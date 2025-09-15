Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Encarnados sonham em voltar a vencer a competição e esperar começar a fase de liga com vitória no Estádio da Luz diante de equipe do Azerbaijão

Benfica e Qarabag se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da fase de Liga da Champions. O confronto será disputado no Estádio da Luz.

Como chegam as equipes

O Benfica vem de empate surpreendente diante do Santa Clara, de Portugal, pelo placar de 1 a 1, em resultado decepcionante. A equipe espera iniciar sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória.

De volta à etapa principal da Liga dos Campeões após sete anos, o Qarabag também sonha em realizar uma campanha positiva na competição.

Onde assistir Benfica x Qarabag ao vivo

A partida terá transmissão ao vivo pela HBO MAX (plataforma de streaming).

Ficha técnica

Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

16/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)

Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1) Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)

Estádio da Luz, Lisboa (Portugal) Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Sudakov; Aursnes, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage

Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mmaee, Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho e Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges e Abdellah Zoubir; Akhundzade. Técnico: Gurban Gurbanov