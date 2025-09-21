Transmissão Grêmio x Internacional ao vivo online na Série A 2025: veja onde assistir e resultado do Grenal 448

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As equipes chegam em baixa para o GreNal. Na classificação, ocupam a metade final da tabela e estão perto da zona de rebaixamento para Série B

Internacional e Grêmio fazem o Grenal 448 neste domingo (21/09), às 17h30 (horário de Brasília), na Arena Beira-Rio, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, pela 24ª rodada da Série A 2025.

Com os dois times ainda com jogos a menos, o Colorado entra em campo na 12ª posição, tendo 27 pontos, e o Tricolor Gaúcho aparece na 14ª colocação, com 25 pontos conquistados na classificação.

Escalação do Internacional: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado, Juninho e Bernabei; Thiago Maia, Alan Rodríguez e Alan Patrick; Carbonero e Borré. Técnico: Roger Machado.

Leia Também Série A: confira as chances de título e de classificação para a Libertadores no Brasileirão

Escalação do Grêmio: Tiago Volpi; Marcos Rocha, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Arthur, Dodi e Willian; Cristian Olivera e Carlos Vinícius. Técnico: Mano Menezes.

Transmissão Grêmio x Internacional ao vivo online

O jogo tem transmissão da Globo apenas para o Rio Grande do Sul. Porntanto, para assistir de graça na internet precisa verificar se a programação da RBS (afiliada) está no Globoplay.

Caso contrário, para acompanhar o confronto, precisa ter assinatura e procurar pelo cobertura do Premiere (pay-per-view). A plataforma tem planos mensal ou anual (veja aqui os de preços).

Assine o Globoplay pelo computador:

Acesse o site da Vitrine da Globo;

Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine o Globoplay pelo celular:

Baixe o app do Globoplay ( Android ou iOS )

ou ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Vídeo: Resultado de Grêmio x Internacional em tempo real



Abaixo, os internautas conseguem acompanhar em áudio o resultado em tempo real no YouTube. Não tem imagens porque GeTV e CazéTV escolheram partidas diferentes no fim de semana.