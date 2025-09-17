Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Corinthians; veja valores e onde comprar
Lanterna da Série A, Leão da Ilha busca a vitória diante do Timão para encerrar jejum, que já dura quatro jogos. Rubro-Negro lança carga promocional
O Sport iniciou nesta quarta-feira (17), o cronograma de ingressos para a partida diante do Corinthians, que será realizada no próximo domingo (21), às 17h30 (Horário de Brasília), pela 24ª rodada da Série A, na Ilha do Retiro.
Diante do Timão, o Leão da Ilha irá manter a liberação de ingressos promocionais, comercializados em lotes. As entradas são disponibilizadas por valores a partir de R$ 20.
Toda a carga de ingressos será liberada ainda nesta quarta-feira, seguindo uma sequência de preferência de compra. O público geral poderá adquirir ingressos a partir das 16h (horário de Brasília).
Confira os valores
Promocional
- Cadeira Central: R$ 70
- Assento Especial: R$ 40
- Cadeira de Ampliação: R$ 50
- Sociais: R$ 30
- Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
- Arquibancada Frontal: R$ 30
- Ilha Lounge: R$ 120 (8 a 14 anos)
Valores no dia do jogo
Não sócio (Meia/Sócio)
- Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
- Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
- Cadeiras de Ampliação: R$ 70 (R$ 140)
- Sociais (exclusivo para sócios) R$ 50
- Arquibancada Sede: R$ 200 (R$ 100)
- Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
- Ilha Lounge: R$ 180
Proprietário
- Camarote: R$ 100
- Cadeira Central: R$ 100
- Cadeira de Ampliação: R$ 70
Proprietário e sócio
- Camarote: R$ 50
- Cadeira Central: R$ 50
- Cadeira de Ampliação: R$ 50
Visitante:
- Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 1000 (meia)