícia

Bola de Ouro 2025: Veja números dos favoritos ao prêmio de melhor jogador do mundo

Raphinha, Lamine Yamal, Ousmane Dembélé e Mohamed Salah aparecem como favoritos para conquistar o prêmio de melhor jogador do mundo

Por Victor Peixoto Publicado em 22/09/2025 às 14:14
Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22)
Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22) - Reprodução / France Football

A cerimônia da Bola de Ouro 2025 acontece nesta segunda-feira (22), às 16h, horário de Brasília, Théâtre du Châtelet, em Paris e terá transmissão ao vivo da TNT Sports, na tv fechada e de graça no YouTube, e também do serviço de streaming HBO Max.

O tradicional evento da revista francesa France Football premia não apenas o melhor jogador e a melhor jogadora do mundo, como também os melhores treinadores, melhores goleiros, melhores jogadores sub-21 e os "Times do Ano".

Os brasileiros que concorrem à premiação são:

  • Raphinha (Barcelona) - Melhor jogador do mundo
  • Vinicius Júnior (Real Madrid) - Melhor jogador do mundo
  • Alisson (Liverpool)Melhor goleiro do mundo (Prêmio Yashin)
  • Estêvão (Palmeiras / Chelsea) Melhor jogador sub-21 do mundo (Prêmio Kopa)
  • Amanda Gutierrez (Palmeiras) Melhor jogadora do mundo
  • Arthur Elias (Seleção Brasileira) - Melhor treinador do mundo do futebol feminino
  • Botafogo - Melhor time do ano

E quais os favoritos?

Conheça os favoritos ao prêmio da Bola de Ouro 2025

A disputa no futebol masculino vem forte e ao menos quatro jogadores aparecem como fortes candidatos ao prêmio, sendo eles o brasileiro Raphinha e o espanhol Lamine Yamal, do Barcelona, o francês Ousmane Dembélé, do PSG e o egípcio Mohamed Salah, do Liverpool.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Todos foram campeões dos seus campeonatos nacionais e tiveram números individuais impressionantes.

Considerando que vencer a Champions League costumeiramente vem sendo um forte "critério" para eleger o vencedor, Dembélé larga na frente pois ter conquistado a orelhuda, além da Copa da França e o Campeonato Francês.

Em termos de números individuais somente, a vantagem é de Mohamed Salah, enquanto que Raphinha Lamine Yamal aparecem com excelentes números e, principalmente o espanhol, uma forte comoção.

Veja os números de cada um, lembrando que o período que será avaliado entre o segundo semestre de 2024 e o primeiro semestre de 2025, que corresponde à temporada europeia 2024/25 mais a Copa do Mundo de Clubes.

Raphinha

  • Jogos: 64
  • Gols: 38
  • Assistências: 26
  • Total de participações diretas: 64 (média de 1,00 por jogo)
  • Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)

Lamine Yamal

  • Jogos: 62
  • Gols: 21
  • Assistências: 26
  • Total de participações diretas: 47 (média de 0,75 por jogo)
  • Títulos: La Liga, Copa do Rei e Supercopa da Espanha (3 títulos)

Ousmane Dembélé

  • Jogos: 62
  • Gols: 37
  • Assistências: 16
  • Total de participações diretas: 53 (média de 0,85 por jogo)
  • Títulos: Champions League, Ligue 1, Copa da França e Supercopa da França (4 títulos)

Mohamed Salah

  • Jogos: 57
  • Gols: 37
  • Assistências: 24
  • Total de participações diretas: 61 (média de 1,07)
  • Títulos: Premier League (1 título)

Todos os indicados da Bola de Ouro 2025

Melhor jogador do mundo

  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnaruma (PSG)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)
  • Denzel Dumfries (Inter de Milão)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Viktor Gyökeres (Sporting/Arsenal)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Harry Kane (Bayern de Munique)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Robert Lewandowski (Barcelona)
  • Alexis Mac Allister (Liverpool)
  • Lautaro Martinez (Inter de Milão)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Scot McTominay (Napoli)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • João Neves (PSG)
  • Michael Olise (Bayern de Munique)
  • Cole Palmer (Chelsea)
  • Pedri (Barcelona)
  • Raphinha (Barcelona)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Fabian Ruiz (PSG)
  • Mohamed Salah (Liverpool)
  • Virgil van Dijk (Liverpool)
  • Vinicius Júnior (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
  • Florian Wirtz (Bayer Leverkusen/Liverpool)
  • Lamine Yamal (Barcelona)

Troféu Kopa de melhor jogador sub-21

  • Ayyoub Bouaddi (Lille)
  • Pau Cubarsi (Barcelona)
  • Désiré Doué (PSG)
  • Estevão (Palmeiras)
  • Dean Huijsen (Bournemouth/Real Madrid)
  • Myles Lewis-Skelly (Arsenal)
  • Rodrigo Mora (Porto)
  • João Neves (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Kenan Yildiz (Juventus)

Melhor jogadora sub-21

  • Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)
  • Linda Caicedo (Real Madrid)
  • Wieke Kaptein (Chelsea)
  • Vicky Lopez (Barcelona)
  • Claudia Martinez Ovando (Olimpia)

Troféu Yashin de melhor goleiro

  • Alisson (Liverpool)
  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Lucas Chevalier (Lille)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gianluigi Donnarumma (PSG/Manchester City)
  • Emiliano Martínez (Aston Villa)
  • Jan Oblak (Atlético de Madrid)
  • David Raya (Arsenal)
  • Matz Sels (Nottingham Forest)
  • Yann Sommer (Inter de Milão)

Prêmio de melhor goleira

  • Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
  • Cata Coll (Barcelona)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Chiamaka Nnadozie (Paris FC/Brighton)
  • Daphne van Domselaar (Arsenal)

Prêmio de melhor técnico do futebol masculino

  • Antonio Conte (Napoli)
  • Luis Enrique (PSG)
  • Hansi Flick (Barcelona)
  • Enzo Maresca (Chelsea)
  • Arne Slot (Liverpool)

Prêmio de melhor técnico(a) do futebol feminino

  • Sonia Bompastor (Chelsea)
  • Arthur Elias (Seleção Brasileira)
  • Justine Madugu (Seleção da Nigéria)
  • Renée Slegers (Arsenal)
  • Sarina Wiegman (Seleção da Inglaterra)

Melhor clube masculino

  • Barcelona
  • Botafogo
  • Chelsea
  • Liverpool
  • PSG

Melhor clube feminino

  • Arsenal
  • Barcelona
  • Chelsea
  • Lyon
  • Orlando Pride

Melhor jogadora do mundo

  • Barbra Banda (Orlando Pride)
  • Sandy Baltimore (Chelsea)
  • Aitana Bonmati (Barcelona)
  • Lucy Bronze (Chelsea)
  • Mariona Caldentey (Arsenal)
  • Klara Bühl (Bayern de Munique)
  • Steph Catley (Arsenal)
  • Sofia Cantore (Juventus/Washington Spirit)
  • Melchie Dumornay (Lyon)
  • Temwa Chawinga (Kansas City Current)
  • Esther Gonzalez (Gotham FC)
  • Caroline Graham Hansen (Barcelona)
  • Patri Guijarro (Barcelona)
  • Amanda Gutierres (Palmeiras)
  • Hannah Hampton (Chelsea)
  • Pernille Harder (Bayern de Munique)
  • Lindsey Heaps (Lyon)
  • Chloe Keblly (Manchester City/Arsenal)
  • Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)
  • Marta (Orlando Pride)
  • Clara Mateo (Paris FC)
  • Ewa Pajor (Barcelona)
  • Claudia Pina (Barcelona)
  • Alexia Putellas (Barcelona)
  • Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)
  • Alessia Russo (Arsenal)
  • Caroline Weir (Real Madrid)
  • Leah Williamson (Arsenal)

Leia também

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
Ballon d'or

Cerimônia da Bola de Ouro 2025: onde assistir e horário
PSG e Real Madrid não vão à cerimônia da Bola de Ouro 2025? Entenda a polêmica
Ballon d'or

PSG e Real Madrid não vão à cerimônia da Bola de Ouro 2025? Entenda a polêmica

Compartilhe

Tags