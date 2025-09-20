Transmissão Palmeiras x Fortaleza ao vivo online na Série A 2025: veja onde assistir e resultado em tempo real

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Os times vivem situações opostas na classificão. Enquanto o Verdão luta pelo título com Flamengo e Cruzeiro, o Leão tenta escapar do Z4

Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20/09), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Brasileirão Série A.

Depois de vencer o River Plate no jogo de ida das quartas da Libertadores, o Verdão volta as atenções para a competição nacional Com três partidas a menos e 46 pontos, ocupa o terceiro lugar.

Do outro lado, o Leão do Pici luta contra o Z4. A equipe tem 18 pontos e está na 19ª posição, mas o time vem de triunfo sobre o Vitória e encerrou a sequência de cinco derrotas e um empate na temporada.

Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio, Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón, Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Prior; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Palermo.



Transmissão Palmeiras x Fortaleza ao vivo online

A partida tem transmissão do SporTV, canal de televisão fechada, e do Premiere, canal de pay-per-view. Há como assistir pela internet? A reposta é sim! Somente através do streaming Globoplay.

Para acompanhar o confronto, precisa ter assinatura da plataforma. Como o duelo não vai passar na TV Globo, em televisão aberta, a opção grátis não fica disponível.

A plataforma tem inúmeros planos, seja mensal ou anual (veja aqui as opções de preços). Isso porque pode os pacotes disponíveis podem ser assinado de forma independente ou com parcerias.

Assine o Globoplay pelo computador:

Acesse o site da Vitrine da Globo;

Escolha o plano desejado e clique em "Assinar";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Confirme a senha da sua conta da Globo;

Realize o pagamento por meio de um cartão de crédito;

Confirme o pagamento.

Assine o Globoplay pelo celular:

Baixe o app do Globoplay ( Android ou iOS )

ou ) Toque em "Seja Assinante";

Crie uma conta no site da Globo ou acesse uma já existente;

Escolha o plano desejado;

Realize o pagamento por meio do aplicativo.

Vídeo: Resultado de Palmeiras x Fortaleza em tempo real



Abaixo, todos os internautas podem acompanhar o resultado em tempo real no YouTube apenas em áudio, pois a GeTV e a CazéTV transmitem outras partidas neste fim de semana.