fechar
Sport | Notícia

Sport terá retorno importante na defesa em duelo contra o Corinthians

Lateral-esquerdo titular do Leão, Igor Cariús volta às atividades após afastamento por contusão. Setor é considerado "tendão de Aquiles" da equipe

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 17/09/2025 às 17:31
Imagem do lateral Igor Cariús em treino do Sport
Imagem do lateral Igor Cariús em treino do Sport - Paulo Paiva/SCR

O Sport segue seu período de preparação para o duelo contra o Corinthians. O confronto será disputado no próximo domingo (21), às 17h30 (Horário de Brasília), na Ilha do Retiro.

Para o duelo contra o Timão, o Leão da Ilha promete contar com um retorno importante. O lateral-esquerdo Igor Cariús voltará a ser opção para o técnico Daniel Paulista após contusão.

Afastado há um mês, após sofrer uma lesão na panturrilha em duelo contra o São Paulo, o jogador voltou a treinar com o elenco.

Igor Cariús deve ser relacionado para o duelo contra o Timão, onde pode atuar como titular, dada a situação recente da posição, considerada um ponto crítico da equipe pernambucana.

Sport convive com problemas na lateral-esquerda

Diversos jogadores já passaram pela lateral-esquerda leonina nos últimos jogos. Contra o Palmeiras, Kévyson, recém-chegado ao time, foi titular.

Na partida seguinte, contra o Vasco, Aderlan foi improvisado no setor, mas não agradou. Por fim, contra o Red Bull Bragantino, o jovem Victor Hugo, de 16 anos, foi alçado ao elenco titular pela primeira vez como profissional.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Além dos atletas, o Sport ainda conta com o lateral-esquerdo Luan Cândido, que ainda não estreou pela equipe rubro-negra, já que não pôde atuar na rodada anterior por estar sob contrato com o RB Bragantino.

Portanto, existe uma expectativa pela titularidade de Igor Cariús, o que irá depender de suas condições físicas durante a semana.

Leia também

Copa Sul-Americana: Fluminense sofre gol no fim do Lanús e fica em situação complicada
Sula

Copa Sul-Americana: Fluminense sofre gol no fim do Lanús e fica em situação complicada
Surf nos ônibus: Vandalismo volta a fazer vítimas no transporte do Grande Recife. Jovem pegava ‘bigu’ e foi imprensado entre dois ônibus
TRANSPORTE PÚBLICO

Surf nos ônibus: Vandalismo volta a fazer vítimas no transporte do Grande Recife. Jovem pegava ‘bigu’ e foi imprensado entre dois ônibus

Compartilhe

Tags