Benfica x Qarabag: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Encarnados sonham em voltar a vencer a competição e esperar começar a fase de liga com vitória no Estádio da Luz diante de equipe do Azerbaijão
Benfica e Qarabag se enfrentam nesta terça-feira (16), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da fase de Liga da Champions. O confronto será disputado no Estádio da Luz.
Como chegam as equipes
O Benfica vem de empate surpreendente diante do Santa Clara, de Portugal, pelo placar de 1 a 1, em resultado decepcionante. A equipe espera iniciar sua campanha na Liga dos Campeões com uma vitória.
De volta à etapa principal da Liga dos Campeões após sete anos, o Qarabag também sonha em realizar uma campanha positiva na competição.
Onde assistir Benfica x Qarabag ao vivo
A partida terá transmissão ao vivo pela HBO MAX (plataforma de streaming).
Ficha técnica
- Data e Horário: 16/09 (terça-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
- Local: Estádio da Luz, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: HBO Max
Prováveis Escalações
Benfica: Trubin; Tomás Araújo, António Silva, Otamendi e Dahl; Richard Ríos, Enzo Barrenechea e Sudakov; Aursnes, Schjelderup e Pavlidis. Técnico: Bruno Lage
Qarabag: Kochalski; Matheus Silva, Mmaee, Medina e Cafarquliyev; Pedro Bicalho e Jankovic; Leandro Andrade, Kady Borges e Abdellah Zoubir; Akhundzade. Técnico: Gurban Gurbanov