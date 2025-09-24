CRB x Botafogo-SP: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Galo da Pajuçara foi derrotado na rodada anterior e se afastou no G-4. Pantera está no Z-4 após não vencer nenhum dos últimos três jogos

CRB e Botafogo-SP se enfrentam nesta quarta-feira (25), pela 28ª rodada da Série B, às 19h00 (horário de Brasília). O confronto será disputado no Estádio Rei Pelé.

Como chegam as equipes

O CRB ocupa atualmente a 10ª posição na tabela da Série B, com 37 pontos conquistados. O clube alagoano de derrota por 1 a 0 para o Criciúma e precisa recuperar ritmo para se aproximar da zona de acesso.

O Galo da Pajuçara também se apega ao retrospecto positivo em casa. O time soma nove vitórias em 13 partidas como visitante.

Já o Botafogo-SP vive situação delicada. A equipe de Ribeirão Preto está na 17ª colocação, dentro da zona de rebaixamento, com 29 pontos. O time não vence há três rodadas e precisa urgentemente reagir para não se afundar ainda mais.

Onde assistir CRB x Botafogo-SP ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: 24/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)

24/09 (quarta-feira) - 19h00 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 28

Série B - Rodada 28 Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (RJ)

Estádio Rei Pelé, Maceió (RJ) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

CRB: Matheus Albino; Matheus Ribeiro, Henri, Fábio Alemão e Léo Campos; Crystopher, Gegê e Danielzinho; Thiaguinho, Dadá Belmonte e Mikael. Técnico: Eduardo Barroca.

Botafogo-SP: Victor Souza; Wallison, Edson, Carlos Eduardo e Jean Victor; Jhony Douglas, Leandro Maciel e Marquinho; Jefferson Nem, Gabriel Barros e Ronie Carrillo. Técnico: Allan Aal.