Classificação da Série B 2025 atualizada após a 28ª rodada: veja a tabela completa
A equipe do Esmeraldino lidera a Série B com 49 pontos, seguido por Coritiba (47). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 46 pontos.
A Série B 2025 entra em sua reta decisiva com a realização da 28ª rodada, que promete mexer diretamente na briga pelo acesso e também na luta contra o rebaixamento.
A competição segue equilibrada, com pelo menos oito equipes ainda sonhando em conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2026.
Na parte de cima da tabela, o Goiás mantém a liderança com 49 pontos após empatar na rodada passada. O Esmeraldino mostra consistência ao longo do campeonato, mas sabe que qualquer vacilo pode custar caro nesta reta final.
Logo atrás, aparece o Coritiba, que soma 47 pontos e continua firme na briga pela taça.
Na terceira colocação está o Criciúma, com 46 pontos e embalado por uma boa sequência de resultados. Fechando o G-4 aparece o Novorizontino, também com 46 pontos, que se mantém na disputa direta por uma das vagas de acesso.
Fora do grupo dos quatro primeiros, Athletico-PR (45 pontos), Cuiabá (42) e Chapecoense (41) seguem muito próximos e pressionam de perto os líderes, prometendo uma disputa intensa até as últimas rodadas.
Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, a situação preocupa. Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu ocupam a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente para evitar a queda à Série C.
Com dez rodadas restantes, cada ponto passa a ser decisivo, e a expectativa é de um campeonato emocionante até o apito final.
Série B 2025 - Classificação (28ª Rodada)
|Pos
|Clube
|Pts
|PJ
|VIT
|E
|DER
|GM
|GC
|SG
|1
|Goiás
|49
|28
|14
|7
|7
|34
|26
|8
|2
|Coritiba
|47
|27
|13
|8
|6
|28
|17
|11
|3
|Criciúma
|46
|27
|13
|7
|7
|34
|21
|13
|4
|Novorizontino
|46
|28
|12
|10
|6
|31
|25
|6
|5
|Athletico-PR
|45
|28
|13
|6
|9
|42
|36
|6
|6
|Cuiabá
|42
|28
|11
|9
|8
|34
|32
|2
|7
|Chapecoense
|41
|27
|12
|5
|10
|38
|28
|10
|8
|CRB
|40
|28
|12
|4
|12
|31
|26
|5
|9
|Operário-PR
|39
|28
|10
|9
|9
|31
|27
|4
|10
|Remo
|39
|28
|9
|12
|7
|29
|26
|3
|11
|Atlético-GO
|38
|27
|9
|11
|7
|30
|28
|2
|12
|Vila Nova
|37
|28
|10
|7
|11
|28
|30
|-2
|13
|Avaí
|37
|27
|9
|10
|8
|35
|30
|5
|14
|Ferroviária
|33
|28
|7
|12
|9
|31
|35
|-4
|15
|Athletic-MG
|32
|28
|9
|5
|14
|29
|38
|-9
|16
|América-MG
|30
|27
|8
|6
|13
|27
|33
|-6
|17
|Volta Redonda
|30
|28
|7
|9
|12
|18
|29
|-11
|18
|Botafogo-SP
|29
|28
|7
|8
|13
|24
|42
|-18
|19
|Amazonas
|27
|28
|6
|9
|13
|28
|41
|-13
|20
|Paysandu
|22
|28
|4
|10
|14
|21
|33
|-12