Transmissão Grêmio x Internacional ao vivo online na Série A 2025: veja onde assistir e resultado do Grenal 448
As equipes chegam em baixa para o GreNal. Na classificação, ocupam a metade final da tabela e estão perto da zona de rebaixamento para Série B
Internacional e Grêmio fazem o Grenal 448 neste domingo (21/09), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela 24ª rodada da Série A 2025.
Com os dois times ainda com jogos a menos, o Colorado entra em campo na 12ª posição, tendo 27 pontos, e o Tricolor Gaúcho aparece na 14ª colocação, com 25 pontos conquistados na classificação.
Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.
Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi e Willian; Cristian Olivera e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.
Transmissão Grêmio x Internacional ao vivo online
O jogo tem transmissão da Globo apenas para o Rio Grande do Sul. Porntanto, para assistir de graça na internet precisa verificar se a programação da RBS (afiliada) está no Globoplay.
Caso contrário, para acompanhar o confronto, precisa ter assinatura e procurar pelo cobertura do Premiere (pay-per-view). A plataforma tem planos mensal ou anual (veja aqui os de preços).
Vídeo: Resultado de Grêmio x Internacional em tempo real
Abaixo, os internautas conseguem acompanhar em áudio o resultado em tempo real no YouTube. Não tem imagens porque GeTV e CazéTV escolheram partidas diferentes no fim de semana.