Transmissão Sporting x Moreirense ao vivo online: confira onde assistir
Leões buscam a vitória para se aproximarem do líder Porto, mas enfrentam rival que surpreendeu com quatro vitórias nos cinco primeiros jogos
O Sporting encara o Moreirense nesta segunda-feira (22/09), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O duelo é válido pela 6ª rodada da Liga Portugal.
Como chegam as equipes
O Sporting vai à partida embalado. Os Leões vêm de vitória sobre o Famalicão por 2 a 1 fora de casa na última rodada da competição e também golearam o Kairat por 4 a 1 na estreia da Liga dos Campeões.
A equipe ocupa a quarta colocação na tabela e precisa vencer para seguir na cola do líder Porto.
Já o Moreirense está surpreendendo neste começo de Liga, com 12 pontos conquistados, e ocupa a 5ª colocação. A equipe demonstrou boas atuações, venceu jogos importantes e quer seguir mostrando respeito fora de casa.
Onde assistir Sporting x Moreirense ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:
- Xsports (TV aberta)
- Disney+ (plataforma de streaming)
Ficha técnica
- Data e Horário: 22/09 (segunda-feira) - 16h15 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Portugal - Rodada 6
- Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)
- Onde Assistir: Xsports e Disney+
Prováveis Escalações
Sporting: João Virgínia; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Maximiliano Araújo; Hjulmand e Morita; Trincão, Geovany Quenda e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges
Moreirense: Secco; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Francisco Domingues; Stjepanovic e Vasco Sousa; Cedric Teguia, Alan e Francisco Bondoso; Guilherme Schettine. Técnico: Vasco Borges