Sport x Corinthians: Leão tem tabu de 9 anos para manter contra o Timão; veja os detalhes
O torcedor rubro-negro que ainda acredita na permanência pode se apegar nos números recentes do confronto para acreditar em mais uma vitória
A péssima campanha do Sport, com apenas 11 pontos e uma vitória em 21 jogos no Brasileirão da Série A 2025, dificulta os torcedores creem em conquistar resultados positivos.
Números do jejum do Corinthians contra o Sport
Mas, pensando na partida de domingo (21/09), pela 24ª rodada, na Ilha do Retiro, um alento pode ser o retrospecto positivo contra o Corinthians como mandante: quatro duelos invictos.
A última derrota do Leão em casa foi em 29 de maio de 2016, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, perdeu por 2 a 0 (com gols de Lucca e Marquinhos Gabriel).
O último resultado positivo no estádio rubro-negro ocorreu no dia 09 de outubro de 2021 e terminou com triunfo pernambucano por 1 a 0. O atacante Paulinho Moccelin marcou o único gol.
Sendo assim, mais de nove anos. O confronto, marcado para às 17h30 (de Brasília), é importante para que a equipe de Daniel Paulista melhore a pontuação.
- 09/10/21 - Sport 1 x 0 Corinthians
- 23/09/20 - Sport 1 x 0 Corinthians
- 20/05/18 - Sport 1 x 1 Corinthians
- 03/12/17 - Sport 1 x 0 Corinthians
- 29/05/16 - Sport 0 x 2 Corinthians
Situação de Sport e Corinthians na Série A 2025:
Nesta edição da Primeira Divisão, o alvinegro acumula 29 pontos e está em 9° lugar. A expecativa é brigar por vaga na Libertadores. Nada comparado a lanterna do time recifense.
No primeiro turno, o clube paulista ganhou de virada por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo, com dois gols de Memphis Depay após Sérgio Oliveira abrir o placar no primeiro tempo.
- 9° Corinthians - 29 pontos
- 2° Sport - 20 pontos