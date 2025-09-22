fechar
Paysandu x Novorizontino: onde assistir, horário e prováveis escalações

A equipe do Papão encara o Tigre na Série B: Papão na lanterna tenta se reerguer, enquanto o Tigre do Vale busca manter a boa fase no G4.

Por João Victor Tavares Publicado em 22/09/2025 às 14:22
Imagem dos jogadores do Paysandu reunidos antes de partida
Imagem dos jogadores do Paysandu reunidos antes de partida - PAYSANDU.S.C / Jorge Luís Totti

Paysandu e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece na Curuzu, em Belém.

Como chegam as equipes?

O Papão chega à partida na lanterna da Série B, com apenas 22 pontos e sem vencer nas últimas dez rodadas. O time vem de derrota por 1 a 0 para o Goiás e busca reencontrar o caminho das vitórias.

O Tigre do Vale vem em boa fase, ocupando o G4 com 43 pontos. O time de Enderson Moreira soma duas vitórias, um empate e uma derrota desde a chegada do técnico, e venceu os últimos dois jogos.

Onde assistir ao vivo?

A partida entre Paysandu x Novorizontino terá transmissão de Sportynet, ESPN e Disney+.

Ficha de jogo

  • Data: 23/09/2025
  • Horário: 19h30 (de Brasília)
  • Local: Curuzu, Belém
  • Onde assistir: Sportynet, ESPN e Disney+

Prováveis escalações

Paysandu

Matheus; Novillo, T. Heleno, Maurício; Edilson, Leite, Vilela, Bryan Borges, Rossi, Garcez e D. Barbosa. Técnico: Marcio Fernandes

Novorizontino

Airton; Soares, César, Patrick, Mayk; Oyama, F. Matheus, Rômulo; B. José, M. Frizzo e Fogaça. Técnico: Enderson Moreira

