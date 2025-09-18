Sport: Ilha do Retiro tem capacidade aumentada após vistoria do corpo de Bombeiros

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Leão renovou o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) por mais um ano. Nova capacidade já estará vigente contra o Corinthians

Nesta quinta-feira (18), o Sport confirmou a renovação do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que libera a presença de público em eventos realizados na Ilha do Retiro.

O documento é válido por um ano e também amplia a capacidade de público da casa rubro-negra. Agora, o estádio pode comportar 27.325 torcedores, 980 a mais em relação à documentação anterior.

A autorização tem validade de um ano e substitui a assinada em setembro do ano passado, quando o estádio voltou a receber jogos após as obras para troca do gramado e sistema de iluminação.

A nova capacidade da Ilha do Retiro já está em vigor para a próxima partida do time em casa, diante do Corinthians, no próximo domingo (21), às 17h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

Sport busca ampliar a Ilha do Retiro

De acordo com o Sport, o time possui um projeto já aprovado para a ampliação da capacidade da Ilha do Retiro para 32.500 pessoas.

Para que o aumento seja oficializado, será necessário que o Leão da Ilha cumpra alguns requisitos que exigem novas obras e adequações, que devem custar mais de R$ 5 milhões aos cofres do clube.