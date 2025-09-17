Sport terá retorno importante na defesa em duelo contra o Corinthians

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Lateral-esquerdo titular do Leão, Igor Cariús volta às atividades após afastamento por contusão. Setor é considerado "tendão de Aquiles" da equipe

O Sport segue seu período de preparação para o duelo contra o Corinthians. O confronto será disputado no próximo domingo (21), às 17h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.

Para o duelo contra o Timão, o Leão da Ilha promete contar com um retorno importante. O lateral-esquerdo Igor Cariús voltará a ser opção para o técnico Daniel Paulista após contusão.

Afastado há um mês, após sofrer uma lesão na panturrilha em duelo contra o São Paulo, o jogador voltou a treinar com o elenco.

Igor Cariús deve ser relacionado para o duelo contra o Timão, onde pode atuar como titular, dada a situação recente da posição, considerada um ponto crítico da equipe pernambucana.

Sport convive com problemas na lateral-esquerda

Diversos jogadores já passaram pela lateral-esquerda leonina nos últimos jogos. Contra o Palmeiras, Kévyson, recém-chegado ao time, foi titular.

Na partida seguinte, contra o Vasco, Aderlan foi improvisado no setor, mas não agradou. Por fim, contra o Red Bull Bragantino, o jovem Victor Hugo, de 16 anos, foi alçado ao elenco titular pela primeira vez como profissional.

Além dos atletas, o Sport ainda conta com o lateral-esquerdo Luan Cândido, que ainda não estreou pela equipe rubro-negra, já que não pôde atuar na rodada anterior por estar sob contrato com o RB Bragantino.

Portanto, existe uma expectativa pela titularidade de Igor Cariús, o que irá depender de suas condições físicas durante a semana.