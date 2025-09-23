fechar
Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Imortal Tricolor chega motivado após vencer o clássico e subir na tabela, enquanto o Fogão mira vaga direta na Libertadores pelo G4.

Por João Victor Tavares Publicado em 23/09/2025 às 13:25 | Atualizado em 23/09/2025 às 13:34
Cristaldo celebra gol pelo Grêmio na temporada
Cristaldo celebra gol pelo Grêmio na temporada - Lucas Uebel/Grêmio

Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24) em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h30 (de Brasília) e será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.

Como chegam as equipes?

O Imortal Tricolor chega para o confronto embalado pela vitória emocionante no clássico contra o Internacional, por 3 a 2, no Beira-Rio.

O resultado trouxe moral ao elenco, colocou o Grêmio na 12ª posição com 28 pontos e diminuiu a pressão sobre o trabalho do técnico Mano Menezes, que busca dar consistência à equipe na sequência do Brasileirão.

Já o time carioca, atual campeão brasileiro, vive um momento de foco em garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores.

Apesar de estar em quinto lugar com 39 pontos, o Fogão se distanciou da briga pelo título e concentra suas forças em manter regularidade para assegurar um lugar no G4.

Onde assistir ao vivo?

O jogo entre Grêmio e Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).

Ficha de jogo

  • Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
  • Onde assistir: Premiere

Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenílson e Willian; Pavón e Aravena.

Botafogo

Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, Newton e Savarino; Artur e Arthur Cabral.

Arbitragem para Grêmio x Botafogo:

  • Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
  • Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)
  • VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)

