AVS x Benfica: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Encarnados seguem invictos na competição e esperam se aproximar dos líderes Porto e Sporting. Mandantes estão na penúltima colocação

O AVS Futebol encara o Benfica neste sábado (20/09), às 14h00 (horário de Brasília), no Estádio do CD das Aves, em Vila das Aves, pela quinta rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

O AVS vive situação difícil. A equipe ainda não venceu na Liga Portugal e aparece na 17ª posição da tabela, com apenas um ponto, lutando pra se afastar da zona de rebaixamento.

O Benfica, por outro lado, vive situação bem mais confortável, os Encarnados estão em sexto lugar na competição, com 10 pontos, e possui um jogo a menos em relação aos seus concorrentes diretos.

No entanto, a equipe de Lisboa foi derrotada pelo Qarabag, do Azerbaijão, em sua estreia na Liga dos Campeões, de virada, por 3 a 2. Após o jogo, Bruno Lage foi demitido, em seu lugar, foi contratado o "Special One" José Mourinho.

Onde assistir AVS x Benfica ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

ESPN (TV por assinatura)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 20/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília)

20/09 (sábado) - 14h00 (horário de Brasília) Competição: Liga Portugal - Rodada 6

Liga Portugal - Rodada 6 Local: Estádio do CD das Aves, Vila das Aves (Portugal)

Estádio do CD das Aves, Vila das Aves (Portugal) Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

AVS: Simão; Diogo Spencer, Aderllan Santos, Cristian Castro e Kiki Afonso; Jaume Grau e Rafael Barbosa; Akinsola, Bruno Lourenço e Perea; Tomané. Técnico: José Mota.

Benfica: Trubin; Dedic, António Silva, Otamendi e Dahl; Enzo Barrenechea, Richard Ríos e Aursnes; Prestianni, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: José Mourinho.