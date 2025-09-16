Transmissão Benfica x Qarabag ao vivo online: confira onde assistir
Encarnados vem de empate em duelo contra o Santa Clara, pela Liga Portugal, e esperam iniciar sua campanha na Liga dos Campões com vitória em casa
O Benfica recebe o Qarabag nesta terça-feira (16), às 16h00 (Horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado no Estádio da Luz.
Onde assistir Benfica x Qarabag ao vivo
A partida será transmitida com exclusividade pela plataforma de streaming HBO Max.
Como chegam as equipes
O Benfica vem embalado, mas nem tudo são flores para os Encarnados. Mesmo com boa campanha na Liga Portugal, a equipe tropeçou em casa recentemente, contra o Santa Clara, por 1 a 1. A torcida espera começar com vitória nesta Champions.
O Qarabag está de volta à Liga dos Campeões após sete anos de ausência e também sonha em realizar uma campanha positiva na competição. A equipe espera surpreender em Lisboa.
Ficha técnica
- Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Sudakov; Aursnes, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage
Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mmaee, Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho e Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges e Abdellah Zoubir; Akhundzade. Técnico: Gurban Gurbanov