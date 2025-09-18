Sport: Ilha do Retiro tem capacidade aumentada após vistoria do corpo de Bombeiros
Leão renovou o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) por mais um ano. Nova capacidade já estará vigente contra o Corinthians
Nesta quinta-feira (18), o Sport confirmou a renovação do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que libera a presença de público em eventos realizados na Ilha do Retiro.
O documento é válido por um ano e também amplia a capacidade de público da casa rubro-negra. Agora, o estádio pode comportar 27.325 torcedores, 980 a mais em relação à documentação anterior.
A autorização tem validade de um ano e substitui a assinada em setembro do ano passado, quando o estádio voltou a receber jogos após as obras para troca do gramado e sistema de iluminação.
A nova capacidade da Ilha do Retiro já está em vigor para a próxima partida do time em casa, diante do Corinthians, no próximo domingo (21), às 17h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.
Sport busca ampliar a Ilha do Retiro
De acordo com o Sport, o time possui um projeto já aprovado para a ampliação da capacidade da Ilha do Retiro para 32.500 pessoas.
Para que o aumento seja oficializado, será necessário que o Leão da Ilha cumpra alguns requisitos que exigem novas obras e adequações, que devem custar mais de R$ 5 milhões aos cofres do clube.