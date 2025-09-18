fechar
Rio Ave x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Vencedores em seus cinco jogos disputados na competição, Dragões lideram a liga de maneira isolada. Mandantes estão próximos da zona de rebaixamento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/09/2025 às 14:17
Samuel Aghehowa, atacante do Porto
Samuel Aghehowa, atacante do Porto - Instagram/Porto

O Rio Ave recebe o Porto nesta sexta-feira (19/08), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio dos Arcos, na Vila do Conde, em confronto válido pela 6ª rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

O Rio Ave entra pressionado. Até aqui, a equipe da Vila do Conde somou três empates e uma derrota na competição. O time ocupa a 15ª posição, bem perto da zona de rebaixamento, e busca sua primeira vitória na liga.

O Porto, por outro lado, vive ótima fase. Os Dragões possuem 100% de aproveitamento e são líderes do Campeonato Português. Portanto, o time busca mais uma vitória para seguir isolado na ponta.

Onde assistir Rio Ave x Porto ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pelas seguintes plataformas:

  • ESPN (TV por assinatura)
  • Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

  • Data e Horário: 19/09 (sexta-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Portugal - Rodada 6
  • Local: Estádio dos Arcos, Vila do Conde (Portugal)
  • Onde Assistir: ESPN e Disney+

Prováveis Escalações

Rio Ave: Miszta; Petrasso, Panzo e Abbey; Vrousai, Liavas, Aguilera e Athanasiou; André Luiz, Spikic e Clayton. Técnico: Sotiris Silaidopoulos.

Porto: Diogo Costa; Rosario, Bednarek, Kiwior e Francisco Moura; Alan Varela, Froholdt e Mora; Pepê, Borja Sainz e Samu Aghehowa. Técnico: Francisco Farioli.

