CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Galo da Pajuçara foi derrotado na rodada anterior e se afastou no G-4. Pantera está no Z-4 após não vencer nenhum dos últimos três jogos
CRB e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (25), pela 28ª rodada da Série B, às 19h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Rei Pelé.
Como chegam as equipes
O CRB ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da Série B, com 37 pontos conquistados. O clube alagoano de derrota por 1 a 0 para o Criciúma e precisa recuperar ritmo para se aproximar da zona de acesso.
O Galo da Pajuçara também se apega ao retrospecto positivo em casa. O time soma nove vitórias em 13 partidas como visitante.
Já o Botafogo-SP vive situação delicada. A equipe de Ribeirão Preto está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos. O time não vence há três rodadas e precisa urgentemente reagir para não se afundar ainda mais.
Onde assistir CRB x Botafogo-SP ao vivo
O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.
Ficha técnica
- Data e Horário: 24/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)
- Competição: Série B - Rodada 28
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (RJ)
- Onde Assistir: Disney+
Prováveis Escalações
CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Crystopher, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.
Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony Douglas, Leandro Maciel e Marquinho; Jefferson Nem, Gabriel Barros e Ronie Carrillo. Técnico: Allan Aal.