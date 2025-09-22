Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Invictos na Liga Portugal, Encarnados buscam a vitória para se aproximarem do líder Porto. Visitantes estão na zona de rebaixamento

Benfica e Rio Ave se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. O confronto será disputado pela sexta rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

O Benfica chega em boa fase, já que busca a vitória para se aproximar do líder Porto e vem em boa fase sob o comando de José Mourinho. O time vem de resultado positivo sobre o AVS SAD, pelo placar de 3 a 0.

O Rio Ave vive mais complicada. A equipe da Vila do Conde aparece na 16ª posição, com apenas 3 pontos, sem vitórias na temporada. Na rodada anterior, o time foi derrotado pelo Porto, por 3 a 0.

Onde assistir Benfica x Rio ave ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN 4 (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 23/09 (segunda-feira) - 16h15 (horário de Brasília)

23/09 (segunda-feira) - 16h15 (horário de Brasília) Competição: Liga Portugal - Rodada 6

Liga Portugal - Rodada 6 Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)

Estádio da Luz, Lisboa (Portugal) Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Ivanovic e Pavlidis. Técnico: José Mourinho

Rio Ave: Miszta; Ndoj, Brabec e Abbey; Vrousai, Liavas, Aguilera e Athanasiou; André Luiz, Spikic e Clayton. Técnico: Sotiris Silaidopoulos

