Próximo adversário do Sport, Corinthians terá grandes desfalques no Recife

Equipe comandada por Dorival Júnior está invicta há cinco partidas e vem de vitória sobre o Fluminense, mas sofre com baixas por lesão e suspensão

O Sport terá um difícil confronto na próxima rodada do Campeonato Brasileiro. O time rubro-negro encara o Corinthians, que está invicto há cinco jogos e vive boa fase na competição.

No entanto, o Timão chegará ao Recife com grandes problemas para o duelo contra a equipe pernambucana.

Desfalques do Corinthians

O time comandado por Dorival Júnior terá sérios desfalques na partida contra o Leão da Ilha. As principais baixas confirmadas são o meia Garro, além do atacante Gui Negão.

O argentino sofreu uma lesão na panturrilha direita e ficará de fora por duas a três semanas. Por outro lado, o prata da casa também não jogará por estar suspenso pelo terceiro cartão amarelo.

Outro jogador importante que pode desfalcar o Timão diante do Leão da Ilha é o atacante holandês Memphis Depay, que ficou de fora dos últimos jogos por um edema na coxa direita.

A presença do jogador não está descartada, mas é improvável que o holandês entre em campo na Ilha do Retiro.

Sport e Corinthians se enfrentam no próximo domingo (21), às 17h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto será disputado na Ilha do Retiro.

O clube pernambucano permanece na lanterna da competição, com apenas 11 pontos conquistados, enquanto o Timão está em nono lugar na classificação.