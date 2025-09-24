fechar
RB Salzburg x Porto: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Austríacos foram derrotados em suas duas últimas partidas e buscam a vitória em casa diante dos portugueses, que vivem grande momento

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 24/09/2025 às 14:30
Samuel Aghehowa, atacante do Porto
Samuel Aghehowa, atacante do Porto - Instagram/Porto

Red Bull Salzburg e Porto se enfrentam nesta quinta-feira (25/09), pela 1ª rodada da fase de liga da Liga Europa. O confronto será disputado na Red Bull Arena, em Salzburg.

Como chegam as equipes

O Salzburg chega em má fase. Derrotado nas duas partidas anteriores, a equipe austríaca busca a vitória em casa para iniciar a Liga Europa com o pé direito.

O Porto vem embalado. O clube português venceu seus últimos seis jogos no campeonato nacional, onde ocupa a liderança de maneira isolada, e busca a vitória em seu primeiro jogo na Liga Europa.

Onde assistir RB Salzburg x Porto ao vivo

A partida será transmitida ao vivo pela CazéTV (TV por assinatura).

Ficha técnica

  • Data e Horário: 25/09 (quinta-feira) - 16h00 (horário de Brasília)
  • Competição: Liga Europa - Rodada 1 (Fase de Liga)
  • Local: Red Bull Arena, Salzburg (Áustria)
  • Onde Assistir: CazéTV

Prováveis Escalações

RB Salzburg: Schiager; Terzi, Rasmussen, Gadou e Lainer; Kjærgaard, Diabaté, Bidstrup e Alajbegovic; Baidoo e Vertessen. Técnico: Thomas Letach.

Porto: Diogo Costa; Francisco Moura, Kiwior, Bednarek e Rosario; Veiga, Varela e Froholdt; Sainz, Samu e Pepê. Técnico: Francesco Farioli

