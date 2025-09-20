fechar
Transmissão Ceará x Bahia ao vivo, online e grátis? veja onde assistir

A equipe do Vozão e o Tricolor buscam recuperação no Brasileirão: Vozão quer subir na tabela, enquanto o Tricolor mira voltar ao G-4.

Por João Victor Tavares Publicado em 20/09/2025 às 16:00
Jean Lucas, meio-campista do Bahia
Jean Lucas, meio-campista do Bahia - Reprodução/ Bahia

Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece no Castelão, em Fortaleza. 

Transmissão ao vivo, online e grátis?

A partida entre Ceará e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Não haverá transmissão gratuita, sendo a única alternativa online pela Globoplay.

Valor do plano

Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:

  • Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)

Saiba como assinar o Globoplay

Assine pelo PC/Computador

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine pelo celular

  • Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Ficha de jogo

  • Data: 20/09/2025
  • Horário: 18h30 (de Brasília)
  • Local: Castelão, Fortaleza
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Ceará

Bruno; R. Ramos, M. Victor, Machado, M. Bahia; F. Sobral, Diego, Lourenço; Galeano, Baya, Pedro Raul. Técnico: Léo Condé

Bahia

Ronaldo; Arias, G. Xavier, S. Mingo, Juba; Acevedo, Jean Lucas, E. Ribeiro; Sanabria, Kayky, W. José. Técnico: Rogerio Ceni

