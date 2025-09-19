Sport x Corinthians: Leão tem tabu de 9 anos para manter contra o Timão; veja os detalhes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O torcedor rubro-negro que ainda acredita na permanência pode se apegar nos números recentes do confronto para acreditar em mais uma vitória

A péssima campanha do Sport, com apenas 11 pontos e uma vitória em 21 jogos no Brasileirão da Série A 2025, dificulta os torcedores creem em conquistar resultados positivos.

Números do jejum do Corinthians contra o Sport

Mas, pensando na partida de domingo (21/09), pela 24ª rodada, na Ilha do Retiro, um alento pode ser o retrospecto positivo contra o Corinthians como mandante: quatro duelos invictos.

Sport: Ilha do Retiro tem capacidade aumentada após vistoria do corpo de Bombeiros

Em homenagem ao Recife, Sport lança terceiro uniforme azul com escudo inédito; veja Leia Também

A última derrota do Leão em casa foi em 29 de maio de 2016, pela 4ª rodada do Campeonato Brasileiro daquele ano. Na ocasião, perdeu por 2 a 0 (com gols de Lucca e Marquinhos Gabriel).

O último resultado positivo no estádio rubro-negro ocorreu no dia 09 de outubro de 2021 e terminou com triunfo pernambucano por 1 a 0. O atacante Paulinho Moccelin marcou o único gol.

Leia mais: Corinthians terá grandes desfalques para enfrentar o Sport

Sendo assim, mais de nove anos. O confronto, marcado para às 17h30 (de Brasília), é importante para que a equipe de Daniel Paulista melhore a pontuação.

09/10/21 - Sport 1 x 0 Corinthians

23/09/20 - Sport 1 x 0 Corinthians

20/05/18 - Sport 1 x 1 Corinthians

03/12/17 - Sport 1 x 0 Corinthians

29/05/16 - Sport 0 x 2 Corinthians

Situação de Sport e Corinthians na Série A 2025:

Nesta edição da Primeira Divisão, o alvinegro acumula 29 pontos e está em 9° lugar. A expecativa é brigar por vaga na Libertadores. Nada comparado a lanterna do time recifense.

Leia mais: Sport terá retorno importante na defesa diante do Corinthians

No primeiro turno, o clube paulista ganhou de virada por 2 a 1 na Neo Química Arena, em São Paulo, com dois gols de Memphis Depay após Sérgio Oliveira abrir o placar no primeiro tempo.

9° Corinthians - 29 pontos

2° Sport - 20 pontos