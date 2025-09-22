Benfica x Rio Ave: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Invictos na Liga Portugal, Encarnados buscam a vitória para se aproximarem do líder Porto. Visitantes estão na zona de rebaixamento
Benfica e Rio Ave se enfrentam nesta terça-feira (23/09), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio da Luz, em Lisboa. O confronto será disputado pela sexta rodada da Liga Portugal.
Como chegam as equipes
O Benfica chega em boa fase, já que busca a vitória para se aproximar do líder Porto e vem em boa fase sob o comando de José Mourinho. O time vem de resultado positivo sobre o AVS SAD, pelo placar de 3 a 0.
O Rio Ave vive mais complicada. A equipe da Vila do Conde aparece na 16ª posição, com apenas 3 pontos, sem vitórias na temporada. Na rodada anterior, o time foi derrotado pelo Porto, por 3 a 0.
Onde assistir Benfica x Rio ave ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN 4 (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 23/09 (segunda-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 6
- Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN 4 e Disney+
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos, Sudakov e Aursnes; Ivanovic e Pavlidis. Técnico: José Mourinho
Rio Ave: Miszta; Ndoj, Brabec e Abbey; Vrousai, Liavas, Aguilera e Athanasiou; André Luiz, Spikic e Clayton. Técnico: Sotiris Silaidopoulos