fechar
Sport | Notícia

Sport: Ilha do Retiro tem capacidade aumentada após vistoria do corpo de Bombeiros

Leão renovou o Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) por mais um ano. Nova capacidade já estará vigente contra o Corinthians

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 18/09/2025 às 17:54
Imagem aérea da Ilha do Retiro
Imagem aérea da Ilha do Retiro - Reprodução/ Sport

Nesta quinta-feira (18), o Sport confirmou a renovação do Atestado de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), que libera a presença de público em eventos realizados na Ilha do Retiro.

O documento é válido por um ano e também amplia a capacidade de público da casa rubro-negra. Agora, o estádio pode comportar 27.325 torcedores, 980 a mais em relação à documentação anterior.

A autorização tem validade de um ano e substitui a assinada em setembro do ano passado, quando o estádio voltou a receber jogos após as obras para troca do gramado e sistema de iluminação.

A nova capacidade da Ilha do Retiro já está em vigor para a próxima partida do time em casa, diante do Corinthians, no próximo domingo (21), às 17h30 (horário de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Brasileirão.

Leia Também

Sport busca ampliar a Ilha do Retiro

De acordo com o Sport, o time possui um projeto já aprovado para a ampliação da capacidade da Ilha do Retiro para 32.500 pessoas.

Para que o aumento seja oficializado, será necessário que o Leão da Ilha cumpra alguns requisitos que exigem novas obras e adequações, que devem custar mais de R$ 5 milhões aos cofres do clube.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Gabriel destaca resiliência e pede foco no presente para tirar o Sport da crise
Sport

Gabriel destaca resiliência e pede foco no presente para tirar o Sport da crise
Transmissão Sporting x Kairat ao vivo online: confira onde assistir
Liga dos Campeões

Transmissão Sporting x Kairat ao vivo online: confira onde assistir

Compartilhe

Tags