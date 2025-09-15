fechar
Onde assistir | Notícia

Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Encarnados sonham em voltar a vencer a competição e esperar começar a fase de liga com vitória no Estádio da Luz diante de equipe do Azerbaijão

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 15/09/2025 às 15:31
Richard Ríos, meia do Benfica
Richard Ríos, meia do Benfica - Divulgação/ Benfica

Benfica e Qarabag se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da fase de Liga da Champions. O confronto será disputado no Estádio da Luz.

Como chegam as equipes

O Benfica vem de empate surpreendente diante do Santa Clara, de Portugal, pelo placar de 1 a 1, em resultado decepcionante. A equipe espera iniciar sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória.

De volta à etapa principal da Liga dos Campeões após sete anos, o Qarabag também sonha em realizar uma campanha positiva na competição.

Onde assistir Benfica x Qarabag ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela HBO MAX (plataforma de streaming).

Leia Também

Ficha técnica

  • Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
  • Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Sudakov; Aursnes, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mmaee, Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho e Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges e Abdellah Zoubir; Akhundzade. Técnico: Gurban Gurbanov

Leia também

Real Madrid zebra? Supercomputador define lista de favoritos ao título da Liga dos Campeões
Liga dos Campeões

Real Madrid zebra? Supercomputador define lista de favoritos ao título da Liga dos Campeões
Quando começa a Liga dos Campeões? Confira data e jogos da primeira rodada
Liga dos Campeões

Quando começa a Liga dos Campeões? Confira data e jogos da primeira rodada

Compartilhe

Tags