fechar
Notícias | Notícia

Vagas de emprego: Porto Digital abre 100 vagas para profissionais da criação digital

as vagas abarcam diversas da tecnologia como designers, arquitetos de software, desenvolvedores. Confira detalhes das inscrições

Por Zayra Pereira Publicado em 22/09/2025 às 20:43
Imagem de pessoa digitando
Imagem de pessoa digitando - Reprodução

Empresa do Porto Digital, no Recife Antigo, anunciou, nesta segunda-feira (19), vagas para profissionais da Tecnologia.

Ao todo, serão 100 vagas de emprego para contratação imediata. Rodrigo Leite, diretor regional da Extreme Group trouxe mais detalhes sobre as vagas: "Todos os profissionais da área da tecnologia podem se inscrever para essas vagas, desde designers, arquitetos de software, desenvolvedores".

Leia Também

As vagas estão abertas por tempo inderteminado através do instagram, no perfil @eds_br.

"A gente tem vagas desde profissionais Junior, que estão começando, até Sênior, não tem limite de idade. É importante que o profissional seja autogerenciado, que tenha foco na sua carreira e que consiga fazer o desenvolvimento de software, que é nosso foco aqui", contou.

Serviço

Vagas de emprego

Local: Porto Digital

Ramo: Tecnologia

Inscrições: @eds_br (instagram)

Leia também

Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
DIREITOS HUMANOS

Lula sanciona lei contra adultização de crianças nas redes
Planalto contabiliza traição de partidos do Centrão quando for votada a lei da anistia
Romoaldo de Souza

Planalto contabiliza traição de partidos do Centrão quando for votada a lei da anistia

Compartilhe

Tags