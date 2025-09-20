Transmissão Ceará x Bahia ao vivo, online e grátis? veja onde assistir
A equipe do Vozão e o Tricolor buscam recuperação no Brasileirão: Vozão quer subir na tabela, enquanto o Tricolor mira voltar ao G-4.
Ceará e Bahia se enfrentam neste sábado (20), às 18h30 (de Brasília), pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo acontece no Castelão, em Fortaleza.
Transmissão ao vivo, online e grátis?
A partida entre Ceará e Bahia terá transmissão ao vivo pelo Premiere. Não haverá transmissão gratuita, sendo a única alternativa online pela Globoplay.
Valor do plano
Caso deseje assinar, o valor do plano está indicado logo abaixo:
- Globoplay + canais: R$ 54,90 (plano mensal) | R$: 44,90/mês (plano anual)
Saiba como assinar o Globoplay
Assine pelo PC/Computador
- Acesse o site da Vitrine da Globo;
- Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Confirme a senha da sua conta da Globo;
- Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
- Confirme o pagamento.
Assine pelo celular
- Baixe o app do Globoplay (Android | iOS)
- Toque em "Seja Assinante";
- Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
- Escolha o plano desejado;
- Realize o pagamento por meio do aplicativo.
Ficha de jogo
- Data: 20/09/2025
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Local: Castelão, Fortaleza
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Ceará
Bruno; R. Ramos, M. Victor, Machado, M. Bahia; F. Sobral, Diego, Lourenço; Galeano, Baya, Pedro Raul. Técnico: Léo Condé
Bahia
Ronaldo; Arias, G. Xavier, S. Mingo, Juba; Acevedo, Jean Lucas, E. Ribeiro; Sanabria, Kayky, W. José. Técnico: Rogerio Ceni