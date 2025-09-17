Em homenagem ao Recife, Sport lança terceiro uniforme azul com escudo inédito; veja

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Modelo traz bandeira do Recife e elementos inspirados nas praias da cidade; modelo deve ser o último lançado pela Umbro, que deve dar lugar à Kappa

O Sport anunciou nesta quarta-feira (17), o seu terceiro uniforme para a temporada 2025.

O modelo é na cor azul, que aparece em dois tons, sendo o mais claro o predominante. Este será o terceiro uniforme azul da história do clube, que utilizou a cor em 2015 e 2022.

Em ambas as ocasiões, as camisas faziam menções diretas à Holanda em referência ao período da colonização do país europeu em Pernambuco e traziam detalhes em laranja. Desta vez, o modelo traz detalhes em dourado e a homenageada é a cidade do Recife.

A bandeira da capital pernambucana aparece na parte de trás da camisa, logo abaixo da gola e ao lado da bandeira oficial do clube.

Nas mangas, além de detalhes em dourado com logomarca da Umbro, aparece o nome Sport Recife, reforçando o vínculo do clube com a cidade que faz parte do seu nome e sua identidade.

Outro detalhe fica por conta do escudo. Pela primeira vez em sua história o Sport utilizará o leão de forma isolada na camisa desde que passou a utilizar o design atual. Em modelos antigos, das décadas de 50, 60 e 70, por exemplo, isso já havia acontecido.

Camisa azul em referência ao Recife deve ser a última da Umbro no Sport; Kappa deve ser nova fornecedora

O modelo deve ser o último produzido pela Umbro, que tem contrato se encerrando em dezembro deste ano e que deve dar lugar à italiana Kappa, que tem negociações avançadas para produzir os uniformes do Sport a partir de 2026.