Futebol | Notícia

Bola de Ouro: Confira todos os vencedores da história do prêmio

Conheça todos os craques que já venceram a Bola de Ouro, o prêmio mais tradicional e cobiçado do futebol mundial ao longo da história.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/09/2025 às 14:06
Imagem da Bola de Ouro
Imagem da Bola de Ouro - Divulgação

A Bola de Ouro (Ballon d'Or) é considerada a mais tradicional e prestigiosa premiação individual do futebol mundial. Criada pela revista francesa France Football em 1956, a honraria reconhece anualmente o melhor jogador do planeta.

Originalmente restrita a atletas europeus, a premiação passou por mudanças ao longo dos anos e, desde 1995, passou a considerar jogadores de qualquer nacionalidade atuando em clubes europeus.

A partir de 2007, o prêmio se tornou verdadeiramente global.

Todos os vencedores da Bola de Ouro (1956–2025)

  • 1956 – Stanley Matthews
  • 1957 – Alfredo Di Stéfano
  • 1958 – Raymond Kopa
  • 1959 – Alfredo Di Stéfano
  • 1960 – Luis Suárez
  • 1961 – Omar Sivori
  • 1962 – Josef Masopust
  • 1963 – Lev Yashin
  • 1964 – Denis Law
  • 1965 – Eusebio
  • 1966 – Bobby Charlton
  • 1967 – Florian Albert
  • 1968 – George Best
  • 1969 – Gianni Rivera
  • 1970 – Gerd Müller
  • 1971 – Johan Cruyff
  • 1972 – Franz Beckenbauer
  • 1973 – Johan Cruyff
  • 1974 – Johan Cruyff
  • 1975 – Oleg Blokhin
  • 1976 – Franz Beckenbauer
  • 1977 – Allan Simonsen
  • 1978 – Kevin Keegan
  • 1979 – Kevin Keegan
  • 1980 – Karl-Heinz Rummenigge
  • 1981 – Karl-Heinz Rummenigge
  • 1982 – Paolo Rossi
  • 1983 – Michel Platini
  • 1984 – Michel Platini
  • 1985 – Michel Platini
  • 1986 – Igor Belanov
  • 1987 – Ruud Gullit
  • 1988 – Marco van Basten
  • 1989 – Marco van Basten
  • 1990 – Lothar Matthäus
  • 1991 – Jean-Pierre Papin
  • 1992 – Marco van Basten
  • 1993 – Roberto Baggio
  • 1994 – Hristo Stoichkov
  • 1995 – George Weah
  • 1996 – Matthias Sammer
  • 1997 – Ronaldo
  • 1998 – Zinedine Zidane
  • 1999 – Rivaldo
  • 2000 – Luís Figo
  • 2001 – Michael Owen
  • 2002 – Ronaldo
  • 2003 – Pavel Nedved
  • 2004 – Andriy Shevchenko
  • 2005 – Ronaldinho
  • 2006 – Fabio Cannavaro
  • 2007 – Kaká
  • 2008 – Cristiano Ronaldo
  • 2009 – Lionel Messi
  • 2010 – Lionel Messi
  • 2011 – Lionel Messi
  • 2012 – Lionel Messi
  • 2013 – Cristiano Ronaldo
  • 2014 – Cristiano Ronaldo
  • 2015 – Lionel Messi
  • 2016 – Cristiano Ronaldo
  • 2017 – Cristiano Ronaldo
  • 2018 – Luka Modric
  • 2019 – Lionel Messi
  • 2020 – Prêmio não foi entregue
  • 2021 – Lionel Messi
  • 2022 – Karim Benzema
  • 2023 – Lionel Messi
  • 2024 - Rodri
  • 2025 -

