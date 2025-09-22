Futebol | Notícia
Bola de Ouro: Confira todos os vencedores da história do prêmio
Conheça todos os craques que já venceram a Bola de Ouro, o prêmio mais tradicional e cobiçado do futebol mundial ao longo da história.
A Bola de Ouro (Ballon d'Or) é considerada a mais tradicional e prestigiosa premiação individual do futebol mundial. Criada pela revista francesa France Football em 1956, a honraria reconhece anualmente o melhor jogador do planeta.
Originalmente restrita a atletas europeus, a premiação passou por mudanças ao longo dos anos e, desde 1995, passou a considerar jogadores de qualquer nacionalidade atuando em clubes europeus.
A partir de 2007, o prêmio se tornou verdadeiramente global.
Todos os vencedores da Bola de Ouro (1956–2025)
- 1956 – Stanley Matthews
- 1957 – Alfredo Di Stéfano
- 1958 – Raymond Kopa
- 1959 – Alfredo Di Stéfano
- 1960 – Luis Suárez
- 1961 – Omar Sivori
- 1962 – Josef Masopust
- 1963 – Lev Yashin
- 1964 – Denis Law
- 1965 – Eusebio
- 1966 – Bobby Charlton
- 1967 – Florian Albert
- 1968 – George Best
- 1969 – Gianni Rivera
- 1970 – Gerd Müller
- 1971 – Johan Cruyff
- 1972 – Franz Beckenbauer
- 1973 – Johan Cruyff
- 1974 – Johan Cruyff
- 1975 – Oleg Blokhin
- 1976 – Franz Beckenbauer
- 1977 – Allan Simonsen
- 1978 – Kevin Keegan
- 1979 – Kevin Keegan
- 1980 – Karl-Heinz Rummenigge
- 1981 – Karl-Heinz Rummenigge
- 1982 – Paolo Rossi
- 1983 – Michel Platini
- 1984 – Michel Platini
- 1985 – Michel Platini
- 1986 – Igor Belanov
- 1987 – Ruud Gullit
- 1988 – Marco van Basten
- 1989 – Marco van Basten
- 1990 – Lothar Matthäus
- 1991 – Jean-Pierre Papin
- 1992 – Marco van Basten
- 1993 – Roberto Baggio
- 1994 – Hristo Stoichkov
- 1995 – George Weah
- 1996 – Matthias Sammer
- 1997 – Ronaldo
- 1998 – Zinedine Zidane
- 1999 – Rivaldo
- 2000 – Luís Figo
- 2001 – Michael Owen
- 2002 – Ronaldo
- 2003 – Pavel Nedved
- 2004 – Andriy Shevchenko
- 2005 – Ronaldinho
- 2006 – Fabio Cannavaro
- 2007 – Kaká
- 2008 – Cristiano Ronaldo
- 2009 – Lionel Messi
- 2010 – Lionel Messi
- 2011 – Lionel Messi
- 2012 – Lionel Messi
- 2013 – Cristiano Ronaldo
- 2014 – Cristiano Ronaldo
- 2015 – Lionel Messi
- 2016 – Cristiano Ronaldo
- 2017 – Cristiano Ronaldo
- 2018 – Luka Modric
- 2019 – Lionel Messi
- 2020 – Prêmio não foi entregue
- 2021 – Lionel Messi
- 2022 – Karim Benzema
- 2023 – Lionel Messi
- 2024 - Rodri
- 2025 -