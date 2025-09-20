fechar
Transmissão Botafogo x Atlético-MG ao vivo online na Série A 2025: veja onde assistir e resultado em tempo real

O confronto entre alvinegros não tem transmissão de televisão aberta e nem de televisão fechada. Portanto, é exclusivo de um canal de streaming

Por Robert Sarmento Publicado em 20/09/2025 às 16:22
Chris Ramos, atacante, celebra gol pelo Botafogo
Chris Ramos, atacante, celebra gol pelo Botafogo - Vítor Silva/Botafogo

Botafogo e Atlético-MG joga na noite deste sábado (20/09), pela 24ª rodada do Brasileirão Série A 2025, no Estádio Nílton Santos, no Rio de Janeiro. A bola rola às 18h30 (horário de Brasília).

O Fogão vem de empate amargo contra o Mirassol, quando abriu 3 a 0 no primeiro tempo e cedeu a igualdade na segunda etapa, o que aumetou a pressão em cima do técnico italiano David Ancelotti.

Já o Galo entrou em campo pela Copa Sul-Americana. Fora de casa, pela jogo de ida das quartas da Sul-Americana, empatou por 2 a 2 com o Bolívar. O time vive jejum de seis duelos na temporada.

Escalação do Botafogo: Léo Linck; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles; Newton e Marlon Freitas; Jeffinho, Savarino e Montoro; Chris Ramos. Técnico: Davide Ancelotti.

Escalação do Atlético-MG: Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa, Hulk e Reinier; Rony. Técnico: Jorge Sampaoli.

Transmissão Botafogo x Atlético-MG ao vivo online

Como não tem cobertura de televisão aberta e televisão fechada, só é possível assistir na Amazon Prime Video. A transmissão é exclusiva do streaming. A plataforma oferece 30 dias grátis.

Como assistir Botafogo x Atlético-MG grátis na Amazon?

  • Acesse o site da Amazon Prime: Vá para a página de teste grátis
  • Clique em "Teste grátis por 30 dias": Você será redirecionado para a página de login.
  • Faça login ou crie uma conta: Crie uma nova conta com seu nome, e-mail e senha.
  • Adicione uma forma de pagamento: A Amazon solicitará os dados do seu cartão de crédito.
  • Confirme a assinatura: Após adicionar os dados, a assinatura de teste será ativada.
  • Instale o aplicativo: Baixe no seu smartphone, tablet, Smart TV, videogame ou navegador.
  • Busque pelos jogos: Dentro do aplicativo, procure pela aba de esportes ou pesquise o jogo.

Você só será cobrado se mantiver a assinatura após período de 30 dias.

Vídeo: Resultado de Botafogo x Atlético-MG em tempo real

Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube, mas sem imagens porque a GeTV e a CazéTV transmitem outras partidas neste fim de semana.

