RB Salzburg x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações
Austríacos foram derrotados em suas duas últimas partidas e buscam a vitória em casa diante dos portugueses, que vivem grande momento
Red Bull Salzburg e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (25/09), pela 1ª rodada da fase de liga da Liga Europa. O confronto será disputado na Red Bull Arena, em Salzburg.
Como chegam as equipes
O Salzburg chega em má fase. Derrotado nas duas partidas anteriores, a equipe austríaca busca a vitória em casa para iniciar a Liga Europa com o pé direito.
O Porto vem embalado. O clube português venceu seus últimos seis jogos no campeonato nacional, onde ocupa a liderança de maneira isolada, e busca a vitória em seu primeiro jogo na Liga Europa.
Onde assistir RB Salzburg x Porto ao vivo
A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV (TV por assinatura).
Ficha técnica
- Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
- Competição: Liga Europa - Rodada 1 (Fase de Liga)
- Local: Red Bull Arena, Salzburg (Áustria)
- Onde Assistir: CazéTV
Prováveis Escalações
RB Salzburg: Schiager; Terzi, Rasmussen, Gadou e Lainer; Kjærgaard, Diabaté, Bidstrup e Alajbegovic; Baidoo e Vertessen. Técnico: Thomas Letach.
Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Rosario; Veiga, Varela e Froholdt; Sainz, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli