Grêmio x Botafogo: onde assistir ao vivo, horário e escalações
O Imortal Tricolor chega motivado após vencer o clássico e subir na tabela, enquanto o Fogão mira vaga direta na Libertadores pelo G4.
Grêmio e Botafogo se enfrentam nesta quarta-feira (24) em jogo atrasado da 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo está marcado para as 19h30 (de Brasília) e será realizado na Arena do Grêmio, em Porto Alegre.
Como chegam as equipes?
O Imortal Tricolor chega para o confronto embalado pela vitória emocionante no clássico contra o Internacional, por 3 a 2, no Beira-Rio.
O resultado trouxe moral ao elenco, colocou o Grêmio na 12ª posição com 28 pontos e diminuiu a pressão sobre o trabalho do técnico Mano Menezes, que busca dar consistência à equipe na sequência do Brasileirão.
Já o time carioca, atual campeão brasileiro, vive um momento de foco em garantir vaga direta na fase de grupos da Libertadores.
Apesar de estar em quinto lugar com 39 pontos, o Fogão se distanciou da briga pelo título e concentra suas forças em manter regularidade para assegurar um lugar no G4.
Onde assistir ao vivo?
O jogo entre Grêmio e Botafogo, nesta quarta-feira (24), às 19h30 (de Brasília), terá transmissão ao vivo no Premiere (pay-per-view).
Ficha de jogo
- Data: Quarta-feira, 24 de setembro de 2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Arena do Grêmio, Porto Alegre
- Onde assistir: Premiere
Prováveis escalações
Grêmio
Tiago Volpi; Marcos Rocha, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Cuéllar, Dodi, Edenílson e Willian; Pavón e Aravena.
Botafogo
Léo Linck; Vitinho, Kaio, Alexander Barboza e Alex Telles; Marlon Freitas, Allan, Newton e Savarino; Artur e Arthur Cabral.
Arbitragem para Grêmio x Botafogo:
- Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
- Auxiliares: Eduardo Goncalves da Cruz (MS) e Andrey Luiz De Freitas (PR)
- VAR: Ilbert Estevam da Silva (SP)