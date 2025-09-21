fechar
Transmissão Grêmio x Internacional ao vivo online na Série A 2025: veja onde assistir e resultado do Grenal 448

As equipes chegam em baixa para o GreNal. Na classificação, ocupam a metade final da tabela e estão perto da zona de rebaixamento para Série B

Por Robert Sarmento Publicado em 21/09/2025 às 15:23
Jogadores de Inter e Grêmio em disputa de bola no GreNal
Jogadores de Inter e Grêmio em disputa de bola no GreNal - Ricardo Duarte/Internacional

Internacional e Grêmio fazem o Grenal 448 neste domingo (21/09), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela 24ª rodada da Série A 2025.

Com os dois times ainda com jogos a menos, o Colorado entra em campo na 12ª posição, tendo 27 pontos, e o Tricolor Gaúcho aparece na 14ª colocação, com 25 pontos conquistados na classificação.

Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi e Willian; Cristian Olivera e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Transmissão Grêmio x Internacional ao vivo online

O jogo tem transmissão da Globo apenas para o Rio Grande do Sul. Porntanto, para assistir de graça na internet precisa verificar se a programação da RBS (afiliada) está no Globoplay.

Caso contrário, para acompanhar o confronto, precisa ter assinatura e procurar pelo cobertura do Premiere (pay-per-view). A plataforma tem planos mensal ou anual (veja aqui os de preços).

Assine o Globoplay pelo computador:

  • Acesse o site da Vitrine da Globo;
  • Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Confirme a senha da sua conta da Globo;
  • Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;
  • Confirme o pagamento.

Assine o Globoplay pelo celular:

  • Baixe o app do Globoplay (Android ou iOS)
  • Toque em "Seja Assinante";
  • Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;
  • Escolha o plano desejado;
  • Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Vídeo: Resultado de Grêmio x Internacional em tempo real

Abaixo, os internautas conseguem acompanhar em áudio o resultado em tempo real no YouTube. Não tem imagens porque GeTV e CazéTV escolheram partidas diferentes no fim de semana.

