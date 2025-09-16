Ajax x Inter de Milão: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Duelo em Amsterdã reúne holandeses, que vivem boa fase no início da atual temporada, e italianos, que vivem momento de instabilidade

Ajax e Inter de Milão se enfrentam nesta quarta-feira (17), às 16h00 (horário de Brasília), em duelo válido pela primeira rodada da Liga dos Campeões. O confronto será disputado na Johan Cruyff Arena, em Amsterdã.

Como chegam as equipes

O Ajax inicia a temporada em boa fase, já que está invicto no Campeonato Holandês, com três vitórias e dois empates, o que dá moral para começar forte na Liga dos Campeões, diante de sua torcida.

Já a Inter de Milão entra no confronto num momento em que precisa recuperar o fôlego. Os Nerazzurri perderam dois jogos seguidos na Série A, um deles, o grande clássico contra a Juventus, por 4 a 3.

Onde assistir Ajax x Inter de Milão ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela plataforma de streaming HBO Max.

Ficha técnica

Data e Horário: 17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)

17/09 (quarta-feira) - 16h00 (horário de Brasília) Competição: Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1)

Liga dos Campeões - Fase de Liga (Rodada 1) Local: Johan Cruyff Arena, Amsterdã (Holanda)

Johan Cruyff Arena, Amsterdã (Holanda) Onde Assistir: HBO Max

Prováveis Escalações

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas e Wijndal; Klaassen, Taylor e Regeer; Berghuis, Weghorst e Godts. Técnico: Johnny Heitinga.

Inter de Milão: Sommer; Akanji, Acerbi e Bastoni; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Sucic e Dimarco; Thuram e Lautaro Martinez. Técnico: Christian Chivu.