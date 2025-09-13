Planalto contabiliza traição de partidos do Centrão quando for votada a lei da anistia

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lula quer que partidos devolvam cargos; CPMI não vai ouvir ‘Careca do INSS’; STM se prepara para enxurrada de julgamentos; e ainda estamos é setembro

Clique aqui e escute a matéria

SEM RUMO

Pressionado por todos os lados, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), fará reunião do colegiado de líderes na terça-feira (16), mas não pretende “sair de cima do muro” quanto à votação do projeto que trata da anistia dos envolvidos no badernaço de 8 de Janeiro — incluindo os réus em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF).

CENTRÃO DESCONTROLADO

O Planalto já pintou e bordou, mas não obteve uma resposta segura de ministros do Centrão para barrar a anistia. O mais infiel de todos é o PSD. Embora conte com três ministros da Esplanada — Agricultura, Pesca e Minas e Energia — o presidente Lula da Silva (PT) não vê com bons olhos a entrada do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP) na articulação pela anistia.

MORTOS FICTOS

Cinco dos seis militares condenados pelo STF vão continuar na folha de pagamento das Forças Armadas, conforme determina a Lei 3.765/60, que atinge aqueles que sofrerem penas superiores a dois anos.

MENOS UM

Somente o tenente-coronel Mauro Cid ficará fora dessa lista. A fixação de sua pena foi devidamente combinada pelos ministros do Supremo em dois anos.

LULA, O MILAGREIRO

O pré-candidato Lula da Silva fez campanha neste sábado (13) na Universidade de Brasília (UnB), lançando o programa “Agora Tem Especialistas” no Sistema Único de Saúde. “É um milagre que está acontecendo neste país para fazer com que todo mundo seja tratado em igualdade de condições”. Ganha um estetoscópio seminovo quem apontar onde se deu o “milagre” do fim da fila no SUS.

PEGANDO FOGO

A CPMI, que estava “babando” para interrogar o “Careca do INSS” e o empresário Maurício Camisotti, vai ter de esperar mais alguns dias. O ministro André Mendonça, do STF, dispensou o comparecimento dos dois investigados. “Vamos recorrer ao plenário da Corte” é o lema do senador Carlos Viana (Podemos-MG).

FAÇA UMA ‘VIAGEM’

Se você está querendo dar uma virada de chave e fazer uma ‘viagem’ musical deitado na rede ou esticado na cama, a coluna recomenda Autobahn, do grupo alemão Kraftwerk — os verdadeiros pais da música eletrônica. São 22 minutos e 46 segundos de pura emoção. Agora, se está com uns “trocados” no bolso, pegue um avião e vá a uma das belíssimas e bem sinalizadas rodovias da Alemanha. As Autobahnen são nossas BRs só que com segurança total e baixos índices de acidentes. Faça isso e pense no meu lema: “Bitte vor dem ersten nicht ansprechen KAFFEE”. Por favor, não fale comigo antes do CAFÉ.



PENSE NISSO!

Se vale para uns deve valer para outros. A coluna apurou que muitos políticos que se autointitulam de esquerda deram um sorrisinho maroto de desconfiança quando souberam que o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) informou à Polícia Federal estar sendo ameaçado de morte.

Houve quem pedisse até pena mais branda contra o estudante Adalto Gaigher, preso em flagrante pela PF.

Estudante de Biologia na Universidade Federal do Espírito Santo, Gaigher deve também sofrer penalidades acadêmicas.

Ou não?

Pense nisso!















