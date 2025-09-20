Transmissão Palmeiras x Fortaleza ao vivo online na Série A 2025: veja onde assistir e resultado em tempo real
Os times vivem situações opostas na classificão. Enquanto o Verdão luta pelo título com Flamengo e Cruzeiro, o Leão tenta escapar do Z4
Palmeiras e Fortaleza se enfrentam neste sábado (20/09), às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque, em São Paulo, pela 24ª rodada do Brasileirão Série A.
Depois de vencer o River Plate no jogo de ida das quartas da Libertadores, o Verdão volta as atenções para a competição nacional Com três partidas a menos e 46 pontos, ocupa o terceiro lugar.
Do outro lado, o Leão do Pici luta contra o Z4. A equipe tem 18 pontos e está na 19ª posição, mas o time vem de triunfo sobre o Vitória e encerrou a sequência de cinco derrotas e um empate na temporada.
Escalação do Palmeiras: Weverton; Giay, Gustavo Gómez, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Lucas Evangelista e Mauricio, Felipe Anderson, Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.
Escalação do Fortaleza: João Ricardo; Mancuso, Brítez, Gastón, Pacheco; Pierre, Matheus Pereira, Guzman e Prior; Lucero e Breno Lopes. Técnico: Palermo.
Transmissão Palmeiras x Fortaleza ao vivo online
A partida tem transmissão do SporTV, canal de televisão fechada, e do Premiere, canal de pay-per-view. Há como assistir pela internet? A reposta é sim! Somente através do streaming Globoplay.
Para acompanhar o confronto, precisa ter assinatura da plataforma. Como o duelo não vai passar na TV Globo, em televisão aberta, a opção grátis não fica disponível.
A plataforma tem inúmeros planos, seja mensal ou anual (veja aqui as opções de preços). Isso porque pode os pacotes disponíveis podem ser assinado de forma independente ou com parcerias.
