Sport | Notícia

Sport x Corinthians: Leão tem tabu de 9 anos para manter contra o Timão; veja os detalhes

O torcedor rubro-negro que ainda acredita na permanência pode se apegar nos números recentes do confronto para acreditar em mais uma vitória

Por Robert Sarmento Publicado em 19/09/2025 às 11:39 | Atualizado em 19/09/2025 às 11:46
Jogadores do Sport celebram vitória em 2021
Jogadores do Sport celebram vitória em 2021 - Anderson Stevens/Acervo/Sport

A péssima campanha do Sport, com apenas 11 pontos e uma vitória em 21 jogos no Brasileirão da Série A 2025, dificulta os torcedores creem em conquistar resultados positivos.

Números do jejum do Corinthians contra o Sport

Mas, pensando na partida de domingo (21/09),  pela 24ª rodada, na Ilha do Retiro, um alento pode ser o retrospecto positivo contra o Corinthians como mandante: quatro duelos invictos.

A última derrota do Leão em casa foi em 29 de maio de 2016, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, perdeu por 2 a 0 (com gols de Lucca e Marquinhos Gabriel).

O último resultado positivo no estádio rubro-negro ocorreu no dia 09 de outubro de 2021 e terminou com triunfo pernambucano por 1 a 0. O atacante Paulinho Moccelin marcou o único gol.

Sendo assim, mais de nove anos. O confronto, marcado para às 17h30 (de Brasília), é importante para que a equipe de Daniel Paulista melhore a pontuação.

  • 09/10/21 - Sport 1 x 0 Corinthians
  • 23/09/20 - Sport 1 x 0 Corinthians
  • 20/05/18 - Sport 1 x 1 Corinthians
  • 03/12/17 - Sport 1 x 0 Corinthians
  • 29/05/16 - Sport 0 x 2 Corinthians

Situação de Sport e Corinthians na Série A 2025:

Nesta edição da Primeira Divisão, o alvinegro acumula 29 pontos e está em 9° lugar. A expecativa é brigar por vaga na Libertadores. Nada comparado a lanterna do time recifense.

No primeiro turno, o clube paulista ganhou de virada por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo, com dois gols de Memphis Depay após Sérgio Oliveira abrir o placar no primeiro tempo.

  • 9° Corinthians - 29 pontos
  • 2° Sport - 20 pontos

Giuliano Abrahão/Sport
Sérgio Oliveira comemora gol pelo Sport diante do Corinthians - Giuliano Abrahão/Sport

Sport: Ilha do Retiro tem capacidade aumentada após vistoria do corpo de Bombeiros
Sport

Sport terá retorno importante na defesa em duelo contra o Corinthians
Retorno

