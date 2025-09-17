Sport inicia venda de ingressos para jogo contra o Corinthians; veja valores e onde comprar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lanterna da Série A, Leão da Ilha busca a vitória diante do Timão para encerrar jejum, que já dura quatro jogos. Rubro-Negro lança carga promocional

O Sport iniciou nesta quarta-feira (17), o cronograma de ingressos para a partida diante do Corinthians, que será realizada no próximo domingo (21), às 17h30 (Horário de Brasília), pela 24ª rodada da Série A, na Ilha do Retiro.

Diante do Timão, o Leão da Ilha irá manter a liberação de ingressos promocionais, comercializados em lotes. As entradas são disponibilizadas por valores a partir de R$ 20.

Toda a carga de ingressos será liberada ainda nesta quarta-feira, seguindo uma sequência de preferência de compra. O público geral poderá adquirir ingressos a partir das 16h (horário de Brasília).

Confira os valores

Promocional

Cadeira Central: R$ 70



Assento Especial: R$ 40



Cadeira de Ampliação: R$ 50



Sociais: R$ 30



Arquibancada Sede: R$ 20 (apenas para sócios)



Arquibancada Frontal: R$ 30

Ilha Lounge: R$ 120 (8 a 14 anos)

Valores no dia do jogo



Não sócio (Meia/Sócio)

Cadeiras Central: R$ 160 (R$ 80)



Assento Especial: R$ 100 (R$ 50)



Cadeiras de Ampliação: R$ 70 (R$ 140)



Sociais (exclusivo para sócios) R$ 50

Arquibancada Sede: R$ 200 (R$ 100)



Arquibancada Frontal: R$ 100 (R$ 50)



Ilha Lounge: R$ 180



Proprietário

Camarote: R$ 100



Cadeira Central: R$ 100



Cadeira de Ampliação: R$ 70

Proprietário e sócio

Camarote: R$ 50



Cadeira Central: R$ 50

Cadeira de Ampliação: R$ 50

Visitante: