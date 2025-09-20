Transmissão Botafogo x Atlético-MG ao vivo online na Série A 2025: veja onde assistir e resultado em tempo real
O confronto entre alvinegros não tem transmissão de televisão aberta e nem de televisão fechada. Portanto, é exclusivo de um canal de streaming
Botafogo e Atlético-MG joga na noite deste sábado (20/09), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília).
O Fogão vem de empate amargo contra o Mirassol, quando abriu 3 a 0 no primeiro tempo e cedeu a igualdade na segunda etapa, o que aumetou a pressão em cima do técnico italiano David Ancelotti.
Já o Galo entrou em campo pela Copa Sul-Americana. Fora de casa, pela jogo de ida das quartas da Sul-Americana, empatou por 2 a 2 com o Bolívar. O time vive jejum de seis duelos na temporada.
Escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino e Montoro; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.
Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Hulk e Reinier; Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.
Transmissão Botafogo x Atlético-MG ao vivo online
Como não tem cobertura de televisão aberta e televisão fechada, só é possível assistir na Amazon Prime Video. A transmissão é exclusiva do streaming. A plataforma oferece 30 dias grátis.
Como assistir Botafogo x Atlético-MG grátis na Amazon?
Vídeo: Resultado de Botafogo x Atlético-MG em tempo real
Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube, mas sem imagens porque a GeTV e a CazéTV transmitem outras partidas neste fim de semana.