Onde assistir | Notícia

Fluminense x Lanús: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Após perder por 1 a 0 em Buenos Aires, o Flu precisa vencer em casa para avançar às semifinais da Sul-Americana e garantir vaga na Libertadores

Por João Victor Tavares Publicado em 22/09/2025 às 12:01
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense
Agustín Canobbio aponta para o escudo do Fluminense - Lucas Merçon/Fluminense

O Fluminense entra em campo nesta terça-feira, 23 de setembro, às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã, para enfrentar o Lanús pela volta das quartas de final da Copa Sul-Americana 2025.

No jogo de ida, realizado em Buenos Aires, o Fluminense foi derrotado por 1 a 0 pelo Lanús, com gol de Marcelino Moreno nos minutos finais. Agora, o Tricolor Carioca precisa reverter essa desvantagem em casa para seguir vivo na competição.

Além da importância esportiva, a classificação para as semifinais garante uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores de 2026, o que torna este jogo ainda mais decisivo para o clube.

Onde assistir ao jogo?

A partida será transmitida ao vivo em TV aberta pelo SBT e também estará disponível no streaming pelo Paramount+. Além disso, o canal SBT Sports no YouTube fará a cobertura ao vivo da partida.

Detalhes da partida

  • Data: Terça-feira, 23 de setembro de 2025
  • Horário: 21h30 (horário de Brasília)
  • Local: Estádio do Maracanã, Rio de Janeiro
  • Competição: Copa Sul-Americana 2025 – Quartas de Final (Volta)
  • Transmissão: SBT (TV aberta e Youtube) e Paramount +

Prováveis escalações

Fluminense

Fábio; Guga (Samuel Xavier), Thiago Silva, Freytes, Renê; Hércules, Martinelli, Lucho Acosta (Lima); Serna, Canobbio, Everaldo.

Lanús

Losada; Pérez, Izquierdoz, Canale e Marich; Cardozo, Medina, Segovia, Marcelino Moreno e Salvio; Castillo.

