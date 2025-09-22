Transmissão Sporting x Moreirense ao vivo online: confira onde assistir

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Conteúdo editorial que oferece ao leitor ambiente de compras.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leões buscam a vitória para se aproximarem do líder Porto, mas enfrentam rival que surpreendeu com quatro vitórias nos cinco primeiros jogos

O Sporting encara o Moreirense nesta segunda-feira (22/09), às 16h15 (horário de Brasília), no Estádio José Alvalade, em Lisboa. O duelo é válido pela 6ª rodada da Liga Portugal.

Como chegam as equipes

O Sporting vai à partida embalado. Os Leões vêm de vitória sobre o Famalicão por 2 a 1 fora de casa na última rodada da competição e também golearam o Kairat por 4 a 1 na estreia da Liga dos Campeões.

A equipe ocupa a quarta colocação na tabela e precisa vencer para seguir na cola do líder Porto.

Já o Moreirense está surpreendendo neste começo de Liga, com 12 pontos conquistados, e ocupa a 5ª colocação. A equipe demonstrou boas atuações, venceu jogos importantes e quer seguir mostrando respeito fora de casa.

Onde assistir Sporting x Moreirense ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pelas seguintes plataformas:

Xsports (TV aberta)

Disney+ (plataforma de streaming)

Ficha técnica

Data e Horário: 22/09 (segunda-feira) - 16h15 (horário de Brasília)

22/09 (segunda-feira) - 16h15 (horário de Brasília) Competição: Liga Portugal - Rodada 6

Liga Portugal - Rodada 6 Local: Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal)

Estádio José Alvalade, Lisboa (Portugal) Onde Assistir: Xsports e Disney+

Prováveis Escalações

Sporting: João Virgínia; Iván Fresneda, Gonçalo Inácio, Debast e Maximiliano Araújo; Hjulmand e Morita; Trincão, Geovany Quenda e Pedro Gonçalves; Luis Suárez. Técnico: Rui Borges

Moreirense: Secco; Dinis Pinto, Marcelo, Maracás e Francisco Domingues; Stjepanovic e Vasco Sousa; Cedric Teguia, Alan e Francisco Bondoso; Guilherme Schettine. Técnico: Vasco Borges