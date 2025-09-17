fechar
Sport | Notícia

Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Corinthians; veja valores e onde comprar

Lanterna da Série A, Leão da Ilha busca a vitória diante do Timão para encerrar jejum, que já dura quatro jogos. Rubro-Negro lança carga promocional

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/09/2025 às 12:32
Torcida do Sport na Ilha do Retiro
Torcida do Sport na Ilha do Retiro - JAILTON JR./JC IMAGEM

O Sport iniciou nesta quarta-feira (17), o cronograma de ingressos para a partida diante do Corinthians, que será realizada no próximo domingo (21), às 17h30 (Horário de Brasília), pela 24ª rodada da Série A, na Ilha do Retiro.

Diante do Timão, o Leão da Ilha irá manter a liberação de ingressos promocionais, comercializados em lotes. As entradas são disponibilizadas por valores a partir de R$ 20.

Toda a carga de ingressos será liberada ainda nesta quarta-feira, seguindo uma sequência de preferência de compra. O público geral poderá adquirir ingressos a partir das 16h (horário de Brasília).

Confira os valores

Promocional

  • Cadeira Central: R$ 70
  • Assento Especial: R$ 40
  • Cadeira de Ampliação: R$ 50
  • Sociais: R$ 30
  • Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)
  • Arquibancada Frontal: R$ 30
  • Ilha Lounge: R$ 120 (8 a 14 anos)

Valores no dia do jogo

Não sócio (Meia/Sócio)

  • Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)
  • Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)
  • Cadeiras de Ampliação: R$ 70 (R$ 140)
  • Sociais (exclusivo para sócios) R$ 50
  • Arquibancada Sede: R$ 200 (R$ 100)
  • Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)
  • Ilha Lounge: R$ 180

Proprietário

  • Camarote: R$ 100
  • Cadeira Central: R$ 100
  • Cadeira de Ampliação: R$ 70

Proprietário e sócio

  • Camarote: R$ 50
  • Cadeira Central: R$ 50
  • Cadeira de Ampliação: R$ 50

Visitante:

  • Arquibancada Placar (Portão 10): R$ 200 (inteira) / R$ 1000 (meia)

