Ajax x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Duelo em Amsterdã reúne holandeses, que vivem boa fase no início da atual temporada, e italianos, que vivem momento de instabilidade

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 16/09/2025 às 13:02
Jogadores da Inter de Milão comemoram gol
Jogadores da Inter de Milão comemoram gol - Reprodução/ Inter de Milão

Ajax e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Como chegam as equipes

O Ajax inicia a temporada em boa fase, já que está invicto no Campeonato Holandês, com três vitórias e dois empates, o que dá moral para começar forte na Liga dos Campeões, diante de sua torcida.

Já a Inter de Milão entra no confronto num momento em que precisa recuperar o fôlego. Os Nerazzurri perderam dois jogos seguidos na Série A, um deles, o grande clássico contra a Juventus, por 4 a 3.

Onde assistir Ajax x Inter de Milão ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

  • Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)
  • Local: Johan Cruyff Arena, Amsterdã (Holanda)
  • Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaassen, Taylor e Regeer; Berghuis, Weghorst e Godts. Técnico: Johnny Heitinga.

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Christian Chivu.

