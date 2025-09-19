AVS x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Encarnados seguem invictos na competição e esperam se aproximar dos líderes Porto e Sporting. Mandantes estão na penúltima colocação
O AVS Futebol encara o Benfica neste sábado (20/09), às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio do CD das Aves, em Vila das Aves, pela quinta rodada da Liga Portugal.
Como chegam as equipes
O AVS vive situação difícil. A equipe ainda não venceu na Liga Portugal e aparece na 17ª posição da tabela, com apenas um ponto, lutando pra se afastar da zona de rebaixamento.
O Benfica, por outro lado, vive situação bem mais confortável, os Encarnados estão em sexto lugar na competição, com 10 pontos, e possui um jogo a menos em relação aos seus concorrentes diretos.
No entanto, a equipe de Lisboa foi derrotada pelo Qarabag, do Azerbaijão, em sua estreia na Liga dos Campeões, de virada, por 3 a 2. Após o jogo, Bruno Lage foi demitido, em seu lugar, foi contratado o "Special One" José Mourinho.
Onde assistir AVS x Benfica ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- ESPN (TV por assinatura)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 20/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 6
- Local: Estádio do CD das Aves, Vila das Aves (Portugal)
- Onde Assistir: ESPN e Disney+
Prováveis Escalações
AVS: Simão; Diogo Spencer, Aderllan Santos, Cristian Castro e Kiki Afonso; Jaume Grau e Rafael Barbosa; Akinsola, Bruno Lourenço e Perea; Tomané. Técnico: José Mota.
Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos e Aursnes; Prestianni, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.