Atlético-MG x Bolívar: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Galo chega pressionado, precisa de vitória simples contra o Bolívar, que foca na Sul-Americana buscando surpreender no Mineirão.
Nesta quarta-feira (24), o Atlético-MG recebe o Bolívar, às 19h (de Brasília), na Arena MRV, pelo jogo de volta das quartas da CONMEBOL Sul-Americana.
Como chegam as equipes?
O Atlético-MG chega pressionado para o jogo de volta das quartas da Sul-Americana. Após a eliminação na Copa do Brasil para o rival Cruzeiro e sem vitórias nos últimos quatro jogos sob comando de Jorge Sampaoli (dois empates e duas derrotas), o Galo ocupa o 15º lugar no Brasileirão, próximo da zona de rebaixamento.
No confronto continental, precisa apenas de uma vitória simples para avançar às semifinais, após empatar por 2 a 2 com o Bolívar na volta de La Paz.
O Bolívar, por sua vez, vive temporada com foco na Sul-Americana, já que ocupa apenas o 3º lugar em sua liga local.
A equipe celeste busca surpreender no Mineirão para tentar virar o confronto e garantir a vaga entre os quatro melhores.
Onde assistir ao vivo?
Atlético-MG e Bolívar, nesta quarta-feira (24), às 19h (de Brasília), pela Copa Sul-Americana, terá transmissão do Disney+.
Ficha de jogo
- Competição: CONMEBOL Sul-Americana – Quartas de final (jogo de volta)
- Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
- Horário: 19h (de Brasília)
- Local: Arena MRV, Belo Horizonte
- Onde assistir: Disney+
Prováveis escalações
Atlético-MG
Everson; Natanael, Lyanco, Junior Alonso e Guilherme Arana; Fausto Vera (Alexsander), Alan Franco, Gustavo Scarpa e Igor Gomes; Rony (Reinier) e Hulk.
Bolívar
Lampe; Echeverría, José Sagredo, Torrén e Yomar Rocha; Robson Matheus, Justiniano e Melgar; Batallini, Cauteruccio e Pato Rodríguez.
Arbitragem de Atlético-MG x Bolívar:
- Árbitro: Facundo Tello (ARG)
- Auxiliares: Juan Belatti (ARG) e Gabriel Chade (ARG)
- VAR: German Delfino (ARG)