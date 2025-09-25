fechar
Serie B |

Classificação da Série B 2025 atualizada após a 28ª rodada: veja a tabela completa

A equipe do Esmeraldino lidera a Série B com 49 pontos, seguido por Coritiba (47). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 46 pontos.

Por João Victor Tavares Publicado em 25/09/2025 às 12:39
Jogadores do Goiás comemoram gol
Jogadores do Goiás comemoram gol - Reprodução/ Goiás

A Série B 2025 entra em sua reta decisiva com a realização da 28ª rodada, que promete mexer diretamente na briga pelo acesso e também na luta contra o rebaixamento.

A competição segue equilibrada, com pelo menos oito equipes ainda sonhando em conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2026.

Na parte de cima da tabela, o Goiás mantém a liderança com 49 pontos após empatar na rodada passada. O Esmeraldino mostra consistência ao longo do campeonato, mas sabe que qualquer vacilo pode custar caro nesta reta final.

Logo atrás, aparece o Coritiba, que soma 47 pontos e continua firme na briga pela taça.

Na terceira colocação está o Criciúma, com 46 pontos e embalado por uma boa sequência de resultados. Fechando o G-4 aparece o Novorizontino, também com 46 pontos, que se mantém na disputa direta por uma das vagas de acesso.

Leia Também

Fora do grupo dos quatro primeiros, Athletico-PR (45 pontos), Cuiabá (42) e Chapecoense (41) seguem muito próximos e pressionam de perto os líderes, prometendo uma disputa intensa até as últimas rodadas.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, a situação preocupa. Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu ocupam a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente para evitar a queda à Série C.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Com dez rodadas restantes, cada ponto passa a ser decisivo, e a expectativa é de um campeonato emocionante até o apito final.

Série B 2025 - Classificação (28ª Rodada)

Pos Clube Pts PJ VIT E DER GM GC SG
1 Goiás 49 28 14 7 7 34 26 8
2 Coritiba 47 27 13 8 6 28 17 11
3 Criciúma 46 27 13 7 7 34 21 13
4 Novorizontino 46 28 12 10 6 31 25 6
5 Athletico-PR 45 28 13 6 9 42 36 6
6 Cuiabá 42 28 11 9 8 34 32 2
7 Chapecoense 41 27 12 5 10 38 28 10
8 CRB 40 28 12 4 12 31 26 5
9 Operário-PR 39 28 10 9 9 31 27 4
10 Remo 39 28 9 12 7 29 26 3
11 Atlético-GO 38 27 9 11 7 30 28 2
12 Vila Nova 37 28 10 7 11 28 30 -2
13 Avaí 37 27 9 10 8 35 30 5
14 Ferroviária 33 28 7 12 9 31 35 -4
15 Athletic-MG 32 28 9 5 14 29 38 -9
16 América-MG 30 27 8 6 13 27 33 -6
17 Volta Redonda 30 28 7 9 12 18 29 -11
18 Botafogo-SP 29 28 7 8 13 24 42 -18
19 Amazonas 27 28 6 9 13 28 41 -13
20 Paysandu 22 28 4 10 14 21 33 -12

Leia também

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Série B

Série B: confira as chances de acesso e rebaixamento de cada time
Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Série B

Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Compartilhe

Tags