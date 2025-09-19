fechar
AVS x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Encarnados seguem invictos na competição e esperam se aproximar dos líderes Porto e Sporting. Mandantes estão na penúltima colocação

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 19/09/2025 às 15:10
José Mourinho, novo técnico do Benfica
José Mourinho, novo técnico do Benfica - Reprodução/ Benfica

O AVS Futebol encara o Benfica neste sábado (20/09), às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio do CD das Aves, em Vila das Aves, pela quinta rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

O AVS vive situação difícil. A equipe ainda não venceu na Liga Portugal e aparece na 17ª posição da tabela, com apenas um ponto, lutando pra se afastar da zona de rebaixamento.

O Benfica, por outro lado, vive situação bem mais confortável, os Encarnados estão em sexto lugar na competição, com 10 pontos, e possui um jogo a menos em relação aos seus concorrentes diretos.

No entanto, a equipe de Lisboa foi derrotada pelo Qarabag, do Azerbaijão, em sua estreia na Liga dos Campeões, de virada, por 3 a 2. Após o jogo, Bruno Lage foi demitido, em seu lugar, foi contratado o "Special One" José Mourinho.

Onde assistir AVS x Benfica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 20/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 6
  • Local: Estádio do CD das Aves, Vila das Aves (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

AVS: Simão; Diogo Spencer, Aderllan Santos, Cristian Castro e Kiki Afonso; Jaume Grau e Rafael Barbosa; Akinsola, Bruno Lourenço e Perea; Tomané. Técnico: José Mota.

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos e Aursnes; Prestianni, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.

