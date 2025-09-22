Paysandu x Novorizontino: onde assistir, horário e prováveis escalações
A equipe do Papão encara o Tigre na Série B: Papão na lanterna tenta se reerguer, enquanto o Tigre do Vale busca manter a boa fase no G4.
Paysandu e Novorizontino se enfrentam nesta terça-feira (23), às 19h30 (de Brasília), pela 28ª rodada da Série B do Brasileirão. O jogo acontece na Curuzu, em Belém.
Como chegam as equipes?
O Papão chega à partida na lanterna da Série B, com apenas 22 pontos e sem vencer nas últimas dez rodadas. O time vem de derrota por 1 a 0 para o Goiás e busca reencontrar o caminho das vitórias.
O Tigre do Vale vem em boa fase, ocupando o G4 com 43 pontos. O time de Enderson Moreira soma duas vitórias, um empate e uma derrota desde a chegada do técnico, e venceu os últimos dois jogos.
Onde assistir ao vivo?
A partida entre Paysandu x Novorizontino terá transmissão de Sportynet, ESPN e Disney+.
Ficha de jogo
- Data: 23/09/2025
- Horário: 19h30 (de Brasília)
- Local: Curuzu, Belém
- Onde assistir: Sportynet, ESPN e Disney+
Prováveis escalações
Paysandu
Matheus; Novillo, T. Heleno, Maurício; Edilson, Leite, Vilela, Bryan Borges, Rossi, Garcez e D. Barbosa. Técnico: Marcio Fernandes
Novorizontino
Airton; Soares, César, Patrick, Mayk; Oyama, F. Matheus, Rômulo; B. José, M. Frizzo e Fogaça. Técnico: Enderson Moreira