Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Galo chega pressionado, precisa de vitória simples contra o Bolívar, que foca na Sul-Americana buscando surpreender no Mineirão.

Nesta quarta-feira (24), o Atlético-MG recebe o Bolívar, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas da CONMEBOL Sul-Americana.

Como chegam as equipes?

O Atlético-MG chega pressionado para o jogo de volta das quartas da Sul-Americana. Após a eliminação na Copa do Brasil para o rival Cruzeiro e sem vitórias nos últimos quatro jogos sob comando de Jorge Sampaoli (dois empates e duas derrotas), o Galo ocupa o 15º lugar no Brasileirão, próximo da zona de rebaixamento.

No confronto continental, precisa apenas de uma vitória simples para avançar às semifinais, após empatar por 2 a 2 com o Bolívar na volta de La Paz.

O Bolívar, por sua vez, vive temporada com foco na Sul-Americana, já que ocupa apenas o 3º lugar em sua liga local.

A equipe celeste busca surpreender no Mineirão para tentar virar o confronto e garantir a vaga entre os quatro melhores.

Onde assistir ao vivo?

Atlético-MG e Bolívar, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, terá transmissão do Disney+.

Ficha de jogo

Competição: CONMEBOL Sul-Americana – Quartas de final (jogo de volta)

CONMEBOL Sul-Americana – Quartas de final (jogo de volta) Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025

Quarta-feira, 24 de setembro de 2025 Horário: 19h (de Brasília)

19h (de Brasília) Local: Arena MRV, Belo Horizonte

Arena MRV, Belo Horizonte Onde assistir: Disney+

Prováveis escalações

Atlético-MG

Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk.

Bolívar

Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.

Arbitragem de Atlético-MG x Bolívar: