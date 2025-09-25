Classificação da Série B 2025 atualizada após a 28ª rodada: veja a tabela completa

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A equipe do Esmeraldino lidera a Série B com 49 pontos, seguido por Coritiba (47). Criciúma e Chapecoense completam o G-4 com 46 pontos.

A Série B 2025 entra em sua reta decisiva com a realização da 28ª rodada, que promete mexer diretamente na briga pelo acesso e também na luta contra o rebaixamento.

A competição segue equilibrada, com pelo menos oito equipes ainda sonhando em conquistar uma vaga na elite do futebol brasileiro em 2026.

Na parte de cima da tabela, o Goiás mantém a liderança com 49 pontos após empatar na rodada passada. O Esmeraldino mostra consistência ao longo do campeonato, mas sabe que qualquer vacilo pode custar caro nesta reta final.

Logo atrás, aparece o Coritiba, que soma 47 pontos e continua firme na briga pela taça.

Na terceira colocação está o Criciúma, com 46 pontos e embalado por uma boa sequência de resultados. Fechando o G-4 aparece o Novorizontino, também com 46 pontos, que se mantém na disputa direta por uma das vagas de acesso.

Fora do grupo dos quatro primeiros, Athletico-PR (45 pontos), Cuiabá (42) e Chapecoense (41) seguem muito próximos e pressionam de perto os líderes, prometendo uma disputa intensa até as últimas rodadas.

Enquanto isso, na parte de baixo da tabela, a situação preocupa. Volta Redonda, Botafogo-SP, Amazonas e Paysandu ocupam a zona de rebaixamento e precisam reagir rapidamente para evitar a queda à Série C.

Com dez rodadas restantes, cada ponto passa a ser decisivo, e a expectativa é de um campeonato emocionante até o apito final.

Série B 2025 - Classificação (28ª Rodada)