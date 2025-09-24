Coritiba x Criciúma: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

"Jogo de 6 pontos" reúne times que estão no G-4 e brigam pelo acesso. Coxa foi derrotado na rodada anterior, enquanto Tigre vem de vitória

Coritiba e Criciúma se enfrentam nesta quinta-feira (25/09), às 19h00 (horário de Brasília), no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), em importante confronto direto válido pela 28ª rodada da Série B.

Como chegam as equipes

O Coritiba vive momento de pressão. O time perdeu a liderança recentemente após derrota por 1 a 0 diante do América-MG. Agora, o Coxa vê rivais se aproximando em meio à luta pelo acesso.

O Criciúma, por sua vez, chega embalado por uma invencibilidade de sete jogos e vem de vitória por 1 a 0 contra o CRB. O Tigre está em terceiro lugar na tabela, com 46 pontos conquistados.

Onde assistir Coritiba x Criciúma ao vivo

O confronto será transmitido ao vivo pela plataforma de streaming Disney+.

Ficha técnica

Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília)

25/09 (quinta-feira) - 19h00 (horário de Brasília) Competição: Série B - Rodada 28

Série B - Rodada 28 Local: Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR)

Estádio Couto Pereira, Curitiba (PR) Onde Assistir: Disney+

Prováveis Escalações

Coritiba: Pedro Morisco, Zeca, Maicon, Jacy e João Almeida; Wallisson, Sebastián Gómez e Vini Paulista; Lucas Ronier, Clayson e Gustavo Coutinho. Técnico: Mozart.

Criciúma: Alisson; Lucas Dias, Rodrigo e Luiz Henrique; Marcinho e Felipinho; Léo Naldi, Gui Lobo e Jhonata Robert; Diego Gonçalves e Nicolas. Técnico: Eduardo Baptista.